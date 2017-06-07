Барнаульский проспект повторно просел во время опрессовки теплосетей

Провал на проспекте Калинина в Барнауле

28 июня днем жители Барнаула сообщили в Сети об очередном серьезном обрушении асфальта в городе. На сей раз пострадал проспект Калинина, которого буквально год назад уже коснулся барнаульский «апокалипсис».

Как рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте», инцидент произошел на пересечении проспекта Калинина с улицей Сизова. Горожане уверяют, что огромная дыра в асфальте появилась из-за порыва трубопровода в ходе опрессовки. За считанные минуты провал серьезно расширился и достиг диаметра около 3 м. Барнаульцы уверяют, что яма быстро заполнилась водой и продолжает расти, расширяясь в сторону проезжей части.

Отметим, что 15 июня прошлого года на проспекте Калинина практически в том же месте проваливался участок асфальта диаметром около 3 м. Горожане тогда сообщали в Сети, что вода из теплосети вышла прямо на проезжую часть, из-за чего движение автомобилей было затруднено. После этого специалистам пришлось вести ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна.