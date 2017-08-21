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Главная Лента новостей В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации

В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации

01.09.2017 10:27

Скандальный старт досрочного голосования в Барнауле запомнился по-настоящему кафкианским инцидентом на одном из избирательных участков. Жительница города принесла письмо с информацией для председателя комиссии о недопустимости нарушений законодательства. Та в ответ вызвала наряд полиции, девушку задержали, сообщает телеканал «Наши новости».

Инцидент произошел на избирательном участке № 228, который находится в корпусе АлтГУ на проспекте Социалистическом. О задержании телеканалу сообщили очевидцы. Когда съемочная группа прибыла на место, девушку уже выводили сотрудники полиции. Председатель УИК № 228 Алла Леонова не стала комментировать журналистам ситуацию. «Я не могу вам говорить за эту девушку. И я не хочу, чтобы вы меня снимали. Никакого происшествия у нас не произошло. Мы работаем в обычном режиме, у нас все нормально», — заявила г-жа Леонова.

В окружной и городской избирательных комиссиях журналистам также ничего не смогли рассказать об инциденте — о нем якобы ничего не знали. Однако телеканалу достоверно было известно, что девушку увезли в отделение полиции Центрального района. Там эту информацию подтвердили, но пообщаться с горожанкой не удалось, так как она находилась в помещении, куда доступ для журналистов был закрыт. Один из дежурных рассказал, что девушка принесла на участок «сверток с какой-то листовкой».

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности. Некие молодые люди попросили девушку занести на избирательный участок письмо, содержащее выдержки из действующего законодательства — что грозит за фальсификацию выборов. «Поскольку в этой ситуации никакого правонарушения не усмотрено, она была опрошена и отпущена», — сказали в пресс-службе.

Подобные листовки были распространены и по другим участкам от имени организации молодых юристов «Решающий голос». В них действительно содержится предупреждение об уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов. «Никто за вас не заплатит, не сядет вместо вас и не будет отбывать принудительные работы», — говорится в письме после перечисления норм закона и ответственности за их нарушение.

Отметим, что накануне «Голос» получил данные по первому дню досрочного голосования по ряду округов. Средняя численность избирателей на каждом — 25 тысяч человек. На округе № 7 только за сутки проголосовал 621 человек, округе № 9 — 420 человек, округе № 10 — 208 человек, округе № 14 — 460 человек, округе № 16 — 300 человек.

Досрочное голосование на выборах в Барнаульскую гордуму стартовало 30 августа, и сразу несколько журналистов, общественников, политических деятелей заявили о небывалом ажиотаже на участках. Только за сутки доля «досрочников» в отдельных случаях якобы достигала нескольких процентов от числа зарегистрированных избирателей. Источники ИА «Банкфакс» сообщают, что сотрудники бюджетных учреждений обзванивают электорат и призывают людей голосовать досрочно. Главное опасение оппозиционеров и правозащитников заключается в том, что такие «выборы» будут контролируемыми либо избиркомы на местах вовсе подменят конверты.

Видео: телеканал «Наши новости»

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Комментарий

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Комментариев 58
Читатель

01.09.2017 10:41

На провокацию похоже. По одной из версий девушка агитировала за одну из оппозиционных партий, поэтому её задержали, а СМИ ухватились за другую версию, которая им больше нравится.
Макс

01.09.2017 10:42

Комуняки наверное решили вбросы сделать
Провокаторам

01.09.2017 10:43

Оппозиция пошла в наступление, провокативные мероприятия пошли. а сколько всего ещё будет
местный

01.09.2017 10:46

Где представители опозиционных партий, движений? Камеры на избирательных пунктах? Нужно проверить и срочно!
Не реально 300-400человек на каждый пункт в день! тем более досрочное голосование! НЕ ВЕРЮ!!!
Виктор

01.09.2017 10:48

Это пока цветочки, затишье перед бурей. Скоро понесется сам сок
Иконика

01.09.2017 10:52

Унылое нытье какое-то о фальсификациях, а «Голос» понятно, чей голос и чьих прихвостень и слуга.
Псай

01.09.2017 10:54

Оппозиция всегда ноет без повода, такая уж она у нас.
Гражданин

01.09.2017 10:58

Всё, малята, отписались или ещё пара дежурных речевок есть?

