Жители «двух Алтаев» рискуют остаться в темноте из-за грядущих гроз

ГУ МЧС по Алтайскому краю и Республике Алтай информирует об ухудшении погодных условий днем 30 июня и ночью 1 июля. В обоих регионах местами ожидается очень сильный дождь, грозы и град. Об этом сказано на официальных сайтах ведомств.

Спасатели в связи с предстоящими грозами предупреждают о возможных нарушениях в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения. Кроме того, есть вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах в Республике Алтай. Сотрудники МЧС уже проинформировали об этом руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Напомним, 20 июня в Алтайском крае и Республике Алтай прошли сильные грозы. В результате часть районов осталась без электричества — особенно пострадали жители Барнаула, которым пришлось сидеть без света порядка нескольких часов. Кроме того, с перебоями работала мобильная связь и Интернет, десятки улиц и трамвайных путей оказались затопленными вместе с автомобилями. А спустя несколько дней сильнейший град обрушился на Косихинский и Бийский районы, в результате чего дома и автомобили буквально превратились в решето.