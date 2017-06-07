Долговая усталость: Сбербанк решил обанкротить директора алтайского завода алюминиевого литья

В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом директора барнаульского завода алюминиевого литья (ЗАЛ) Виктора Душаткина. Иск, вероятнее всего, связан с поручительством г-на Душаткина по кредитам разорившегося предприятия. Подтверждением может служить решение арбитража на этот счет, принятое 1 июня, когда руководителю не предоставили очередную отсрочку в погашении долга.

Пока документов о банкротстве в карточке дела Виктора Душаткина нет. Известно лишь, что заявление было подано 23 июня. Однако судя по датам, иск связан с делом, которое тянется еще с 2013 года. Тогда постоянно действующий третейский суд при АНО «Независимая арбитражная палата» вынес решение о взыскании с г-на Душаткина, его партнера по бизнесу Николая Сухина и самого ЗАО «Завод алюминиевого литья» в солидарном порядке более 77,6 млн рублей и обращении взыскания на заложенное имущество. Решение принималось по иску Сбербанка, который еще в 2009 году открыл заводу невозобновляемую кредитную линию.

В соответствии с документами, суд признал правоту банка, было возбуждено исполнительное производство. Но Виктор Душаткин подал заявление в арбитраж об отсрочке исполнения решения. Его прошение удовлетворили: кредиторы согласились подождать до 31 декабря 2016 года, рассчитывая, что финансовое положение должника может улучшиться. По истечении этого срока он вновь попросил отсрочку, приводя в качестве аргумента тот факт, что «ежемесячно несет расходы на лекарственные средства в размере 5737 рублей, так как имеет проблемы со здоровьем, оплачивает коммунальные платежи, проживает с дочерью, которая находится в декретном отпуске», а единственным его доходом является пенсия.

Суды отказывались удовлетворить его заявление. Точка была поставлена 1 июня, когда Седьмой арбитражный апелляционный суд отказался менять решение первой инстанции и не предоставил должнику новую отсрочку. Вероятно, в скором времени директор некогда мощного предприятия будет признан банкротом как физлицо.

Напомним, что заявление о признании ЗАО «Завод алюминиевого литья» банкротом еще в 2014 году поступило от компании «Алтайэнергосбыт», которой завод задолжал более 11 млн рублей. В апреле 2015 года предприятие признали банкротом, ввели процедуру конкурсного производства. Среди основных кредиторов компании числится Сбербанк. В марте текущего года Сибирский банк Сбербанка России выставил на продажу имущественный комплекс обанкротившегося завода стоимостью более 137 млн рублей. Параллельно с этим единым лотом на открытые аукционы регулярно выставляется все имущество предприятия, включая дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале. Пока желающих купить предложенное не нашлось.