Читатель, читай сюда:
По одной из версий девушка агитировала за одну из оппозиционных партий, поэтому её задержали - твои слова.
1. Никакого происшествия у нас не произошло. Мы работаем в обычном режиме, у нас все нормально», — заявила г-жа Леонова.
2. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности. Некие молодые люди попросили девушку занести на избирательный участок письмо, содержащее выдержки из действующего законодательства — что грозит за фальсификацию выборов. «Поскольку в этой ситуации никакого правонарушения не усмотрено, она была опрошена и отпущена», — сказали в пресс-службе.
Вот кто ты после этого? Ответ: трепло. :)

Зарубите себе на носу, несвободные граждане! Напоминание члену избирательной комиссии об ответственности за нарушения Законодательства может грозить Вам задержанием! Молчаааать!
Никс

01.09.2017 11:05

Смотря какая оппозиция,есть и так, которая контактирует с власти по реально общим важным вопросам и такой констуктив уместен, когда делаются общие мероприятия направленные на благо города,но увы чаще это просто бессмысленный ор.
Рай

01.09.2017 11:09

КПРФ все угомониться не может.
Рай

01.09.2017 11:12

А «Голос» еще те подпевалы, сами знаете кого))
мгерятине сопливой

01.09.2017 11:21

Рай писал(а):
А «Голос» еще те подпевалы, сами знаете кого))


а кого? просвети! или у тебя в инструкции ничего нет по этому поводу, трольчатка?
Андрей

01.09.2017 11:35

Толку от таких листовок.
Когда будут реальные приговоры тем, кто гонит бюджетников на досрочное голосование, и тем кто все это свинство организует и участвует, тогда и председатели комиссий будут как шелковые и все делать по букве закона.
о чем говорить

01.09.2017 11:45

В п.Лесной пройдет митинг по освещению главной дороги по которой ходит городской транспорт а так же о переулках.На днях на ул.Весенней поймали женщину и ребенка, которые раздавали политическую газету Единой России, при себе договора не было и как говорит закон нельзя использовать детей
по митингу

01.09.2017 11:48

ое пройдет 02.09. с 11 до 12 00 по адресу.Радужная,35 а
СРун

01.09.2017 11:50

Правильно сделали, что задержали. Зачем листовки в каком-то конверте приносить? Я на месте председателя уик тоже подумал бы о спорах сибирской язвы.
С Алтая

01.09.2017 11:59

Вот пусть прозападная клика знает, что за фальсификацию на выборах грозит уголовная ответственность!
(=оо

01.09.2017 12:26

Опозиционные кандидаты свои биографии переврали, лучше бы на это внимание обратили. В Рубцовске в ЛДПР один судимый ранее, другой приписками занимается. ВованБачу, меньшемесячные курсы повышения квалификации закончил, а написал, что Академию Управления МВД РФ закончил. Это сейчас врёт, а когда не дай Бог изберут, он вообще во вранье и шкурничестве погрязнет. До следующих выборов, если доживёт.
Гонец из Пензы

01.09.2017 12:53

Пусть хоть чёрт голосует,главное-только за КПРФ,единстенную партию,отстаивающую права и интересы россиян!
Жирик, Путин,Миронов-враги России!
Вася Васин

01.09.2017 13:01

местный писал(а):
Не реально 300-400человек на каждый пункт в день! тем более досрочное голосование! НЕ ВЕРЮ!!!


Читайте внимательнее. Это не на участок, а на округ. А на округе не менее 10 участков.
(=оо

01.09.2017 13:06

С учётом даты проведения выборов, все политически-активные, иногородние студенты решили досрочно проголосовать. Так, что 300 на десять участков вполне нормально.
Стыд и позор!

