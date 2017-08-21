В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации

01.09.2017 10:27
Скандальный старт досрочного голосования в Барнауле запомнился по-настоящему кафкианским инцидентом на одном из избирательных участков. Жительница города принесла письмо с информацией для председателя комиссии о недопустимости нарушений законодательства. Та в ответ вызвала наряд полиции, девушку задержали, сообщает телеканал «Наши новости».
Инцидент произошел на избирательном участке № 228, который находится в корпусе АлтГУ на проспекте Социалистическом. О задержании телеканалу сообщили очевидцы. Когда съемочная группа прибыла на место, девушку уже выводили сотрудники полиции. Председатель УИК № 228 Алла Леонова не стала комментировать журналистам ситуацию. «Я не могу вам говорить за эту девушку. И я не хочу, чтобы вы меня снимали. Никакого происшествия у нас не произошло. Мы работаем в обычном режиме, у нас все нормально», — заявила г-жа Леонова.
В окружной и городской избирательных комиссиях журналистам также ничего не смогли рассказать об инциденте — о нем якобы ничего не знали. Однако телеканалу достоверно было известно, что девушку увезли в отделение полиции Центрального района. Там эту информацию подтвердили, но пообщаться с горожанкой не удалось, так как она находилась в помещении, куда доступ для журналистов был закрыт. Один из дежурных рассказал, что девушка принесла на участок «сверток с какой-то листовкой».
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности. Некие молодые люди попросили девушку занести на избирательный участок письмо, содержащее выдержки из действующего законодательства — что грозит за фальсификацию выборов. «Поскольку в этой ситуации никакого правонарушения не усмотрено, она была опрошена и отпущена», — сказали в пресс-службе.
Подобные листовки были распространены и по другим участкам от имени организации молодых юристов «Решающий голос». В них действительно содержится предупреждение об уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов. «Никто за вас не заплатит, не сядет вместо вас и не будет отбывать принудительные работы», — говорится в письме после перечисления норм закона и ответственности за их нарушение.
Отметим, что накануне «Голос» получил данные по первому дню досрочного голосования по ряду округов. Средняя численность избирателей на каждом — 25 тысяч человек. На округе № 7 только за сутки проголосовал 621 человек, округе № 9 — 420 человек, округе № 10 — 208 человек, округе № 14 — 460 человек, округе № 16 — 300 человек.
Досрочное голосование на выборах в Барнаульскую гордуму стартовало 30 августа, и сразу несколько журналистов, общественников, политических деятелей заявили о небывалом ажиотаже на участках. Только за сутки доля «досрочников» в отдельных случаях якобы достигала нескольких процентов от числа зарегистрированных избирателей. Источники ИА «Банкфакс» сообщают, что сотрудники бюджетных учреждений обзванивают электорат и призывают людей голосовать досрочно. Главное опасение оппозиционеров и правозащитников заключается в том, что такие «выборы» будут контролируемыми либо избиркомы на местах вовсе подменят конверты.
Видео: телеканал «Наши новости»
01.09.2017 10:41
01.09.2017 10:42
01.09.2017 10:43
01.09.2017 10:46
Не реально 300-400человек на каждый пункт в день! тем более досрочное голосование! НЕ ВЕРЮ!!!
01.09.2017 10:48
01.09.2017 10:52
01.09.2017 10:54
01.09.2017 10:58
Читатель, читай сюда:
По одной из версий девушка агитировала за одну из оппозиционных партий, поэтому её задержали - твои слова.
1. Никакого происшествия у нас не произошло. Мы работаем в обычном режиме, у нас все нормально», — заявила г-жа Леонова.
2. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности. Некие молодые люди попросили девушку занести на избирательный участок письмо, содержащее выдержки из действующего законодательства — что грозит за фальсификацию выборов. «Поскольку в этой ситуации никакого правонарушения не усмотрено, она была опрошена и отпущена», — сказали в пресс-службе.
Вот кто ты после этого? Ответ: трепло. :)
Зарубите себе на носу, несвободные граждане! Напоминание члену избирательной комиссии об ответственности за нарушения Законодательства может грозить Вам задержанием! Молчаааать!
01.09.2017 11:05
01.09.2017 11:09
01.09.2017 11:12
01.09.2017 11:21
а кого? просвети! или у тебя в инструкции ничего нет по этому поводу, трольчатка?
01.09.2017 11:35
Когда будут реальные приговоры тем, кто гонит бюджетников на досрочное голосование, и тем кто все это свинство организует и участвует, тогда и председатели комиссий будут как шелковые и все делать по букве закона.
01.09.2017 11:45
01.09.2017 11:48
01.09.2017 11:50
01.09.2017 11:59
01.09.2017 12:26
01.09.2017 12:53
Жирик, Путин,Миронов-враги России!
01.09.2017 13:01
Читайте внимательнее. Это не на участок, а на округ. А на округе не менее 10 участков.
