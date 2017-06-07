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Главная Лента новостей Команда ФАС: руководителя алтайских антимонопольщиков обвинили в крупной взятке

Команда ФАС: руководителя алтайских антимонопольщиков обвинили в крупной взятке

03.07.2017 13:31

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовное делу в отношении руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республики Алтай Натальи Елбаевой. Органами следствия она обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает региональный СУ СКР. Что интересно, это первое официальное сообщение, подтверждающее факт расследования в отношении г-жи Елбаевой и связи ее дела с обвинениями в адрес главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева — и оно сразу касается передачи дела в суд.

По версии следствия, 24 июля 2015 года Наталья Елбаева получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора ООО, которое занималось строительными работами. Деньги она получила в качестве благодарности за помощь юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района Республики Алтай. Цена контракта составила более 200 млн рублей. Денежные средства были переданы обвиняемой в ее личном автомобиле посредником — главой одного из муниципальных образований республики.

Отметим, ранее получила распространение версия о том, что расследование связано с уголовным делом главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, который сейчас находится под арестом. Его, а также начальника управления образования администрации района и иных лиц следствие считает участниками организованной группы, получившей взятку в крупном размере.

В ходе расследования чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Lexus на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. Ей инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В случае признания Елбаевой виновной, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает СУ СКР.

Добавим, что с конца мая 2017 года обязанности руководителя республиканского УФАС временно исполняет Анастасия Гуткович. Вместе с тем Наталья Елбаева до сих пор значится руководителем ведомства.


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Комментарий

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Комментариев 4
Евгений Кемеровский

03.07.2017 14:32

Кто готов поставить на кон бабки чтобы угадать че будет за это нац.герою Елбаевой ? Могу сразу успокоить Ваш азарт - не будет ни хрена . Возможно - условно , а то и вовсе отмажут местные бояре . Это русских только по полной катушке . Доказать , что ты "не рыжий" в национальной и коренной малонародной горной пустыне типа РА - гибло и безнадежно . Нужно провести процедуру проверки на вменяемость среди творителей законности и вершителей судеб в РА . А затем поставить вопрос о законности их действий и принятых ими решений согласно Законам РФ . Горно-Алтайский суд и прикрывающий его ВС РА - сами себе режиссеры . А на кассацию в Москве вообще нет надежды никакой , прикормлены хариусом да тайменями . Да и Москва далеко , да и ей все равно , че там на обезьяних плантациях делается . Главное есть посадки , а остальное по...ю. Лет через ...нцать возможно и оправдают , как Путин -Солженицына . Не страна а какой-то каламбур. Когда все это безобразие закончится ?
Да это я

03.07.2017 15:10

Омерзение, душевная опустошенность, чувство брезгливости и ...недоумения испытываешь после прочтения таких детективов.Аналитик Кемеровский абсолютно прав: бомба сенсации разрывается очень громко в момент ее выхода к читателю. Потом все начинают спускать на тормозах, "искать" правильных свидетелей, заступников,ходатаев, защитников, потом будут ставить на уши Москву, там искать волосатые и берущие руки, и подниматься на вершину крышевания подобных дел все выше и выше. А только потом признают- воры только русские и евреи, а национальное самосознание должно быть неущербным для 200- тысячного народа со славной вековой историей, с незапятноной репутацией и крепкими братскими узами со старшим братом- Москвой. Уберем национальный колорит, вернемся к истокам коррупции. Ну неужели опыт "старших сидельцев"- Высочина, Денисова, дуэта Савинцевых, Арестова,Куфаевых, других " столпов" краевого уровня ничему не учит? Ну что же это вы золотые, хватаете в порые желания разбогатеть - ртом и, извините, жопой, не можете насытиться, набраться, хотя, уверен, и в доме у этих людей есть все, и у их детей. А вот когда постареете, тогда поймете, что все это прах и тлен, это мнимые ценности, которые не делают вас ни лучше, ни добропорядочнее. Уже 100 раз писали взывал к Путину: желание иметь незаработанное можно присечь только законом о ПОЛНОЙ конфискации имущества и ВСЕХ семейных средств. Это самое уязвимое место для этих гадов. Оставить им норку- социальную хату, лом в руки и напрвить на отрабоку на очистку туалетов. В правоте своих слов убедился только что. Судят бывшего губера Хорошавина. И он , и его семья не просят ни пощады, ни прощения у людей, в нет и тени раскаяния, а только неподдельная истерика - оставьте имущество! Папа пусть сидит, но верните дома в Москве, земельные участки и швейцарские часы.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

03.07.2017 17:00

Вот бы ещё дали команду ФАС на ФАС Алтайского края ,во главе с переседевшим , устаревшим Поспеловым. Уже в наглую такую хрень в ответах несут и перепутывают грешное с праведным .Вместо ответа в Славгород отсылают в Мамонтовский район. Бездари сидят конкретные , не знают и не хотят знать законов их же ведомства. Но так же у меня не возникло сомнения и по нашему военому городку . Все аукционы прошли под афеллированных лиц ,дружков главы города Кинцеля В.А. , и уж сколько лет один и тот оценщик Иванов Олег , друг -товарищ , для фиктивных сделок. И ФАС края не усматривает , а Москве по барабану согласно полностью с двумя первыми комментаторами. Посадки с конфискацией , так как они ,такое моё мнение не боятся даже пожизненого и растрела , лишь бы бабло и движимое и недвижимое осталось у родственников.
Горька судьба учёного-гуманитария в эксплуататорском обществе

03.07.2017 17:35

Ведь гуманитарные дисциплины в таком обществе призваны служить одной только цели - обосновывать "с научной точки зрения" целесообразность (а лучше - "неизбежность", "безальтернативность" или даже "благость") господства эксплуататоров. Учёный-гуманитарий должен смотреть на страдания народных масс, а потом "освящать" эти страдания псевдонаучными ссылками на "законы природы", "особенности человеческого естества" и т.п. Паскудное, уродское, мерзотное, проститутское, абсолютно бесчеловечное занятие. Но - за это дело дают гранты и премии, звания и медальки. Так что будь добр, господин учёный, засунь своё "людское" куда-нибудь подальше и начинай уже работать! Обоснуй-ка необходимость существования вопиющего неравенства, зверской эксплуатации и отчаянной нужды! Иначе - будешь уволен с позором и сам отправишься на дно общества, а на дне-то тебя, червя книжного, задрота, очкарика яйцеголового, злые отбросы общества разорвут в лоскуты, даже недели не продержишься! Несчастный учёный принимает позу роденовского мыслителя и начинает лихорадочно соображать. Ну вот реально - как к задаче подступиться? Производительных сил человечества с лихвой хватает, чтобы обеспечить всем человекам сытую, спокойную и комфортную жизнь, при этом на деле - огромная часть людей прозябает в условиях жуткой нищеты и буквально с голоду подыхает, куча народу балансирует на грани такой нищеты и трясётся от ужаса при мысли об окончательном разорении, а над всем этим царствуют распухшие от обжорства и безделья дегенераты, уже не знающие, на какую ещё вульгарную и пошлую выходку потратить украденные у всего общества средства...