01.09.2017 13:07

Наперсточники! Открыто шельмуете выборы! Учителя!Где ваша совесть? На 50% комиссии состоят из учителей! Чему вы можете научить? Досрочное голосование? Кого вы пытаетесь обмануть? Вас будут проклинать ! Получите по заслугам все равно, не вы, так ваши дети!
для 12:53

01.09.2017 13:08

Что комунноперевёртыши по власти соскучились? Изыди нехристь козлорогая.
быдло

01.09.2017 13:45

Если председатель комиссии вызвала полицию за переданное ей информационное письмо, то есть большие сомнения может ли нормально (адекватно) работать руководимая ей комиссия. Полагаю, горизбиркому под контролем краевой избирательной комиссии необходимо отреагировать на этот инцидент.
быдло

01.09.2017 14:07

Согласно п.1 ст.96 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена исключительно избирателям, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещения для голосования на участках для голосования, на которых они включены в список избирателей.
Соответственно, должен быть адекватный контроль за основанием и процедурой досрочного голосования, в том числе и со стороны наблюдателей от партий и кандидатов, участвующих в выборах (не от ЕР, естественно).
Если проблема, действительно, носит массовый характер, то, полагаю, полезно попросить о вмешательстве лично председателя ЦИК Панфилову. Возможно, что-то удастся исправить уже сейчас, возможно, у ЦИК на нашем примере появятся предложения для совершенствования федерального законодательства.
социальная язва

01.09.2017 14:13

Стыд и позор! писал(а):
Наперсточники! Открыто шельмуете выборы! Учителя!Где ваша совесть? На 50% комиссии состоят из учителей! Чему вы можете научить? Досрочное голосование? Кого вы пытаетесь обмануть? Вас будут проклинать !
мгерятине сопливой писал(а):
А «Голос» еще те подпевалы, сами знаете кого))
а кого? просвети! или у тебя в инструкции ничего нет по этому поводу, трольчатка?
быдло писал(а):
Если председатель комиссии вызвала полицию за переданное ей информационное письмо, то есть большие сомнения может ли нормально (адекватно) работать руководимая ей комиссия.

Вот как над вами, попазиционными идиотами, не ржать))) Даже если взять самую большую цифру в 621 человек досрочно проголосовавших на 25 000 по численности округе, то это всего 2,5 % от общего списка избирателей, чуть больше статистической погрешности)) Прежде чем тут вой поднимать по поводу "украденной" победы, вы бы хоть подождали дня голосования и посмотрели результаты голосования)) Вот если бы ваш любой попазиционный кандидат проиграл выигравшему эти самые 2,5%, вот тогда хай и подняли бы)) А так опять в лужу попердываете, заранее оправдывая свое закономерное поражение заклинаниями про "злостный" режим, душащий "свободу и демократию")) А насчет голосистых "активистов", так тут все понятно давно, вон на соседней ветке их главный предводитеь по фамилии Андрейчук уже и не возражает даже против того, что дедушка Сорос его главный идейный вдохновитель)) Кстати в самом вашем благославенном пиндостане под петицией за признание этого "светоча демократии" по фамилии Сорос ТЕРРОРИСТОМ уже подписалось 67 тысяч самых что ни на есть настоящих американцев)) Может сделаете выводы, наконец, или бабки для вас не пахнут, будете продолжать уныло торговать Родиной за копейки?)) Ну вот так как то, хи хи))
Простипома Виолетта

01.09.2017 14:15

А вот нашим братьям-проститутам типа, читателя, макса, рая, псевдогонца, за продажу совести платят за сабж или коменттупойзавластя, сколько? Может мы к вам перейдем на подельщину, возьмете братаны-проституны7
гость из прошлого

01.09.2017 14:17

Вчера вечером по домам по улице Шумакова ходили агитаторы призывать голосовать досрочно. Их никто не задерживал, полицию не вызывали???
ИДЁТ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПЯТОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ !??

