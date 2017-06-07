Сильная гроза «обессветила» несколько районов Барнаула и окунула их в воду

20 июня вечером в большинстве районов Барнаула из-за сильной грозы не было электричества, с перебоями работала мобильная связь и Интернет, десятки улиц и трамвайных путей оказались затопленными вместе с автомобилями. Кроме того, жители Ленинского и Индустриального районов жаловались на отсутствие водоснабжения, а линии аварийных диспетчеров оказались перегружены.

Последствия грозы в Барнауле

Больше всего жалоб горожан вызвал транспортный коллапс на улицах Попова, Энтузиастов и Павловском тракте. Как и стоило ожидать, ливневая канализация сработала не должным образом, в результате указанные улицы наполнились дождевой водой, толща достигала 40-50 см. «Пытались добраться до дома по улице Попова на маршрутке в течение часа. В какой-то момент водитель сделал объявление, что всем необходимо поднять с подножки. Оказалось, что вода начала заливаться в салон автобуса, и он всеми силами пытался преодолеть этот «океан», но в результате транспортное средство заглохло. То же самое произошло и с другими маршрутками. Боюсь представить, как с этим справлялись водители легковых автомобилей. Воды чуть ли не по пояс, на улице темно, как ночью, электричество вырубило. Такое ощущение, что наступил конец света, и город весь вымер», - делились горожане.

Прошедшая гроза действительно принесла в Барнаул не только долгожданную прохладу, но повсеместно затопила городские улицы. Весь проспект Ленина от Речного вокзала до улицы Титова, проспекты Строителей и Красноармейский, улицы Северо-Западную, Матросова, Пионеров, Антона Петрова, Малахова, Челюскинцев, Интернациональную и многие другие буквально запрудило, движение встало, люди, покидали общественный транспорт, снимали обувь и добирались до дома вплавь. Речка Пивоварка из-за ливня вышла из берегов, по улице Путейской затопило огороды, вода подошла к домам и полностью залила подвалы. От сильного ливня пострадали также и перекрытия коммерческих построек. Так, клиенты магазина «Лента», расположенного на Павловском тракте, рассказали о водопаде, который обрушился с потолка из-за прохудившейся крыши. Не повезло также и недавно открывшемуся после ремонта гипермаркету «Ашан», где продавцам пришлось подставлять тазики и ведра, собирая хлынувшую воду.

Во дворах многоквартирных домов повалило большое количество деревьев, одно из них упало на девушку — она получила телесные повреждения, но осталась жива. Большой урон нанесли и молнии, из-за которых произошло возгорание ряда домов и построек. Большие проблемы из-за грозы возникли у жителей Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов, где практически все дома остались без электроснабжения. Как сообщает «Алтайэнерго», причиной нарушения энергоподачи в Барнауле стало отключение 1-й и 2-й систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 «Сибирской генерирующей компании». Из-за этого произошло отключение кабельной высоковольтной линии. Без напряжения оставались девять подстанций города. Сразу после сообщения диспетчера об аварийном отключении персонал «Алтайэнерго» приступил к оперативным переключениям. В течение часа все обесточенные потребители были запитаны. Однако предприятие до сих пор находится в особом режиме работы из-за погодных условий.

Затопило улицу Малахова Дерево помяло машину в барнаульском дворе Обрушение деревьев в Барнауле В "Ашане" потекла крыша Улица Антона Петрова утонула в воде Барнаульцы ждут транспорт после грозы Дерево перегородило улицу Интернациональную Барнаульский автомобилист спасается от потопа