01.09.2017 13:06
01.09.2017 13:07
01.09.2017 13:08
01.09.2017 13:45
01.09.2017 14:07
Соответственно, должен быть адекватный контроль за основанием и процедурой досрочного голосования, в том числе и со стороны наблюдателей от партий и кандидатов, участвующих в выборах (не от ЕР, естественно).
Если проблема, действительно, носит массовый характер, то, полагаю, полезно попросить о вмешательстве лично председателя ЦИК Панфилову. Возможно, что-то удастся исправить уже сейчас, возможно, у ЦИК на нашем примере появятся предложения для совершенствования федерального законодательства.
01.09.2017 14:13
Вот как над вами, попазиционными идиотами, не ржать))) Даже если взять самую большую цифру в 621 человек досрочно проголосовавших на 25 000 по численности округе, то это всего 2,5 % от общего списка избирателей, чуть больше статистической погрешности)) Прежде чем тут вой поднимать по поводу "украденной" победы, вы бы хоть подождали дня голосования и посмотрели результаты голосования)) Вот если бы ваш любой попазиционный кандидат проиграл выигравшему эти самые 2,5%, вот тогда хай и подняли бы)) А так опять в лужу попердываете, заранее оправдывая свое закономерное поражение заклинаниями про "злостный" режим, душащий "свободу и демократию")) А насчет голосистых "активистов", так тут все понятно давно, вон на соседней ветке их главный предводитеь по фамилии Андрейчук уже и не возражает даже против того, что дедушка Сорос его главный идейный вдохновитель)) Кстати в самом вашем благославенном пиндостане под петицией за признание этого "светоча демократии" по фамилии Сорос ТЕРРОРИСТОМ уже подписалось 67 тысяч самых что ни на есть настоящих американцев)) Может сделаете выводы, наконец, или бабки для вас не пахнут, будете продолжать уныло торговать Родиной за копейки?)) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 14:15
01.09.2017 14:17
01.09.2017 14:20
Видно, администрации края пора предметно заняться системой подготовки чрезмерного количества гуманитариев а так называемом ОПОРНОМ АлтГУ и по существу ГРЕМУЧЕЙ СМЕСИ всяких майдаунов в РОССИИ...
И ВООБЩЕ, Алтайцам нужна вот такая ОПОРА??
01.09.2017 14:24
01.09.2017 14:35
01.09.2017 14:37
Вот и мой недалекий "дружок" Ромка проснулся)) Любезный, вам кто виноват то, что подобных вам дурачков в России немного, а значит голосовать за ваших либерастных кандидатов просто некому))) Переезжайте на хохлуйщину, она сейчас просто переполнена вашими "братьями по разуму" и будет вам "щастье")) Поскачете на площадях, поорете про гнидность, простите, гидность, вместе с хохлуями поупиваетесь совместной верой, что народ все сам решил и теперь закупает агрессорский газ и уголь не у агрессора, а у понимающих вас самых что ни на есть демократичных и очень правильных европейцев и американцев, ничего что втридорога, их гнидность того стоит)) Про порушенную промышленность и прочие ништяки я уже молчу)) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 14:56
01.09.2017 15:15
МОЖЕТ ты предсказываешь со всей твоей ЯЧЕЙКОЙ ЯБЛА 11 шт, что скоро понесётся сам СОК!??
УЖ НЕ ГРАНАТОВЫЙ ?? ЯК НА МАЙДАУНЕ ??
01.09.2017 15:20
01.09.2017 15:32
Это ты про себя написал? Во всех трех комментах "разумные аргументы" так и прут.
01.09.2017 15:58
А вы развейте эти мои "разумные аргументы", если сможете, любезный)) Я, например, не ленюсь подробно цитировать ваши "откровения" и глумиться над вашим, мягко говоря, слабоумием, вот и вы рискните, с удовольствием поржу над вами))Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 16:04
Тебя же тварь, давно вычислили. У тебя хоть фИО русское но ты враг русакам больше чем ордынцы в 13 в. Ты хоть знаешь нелюдь сколько русов осталось за последние года правления твоего режимки. Или тебе все пофиг за серебреники на новом твоег места , хер верещагин?
01.09.2017 16:42
Хреновый какой-то математик - соц.язва. 2,5% - это только за день, такими темпами все 25% могут быть. В то время как явка в день голосования составит 15-20%. Тут не статистическая погрешность, а арифметическое большинство может быть.