01.09.2017 14:20

определения мер по срыву БУДУЩЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ в 2018 году, на полигоне выборов в Барнаульскую ГД. Ведь понятно будут вброшены огромные суммы баксов, так что молодые безработные юристы Алтая заранее озабочены подобной перспективой.
Видно, администрации края пора предметно заняться системой подготовки чрезмерного количества гуманитариев а так называемом ОПОРНОМ АлтГУ и по существу ГРЕМУЧЕЙ СМЕСИ всяких майдаунов в РОССИИ...
И ВООБЩЕ, Алтайцам нужна вот такая ОПОРА??
Рома

01.09.2017 14:24

Позорище, даже до псевдоперевыборов ерни и ия братвы уже флудят. Кто еще верит этим ... про выборы?
УСЛУГИ РОМЫ, на БФ РОМ ЧИК ЫН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ !?? В !??

01.09.2017 14:35

только в ЧОНах : валюте КНДР, согласно его квалификационных способностей.
социальная язва

01.09.2017 14:37

Рома писал(а):
Позорище, даже до псевдоперевыборов ерни и ия братвы уже флудят. Кто еще верит этим ... про выборы?

Вот и мой недалекий "дружок" Ромка проснулся)) Любезный, вам кто виноват то, что подобных вам дурачков в России немного, а значит голосовать за ваших либерастных кандидатов просто некому))) Переезжайте на хохлуйщину, она сейчас просто переполнена вашими "братьями по разуму" и будет вам "щастье")) Поскачете на площадях, поорете про гнидность, простите, гидность, вместе с хохлуями поупиваетесь совместной верой, что народ все сам решил и теперь закупает агрессорский газ и уголь не у агрессора, а у понимающих вас самых что ни на есть демократичных и очень правильных европейцев и американцев, ничего что втридорога, их гнидность того стоит)) Про порушенную промышленность и прочие ништяки я уже молчу)) Ну вот так как то, хи хи))
опять

01.09.2017 14:56

московского сифилоида не по расписанию выпустили погавкать. сократили пригожинскую троллятину похоже, платить нечем, казну разворовали талантливые путинские корешки. вот и приходится язве в 2 смены трудиться чтоб на доширак заработать. бедолага...
ЯБЛО ВИКТОР 10.48 !! ГОВОРЯТ, ТОМАТНЫЙ СОК - ЭТО!??

01.09.2017 15:15

КРОВЬ УБИТЫХ ПОМИДОРОВ.
МОЖЕТ ты предсказываешь со всей твоей ЯЧЕЙКОЙ ЯБЛА 11 шт, что скоро понесётся сам СОК!??
УЖ НЕ ГРАНАТОВЫЙ ?? ЯК НА МАЙДАУНЕ ??
социальная язва

01.09.2017 15:20

опять писал(а):
московского сифилоида не по расписанию выпустили погавкать. сократили пригожинскую троллятину похоже, платить нечем, казну разворовали талантливые путинские корешки. вот и приходится язве в 2 смены трудиться чтоб на доширак заработать. бедолага...
Ну надо, говнососка вдруг обо мне запереживала, про режим труда и отдыха заголосила и долю незавидную "доширачную"))) Вот нравится мне лебероидная гузноголовая плесень своей непроходимой тупостью, над которой глумиться можно бесконечно)) Эти пропагандонские "общечеловеки" не имеют даже понятия о чувстве собственного достоинства и готовы лить дерьмо на людей даже бесплатно))) Для их микромозга привести хотя бы один разумный аргумент задача непосильная, вот и остается плевать дерьмом в оппонентов в бессмысленной попытке утопить в своих испражнениях любую мысль или мнение, которое не соответствует, вернее даже опровергает мнение их хозяев))) Ну вот так как то, хи хи))
гость

01.09.2017 15:32

социальной язве
Это ты про себя написал? Во всех трех комментах "разумные аргументы" так и прут.
социальная язва

