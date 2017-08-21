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Главная Лента новостей На Алтае сельчанин совершил 20-километровый марш-бросок ради выпивки

На Алтае сельчанин совершил 20-километровый марш-бросок ради выпивки

01.09.2017 10:53

Сотрудники полиции Хабарского района задержали мужчину, которого подозревают в краже аккумуляторов. Сельчанина не остановила ни дружба с потерпевшим, ни полумарафонная дистанция, которую ему пришлось преодолеть, чтобы продать украденное, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 30 августа утром в селе Плесо-Курья 34-летний местный житель забрался на веранду к своему соседу и похитил две аккумуляторные батареи, которые позже сдал в пункт приема металла. Как удалось выяснить, аккумуляторы мужчина приметил ранее, когда приходил в гости. При этом пункт приема металла находится в соседнем населенном пункте. Чтобы добраться до него, мужчина прошел пешком около 20 км. Вырученные деньги, а это всего 300 рублей, он потратил в тот же день на алкоголь.

Сумма ущерба причиненного владельцу имущества в настоящее время устанавливается, похищенные аккумуляторы сотрудники полиции изъяли.

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Комментарий

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Комментариев 2
СашОК

01.09.2017 12:56

На моей уродине 404, и не такое бывало,каждый день раз по десять!
1

02.09.2017 09:34

что значит когда есть цель.