01.09.2017 16:44
И еще одна особенность есть у гузноголовой мерзости, но это относится скорее к хохлуйской ее части или националистической, называться чужими именами)) Любезный псевдоРомка для особо одаренной чуйством "национального достоинства" плесени сообщаю, что население РФ составляет около 145 миллионов человек, в последнее время оно увеличилось, благодаря "правлению моего режима")) А вот в соседней хохлуйщине, благодаря правлению вашего режима, оно уменьшилось на 10 млн чел. (только по самым скромным подсчетам), что называется почувствуйте разницу)) И еще я все никак не могу понять, почему всякая гузноголовая плесень никак не может обойтись без гомосячьих ужимок и намеков?)) Любезное умственное недоразумение, вы под словом хер что имели в виду, про верещагина я даже и не спрашиваю, не знаю кто это, но наверное плод ваших гомосячьих фантазий, раз вы по нему даже на БФ публично грезите ( или по херу Верещагина), вас вообще понять трудно поскольку мысли вы выражать до сих пор не научились, приходится гадать по контексту))) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 16:44
01.09.2017 16:50
Да все в порядке у меня с математикой, процент верно подсчитан?)) А вот то, что до 25 % дорасти может, так это только на руку попазиционерам будет, поскольку тогда то уж точно можно будет хай поднять и результаты под вопрос поставить)) Но раз они это начали сразу, не дожидаясь результатов, значит им и не надо опротестовывать результаты в реале, а надо только волну поднять в оправдание своего заведомого проигрыша)) Да и очень сомневаюсь, что в течении 10 дней досрочно проголосует четверть избирателей округа)) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 16:56
Напомню тебе тему обсуждения: "В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации". Также упомянуто "о небывалом ажиотаже на участках". Ни одного аргумента по теме обсуждения ты не привел, т.ч. и "развевать" нечего. А твоя войнушка с "гузноголовой плесенью" вместо обсуждения конкретной темы лично мне не интересна.
01.09.2017 16:57
01.09.2017 17:00
Да не вопрос, оставляйте, любезное чмо, координаты, ФИО и тел. в обяз объявлюсь, трогать конечно не буду, об гавно мараться и статью с пола поднимать не хочу, но вот в порядке самообороны с удовольствием жопоклюв вам в гузноголову вправлю)) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 17:15
Любезный, я дико извиняюсь, но либо вы текст обсуждаемой статьи не читали, либо ваше мышление настолько, мягко говоря, "прямолинейно", что основной посыл комментов вам недоступен для понимания))) Если вы потрудитесь перечитать мой первый коммент в 14.13, может быть до вас как то дойдет, что обсуждал я именно материал статьи и "мнения" господ "попазиционеров")) Ну вот так как то, хи хи))
01.09.2017 17:22
01.09.2017 18:46
Согласен, что кое-что по теме в первом твоем комменте и только в нем имеется.
Мысль 1: Досрочно за один день проголосовало мало избирателей. «Хай» поднимать рано.
Мысль 2. «Попазиционные кандидаты» заведомо проиграют выборы.
По твоей просьбе «развеваю». Жду твой «ржач».
1. Лично меня интересует, чтобы людей не принуждали голосовать досрочно. За кого именно принуждают голосовать досрочно, ты знаешь не хуже меня. А мало или много – это отдельная тема.
2. В Барнауле заведомо по спискам пройдут не только кандидаты от ЕР. На округах также, надеюсь, пройдут не только кандидаты от ЕР. Каждый голос по спискам играет значение, т.ч. «хай» уже поднимать вполне уместно.
01.09.2017 18:53
01.09.2017 19:10
От тебя салом за версту несёт,окроп недобитый!
01.09.2017 19:30
Вас с какой целью то интересует проблема досрочного голосования?)) Судя по тому, что в вашей дальнейшей "мысли" я знаю не хуже вас, что голосовать принуждают, то рискну предположить, что за ЕР))) Таким образом становится непонятно теперь уже мне с какой целью попазиционэры поднимают хай раньше времени, если есть реальная возможность подвергнуть сомнению окончательные итоги выборов, а не слить заранее свой чистый проигрыш, разыгрывая обиженных и оскорбленных при досрочном голосовании?)) Вы на чьей стороне то выступаете, на стороне ЕР?)) А вот этим вы подтверждаете, что вам предпочтительней победа ЕР и ранний слив попазиционеров, которые уже поднимают хай о нелигитимности и подстроенности выборов в предчувствии проигрыша, потому что если какие то попазиционеры вдруг где нибудь случайно выиграют, как вы будете смотреться на фоне ваших попазиционерских воплей про нечестные выборы?)) Все это вам было разъяснено подробно ранее, но вы либо читать не умеете, либо мыслить логически, это уже как вам будет удобнее объяснить свою мягко говоря "непонятливость))
01.09.2017 20:39
01.09.2017 20:48
01.09.2017 21:19
Срун госдеповский!
01.09.2017 22:00
вправь пока что член своего куратора в свою жопу, пидарок савушкинский. А после смены у него на флейте кожаной поиграешь губками
02.09.2017 12:58
02.09.2017 13:53
Это они внедряют в сознание барнаульцев, что власть - это КУЧА ТУПОЛЫРЫХ БЮДЖЕТНИКОВ кои могут одновременно ПРЕДАТЬ РОДИНУ, ЧЕСТЬ, УМ, ДОСТОИНСТВО у избирательных урн. И вообще ЭЛЕКТОРАТУ в РОССИИ НЕТ, вокруг только говнюки безмозглые избиратели... А ОНИ ЛИБЕРАЛО - ХУМАНИСТЫ истинно ГЕЙропейцы носители потребительского отношения к РОДИНЫ и есть свет в ОКОШКЕ на обочине ГЕЙропы!!??
02.09.2017 15:07