01.09.2017 15:58

гость писал(а):
Это ты про себя написал? Во всех трех комментах "разумные аргументы" так и прут.
Ах да, забыл, вторым по распространенности у гузноголовой плесени является прием "Сам дурак")) На этих 2 приемах (говноплюйстве и "Сам дурак") строится вся ваша "общечеловеческая" исключительность и "высшая правда"))
А вы развейте эти мои "разумные аргументы", если сможете, любезный)) Я, например, не ленюсь подробно цитировать ваши "откровения" и глумиться над вашим, мягко говоря, слабоумием, вот и вы рискните, с удовольствием поржу над вами))Ну вот так как то, хи хи))
Рома

01.09.2017 16:04

социальная язва писал(а):
Вот и мой недалекий "дружок" Ромка проснулся))

Тебя же тварь, давно вычислили. У тебя хоть фИО русское но ты враг русакам больше чем ордынцы в 13 в. Ты хоть знаешь нелюдь сколько русов осталось за последние года правления твоего режимки. Или тебе все пофиг за серебреники на новом твоег места , хер верещагин?
Бугага

01.09.2017 16:42

социальная язва писал(а):
аже если взять самую большую цифру в 621 человек досрочно проголосовавших на 25 000 по численности округе, то это всего 2,5 % от общего списка избирателей, чуть больше статистической погрешности))


Хреновый какой-то математик - соц.язва. 2,5% - это только за день, такими темпами все 25% могут быть. В то время как явка в день голосования составит 15-20%. Тут не статистическая погрешность, а арифметическое большинство может быть.
социальная язва

01.09.2017 16:44

Рома писал(а):
Тебя же тварь, давно вычислили. У тебя хоть фИО русское но ты враг русакам больше чем ордынцы в 13 в. Ты хоть знаешь нелюдь сколько русов осталось за последние года правления твоего режимки. Или тебе все пофиг за серебреники на новом твоег места , хер верещагин?

И еще одна особенность есть у гузноголовой мерзости, но это относится скорее к хохлуйской ее части или националистической, называться чужими именами)) Любезный псевдоРомка для особо одаренной чуйством "национального достоинства" плесени сообщаю, что население РФ составляет около 145 миллионов человек, в последнее время оно увеличилось, благодаря "правлению моего режима")) А вот в соседней хохлуйщине, благодаря правлению вашего режима, оно уменьшилось на 10 млн чел. (только по самым скромным подсчетам), что называется почувствуйте разницу)) И еще я все никак не могу понять, почему всякая гузноголовая плесень никак не может обойтись без гомосячьих ужимок и намеков?)) Любезное умственное недоразумение, вы под словом хер что имели в виду, про верещагина я даже и не спрашиваю, не знаю кто это, но наверное плод ваших гомосячьих фантазий, раз вы по нему даже на БФ публично грезите ( или по херу Верещагина), вас вообще понять трудно поскольку мысли вы выражать до сих пор не научились, приходится гадать по контексту))) Ну вот так как то, хи хи))
Массаж мозга

01.09.2017 16:44

Накануне "Голос"получил бабло от Госдепа,вот с чего надо начинать новость,а не про какую-то сипушку!
социальная язва

01.09.2017 16:50

Бугага писал(а):
Хреновый какой-то математик - соц.язва. 2,5% - это только за день, такими темпами все 25% могут быть. В то время как явка в день голосования составит 15-20%. Тут не статистическая погрешность, а арифметическое большинство может быть.

Да все в порядке у меня с математикой, процент верно подсчитан?)) А вот то, что до 25 % дорасти может, так это только на руку попазиционерам будет, поскольку тогда то уж точно можно будет хай поднять и результаты под вопрос поставить)) Но раз они это начали сразу, не дожидаясь результатов, значит им и не надо опротестовывать результаты в реале, а надо только волну поднять в оправдание своего заведомого проигрыша)) Да и очень сомневаюсь, что в течении 10 дней досрочно проголосует четверть избирателей округа)) Ну вот так как то, хи хи))
гость

01.09.2017 16:56

социальной язве
Напомню тебе тему обсуждения: "В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации". Также упомянуто "о небывалом ажиотаже на участках". Ни одного аргумента по теме обсуждения ты не привел, т.ч. и "развевать" нечего. А твоя войнушка с "гузноголовой плесенью" вместо обсуждения конкретной темы лично мне не интересна.
говняной язве

01.09.2017 16:57

будешь в Барнауле, пидарок, засветись, я тебе ключицы выверну за твои поганые слова ответишь.
социальная язва

01.09.2017 17:00

говняной язве писал(а):
будешь в Барнауле, пидарок, засветись, я тебе ключицы выверну за твои поганые слова ответишь.

