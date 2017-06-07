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Главная Лента новостей Сильная гроза «обессветила» несколько районов Барнаула и окунула их в воду

Сильная гроза «обессветила» несколько районов Барнаула и окунула их в воду

21.06.2017 08:45

20 июня вечером в большинстве районов Барнаула из-за сильной грозы не было электричества, с перебоями работала мобильная связь и Интернет, десятки улиц и трамвайных путей оказались затопленными вместе с автомобилями. Кроме того, жители Ленинского и Индустриального районов жаловались на отсутствие водоснабжения, а линии аварийных диспетчеров оказались перегружены.

Последствия грозы в Барнауле
Последствия грозы в Барнауле

Больше всего жалоб горожан вызвал транспортный коллапс на улицах Попова, Энтузиастов и Павловском тракте. Как и стоило ожидать, ливневая канализация сработала не должным образом, в результате указанные улицы наполнились дождевой водой, толща достигала 40-50 см. «Пытались добраться до дома по улице Попова на маршрутке в течение часа. В какой-то момент водитель сделал объявление, что всем необходимо поднять с подножки. Оказалось, что вода начала заливаться в салон автобуса, и он всеми силами пытался преодолеть этот «океан», но в результате транспортное средство заглохло. То же самое произошло и с другими маршрутками. Боюсь представить, как с этим справлялись водители легковых автомобилей. Воды чуть ли не по пояс, на улице темно, как ночью, электричество вырубило. Такое ощущение, что наступил конец света, и город весь вымер», - делились горожане.

Прошедшая гроза действительно принесла в Барнаул не только долгожданную прохладу, но повсеместно затопила городские улицы. Весь проспект Ленина от Речного вокзала до улицы Титова, проспекты Строителей и Красноармейский, улицы Северо-Западную, Матросова, Пионеров, Антона Петрова, Малахова, Челюскинцев, Интернациональную и многие другие буквально запрудило, движение встало, люди, покидали общественный транспорт, снимали обувь и добирались до дома вплавь. Речка Пивоварка из-за ливня вышла из берегов, по улице Путейской затопило огороды, вода подошла к домам и полностью залила подвалы. От сильного ливня пострадали также и перекрытия коммерческих построек. Так, клиенты магазина «Лента», расположенного на Павловском тракте, рассказали о водопаде, который обрушился с потолка из-за прохудившейся крыши. Не повезло также и недавно открывшемуся после ремонта гипермаркету «Ашан», где продавцам пришлось подставлять тазики и ведра, собирая хлынувшую воду.

Во дворах многоквартирных домов повалило большое количество деревьев, одно из них упало на девушку — она получила телесные повреждения, но осталась жива. Большой урон нанесли и молнии, из-за которых произошло возгорание ряда домов и построек. Большие проблемы из-за грозы возникли у жителей Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов, где практически все дома остались без электроснабжения. Как сообщает «Алтайэнерго», причиной нарушения энергоподачи в Барнауле стало отключение 1-й и 2-й систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 «Сибирской генерирующей компании». Из-за этого произошло отключение кабельной высоковольтной линии. Без напряжения оставались девять подстанций города. Сразу после сообщения диспетчера об аварийном отключении персонал «Алтайэнерго» приступил к оперативным переключениям. В течение часа все обесточенные потребители были запитаны. Однако предприятие до сих пор находится в особом режиме работы из-за погодных условий.

Затопило улицу Малахова
Дерево помяло машину в барнаульском дворе
Обрушение деревьев в Барнауле
В "Ашане" потекла крыша
Улица Антона Петрова утонула в воде
Барнаульцы ждут транспорт после грозы
Дерево перегородило улицу Интернациональную
Барнаульский автомобилист спасается от потопа

Фото, видео: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 9
Bratka

21.06.2017 10:03

"Ашан", похоже, проклят. Надо Евгению Санычу служителя культа вызывать, пусть кадилом помашет, что ли...
чего кадилом сразу

21.06.2017 10:09

можно и кулаком перед носом у прораба
ФигВам

21.06.2017 10:29

И я там был, воду хоть и не пил, а про медовуху думал... Хороша ещё перцовочка после потопа...
татьяна

21.06.2017 11:04

как ракшин платил так и строили
Завсегдатай

21.06.2017 12:06

Bratka писал(а):
"Ашан", похоже, проклят.
А может место проклятое? Так и развалится Ашан как БАМЗ :)
Эдичка

21.06.2017 13:14

Так в Ленте всё-таки или в Ашане? Или Банкфаксу лень , как обычно, подумать о читающих инфу ?
Bratka

21.06.2017 14:28

Завсегдатаю: Конечно! Нужное и своевременное уточнение. Я именно про место. Геопатогенное.
мм

21.06.2017 14:33

ашан же прошел ГОСЭКСПЕРТИЗУ .......
гость

22.06.2017 00:12

мм писал(а):
ашан же прошел ГОСЭКСПЕРТИЗУ .......

Вот! А теперь вопросы к экспертам...