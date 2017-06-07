Команда ФАС: руководителя алтайских антимонопольщиков обвинили в крупной взятке

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовное делу в отношении руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республики Алтай Натальи Елбаевой. Органами следствия она обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает региональный СУ СКР. Что интересно, это первое официальное сообщение, подтверждающее факт расследования в отношении г-жи Елбаевой и связи ее дела с обвинениями в адрес главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева — и оно сразу касается передачи дела в суд.

По версии следствия, 24 июля 2015 года Наталья Елбаева получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора ООО, которое занималось строительными работами. Деньги она получила в качестве благодарности за помощь юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района Республики Алтай. Цена контракта составила более 200 млн рублей. Денежные средства были переданы обвиняемой в ее личном автомобиле посредником — главой одного из муниципальных образований республики.

Отметим, ранее получила распространение версия о том, что расследование связано с уголовным делом главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, который сейчас находится под арестом. Его, а также начальника управления образования администрации района и иных лиц следствие считает участниками организованной группы, получившей взятку в крупном размере.

В ходе расследования чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Lexus на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. Ей инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В случае признания Елбаевой виновной, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает СУ СКР.

Добавим, что с конца мая 2017 года обязанности руководителя республиканского УФАС временно исполняет Анастасия Гуткович. Вместе с тем Наталья Елбаева до сих пор значится руководителем ведомства.