Да не вопрос, оставляйте, любезное чмо, координаты, ФИО и тел. в обяз объявлюсь, трогать конечно не буду, об гавно мараться и статью с пола поднимать не хочу, но вот в порядке самообороны с удовольствием жопоклюв вам в гузноголову вправлю)) Ну вот так как то, хи хи))
социальная язва

01.09.2017 17:15

гость писал(а):
Напомню тебе тему обсуждения: "В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации". Также упомянуто "о небывалом ажиотаже на участках". Ни одного аргумента по теме обсуждения ты не привел, т.ч. и "развевать" нечего

Любезный, я дико извиняюсь, но либо вы текст обсуждаемой статьи не читали, либо ваше мышление настолько, мягко говоря, "прямолинейно", что основной посыл комментов вам недоступен для понимания))) Если вы потрудитесь перечитать мой первый коммент в 14.13, может быть до вас как то дойдет, что обсуждал я именно материал статьи и "мнения" господ "попазиционеров")) Ну вот так как то, хи хи))
Андрей

01.09.2017 17:22

Черт знает что
гость

01.09.2017 18:46

социальной язве
Согласен, что кое-что по теме в первом твоем комменте и только в нем имеется.
Мысль 1: Досрочно за один день проголосовало мало избирателей. «Хай» поднимать рано.
Мысль 2. «Попазиционные кандидаты» заведомо проиграют выборы.
По твоей просьбе «развеваю». Жду твой «ржач».
1. Лично меня интересует, чтобы людей не принуждали голосовать досрочно. За кого именно принуждают голосовать досрочно, ты знаешь не хуже меня. А мало или много – это отдельная тема.
2. В Барнауле заведомо по спискам пройдут не только кандидаты от ЕР. На округах также, надеюсь, пройдут не только кандидаты от ЕР. Каждый голос по спискам играет значение, т.ч. «хай» уже поднимать вполне уместно.
Житель края

01.09.2017 18:53

Да куда бы эта говноязва уехала ? Из ЛЯПУНОВСКОГО вонючего корыта и подхрюкивает.
Гонец из Пензы

01.09.2017 19:10

Какой ты-житеть края?
От тебя салом за версту несёт,окроп недобитый!
социальная язва

01.09.2017 19:30

Да извольте, любезный)))
гость писал(а):
Мысль 1: Досрочно за один день проголосовало мало избирателей. «Хай» поднимать рано.
1. Лично меня интересует, чтобы людей не принуждали голосовать досрочно. За кого именно принуждают голосовать досрочно, ты знаешь не хуже меня. А мало или много – это отдельная тема.

Вас с какой целью то интересует проблема досрочного голосования?)) Судя по тому, что в вашей дальнейшей "мысли" я знаю не хуже вас, что голосовать принуждают, то рискну предположить, что за ЕР))) Таким образом становится непонятно теперь уже мне с какой целью попазиционэры поднимают хай раньше времени, если есть реальная возможность подвергнуть сомнению окончательные итоги выборов, а не слить заранее свой чистый проигрыш, разыгрывая обиженных и оскорбленных при досрочном голосовании?)) Вы на чьей стороне то выступаете, на стороне ЕР?))
гость писал(а):
Мысль 2. «Попазиционные кандидаты» заведомо проиграют выборы.
2. В Барнауле заведомо по спискам пройдут не только кандидаты от ЕР. На округах также, надеюсь, пройдут не только кандидаты от ЕР. Каждый голос по спискам играет значение, т.ч. «хай» уже поднимать вполне уместно.
А вот этим вы подтверждаете, что вам предпочтительней победа ЕР и ранний слив попазиционеров, которые уже поднимают хай о нелигитимности и подстроенности выборов в предчувствии проигрыша, потому что если какие то попазиционеры вдруг где нибудь случайно выиграют, как вы будете смотреться на фоне ваших попазиционерских воплей про нечестные выборы?)) Все это вам было разъяснено подробно ранее, но вы либо читать не умеете, либо мыслить логически, это уже как вам будет удобнее объяснить свою мягко говоря "непонятливость))
социальная язва писал(а):
Прежде чем тут вой поднимать по поводу "украденной" победы, вы бы хоть подождали дня голосования и посмотрели результаты голосования)) Вот если бы ваш любой попазиционный кандидат проиграл выигравшему эти самые 2,5%, вот тогда хай и подняли бы))
обрыдло

01.09.2017 20:39

Пля... Задолбало... Как только "Социальное анальное" появляется в какой -нибудь теме-все...Можно комментарии сворачивать.Эта простосучка любую тему засерет до ...даже ниже...Видимо.это такая установка.Не ведитесь вы на его высеры.Это просто штатный засератель обсуждений. Он постоянно уводит основу темы в сторону.Петушина болезный.Не для окружающих он язва.. Сам страдает от запоров.
Язве

01.09.2017 20:48

Почем нынче Родину продаешь?
Массаж мозга

01.09.2017 21:19

Tвою Родину,срану 404 , другие продали!
Срун госдеповский!
говноязвенному

01.09.2017 22:00

социальная язва писал(а):
Да не вопрос, оставляйте, любезное чмо, координаты, ФИО и тел. в обяз объявлюсь, трогать конечно не буду, об гавно мараться и статью с пола поднимать не хочу, но вот в порядке самообороны с удовольствием жопоклюв вам в гузноголову вправлю


вправь пока что член своего куратора в свою жопу, пидарок савушкинский. А после смены у него на флейте кожаной поиграешь губками
Барнаулец

02.09.2017 12:58

Я смотрю отряд ЕР по комментариям в информационной среде работает на славу, сразу видно комментарии, которые пишут сторонники той или иной партии и их с легкостью можно отличить от мнения обычных барнаульцев. Можно уже на выборы не ходить, я так понял, выбор уже сделан, а я так хотел в этом году сходить проголосовать, правда еще так и не решил за кого. Надо отменять досрочное голосование, потому что контроль за ним вообще отсутствует, а избирательная комиссия вызывает уже давно сомнения в своей эффективности и непредвзятости, туда тоже набирают только удобных людей, так что выборы в России - это шоу, а мы в нем тупо простые зрители.
ПОРА ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ЗАНЯТЬСЯ МАЙДАНО - КРЕАТИВНЫМИ !??

02.09.2017 13:53

СООБЩЕСТВАМИ МОЛОДЁЖИ Алтая !?? Откуда веет ВЕТЕР БЕЗРАБОТНЫХ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ?? ОТ АлтГУ наверно, с их креативным, ОПОРНЫМ для бед Алтая преподсоставом по образу Фотиевой, не исключено, что как преподаватель АГТУ и иностранный агент НКО ГОЛОС, ТРАНСПЕРЕНСИ... по совместительству СТАСИК АНДРЕЙЧУК приложил к этому свою руку..
Это они внедряют в сознание барнаульцев, что власть - это КУЧА ТУПОЛЫРЫХ БЮДЖЕТНИКОВ кои могут одновременно ПРЕДАТЬ РОДИНУ, ЧЕСТЬ, УМ, ДОСТОИНСТВО у избирательных урн. И вообще ЭЛЕКТОРАТУ в РОССИИ НЕТ, вокруг только говнюки безмозглые избиратели... А ОНИ ЛИБЕРАЛО - ХУМАНИСТЫ истинно ГЕЙропейцы носители потребительского отношения к РОДИНЫ и есть свет в ОКОШКЕ на обочине ГЕЙропы!!??
СЕРБСКИЙ

02.09.2017 15:07

А что "социальную язву" уже выписали из психушки?