В Барнауле полиция задержала девушку, напомнившую избиркому о наказании за фальсификации

Скандальный старт досрочного голосования в Барнауле запомнился по-настоящему кафкианским инцидентом на одном из избирательных участков. Жительница города принесла письмо с информацией для председателя комиссии о недопустимости нарушений законодательства. Та в ответ вызвала наряд полиции, девушку задержали, сообщает телеканал «Наши новости».

Инцидент произошел на избирательном участке № 228, который находится в корпусе АлтГУ на проспекте Социалистическом. О задержании телеканалу сообщили очевидцы. Когда съемочная группа прибыла на место, девушку уже выводили сотрудники полиции. Председатель УИК № 228 Алла Леонова не стала комментировать журналистам ситуацию. «Я не могу вам говорить за эту девушку. И я не хочу, чтобы вы меня снимали. Никакого происшествия у нас не произошло. Мы работаем в обычном режиме, у нас все нормально», — заявила г-жа Леонова.

В окружной и городской избирательных комиссиях журналистам также ничего не смогли рассказать об инциденте — о нем якобы ничего не знали. Однако телеканалу достоверно было известно, что девушку увезли в отделение полиции Центрального района. Там эту информацию подтвердили, но пообщаться с горожанкой не удалось, так как она находилась в помещении, куда доступ для журналистов был закрыт. Один из дежурных рассказал, что девушка принесла на участок «сверток с какой-то листовкой».

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности. Некие молодые люди попросили девушку занести на избирательный участок письмо, содержащее выдержки из действующего законодательства — что грозит за фальсификацию выборов. «Поскольку в этой ситуации никакого правонарушения не усмотрено, она была опрошена и отпущена», — сказали в пресс-службе.

Подобные листовки были распространены и по другим участкам от имени организации молодых юристов «Решающий голос». В них действительно содержится предупреждение об уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов. «Никто за вас не заплатит, не сядет вместо вас и не будет отбывать принудительные работы», — говорится в письме после перечисления норм закона и ответственности за их нарушение.

Отметим, что накануне «Голос» получил данные по первому дню досрочного голосования по ряду округов. Средняя численность избирателей на каждом — 25 тысяч человек. На округе № 7 только за сутки проголосовал 621 человек, округе № 9 — 420 человек, округе № 10 — 208 человек, округе № 14 — 460 человек, округе № 16 — 300 человек.

Досрочное голосование на выборах в Барнаульскую гордуму стартовало 30 августа, и сразу несколько журналистов, общественников, политических деятелей заявили о небывалом ажиотаже на участках. Только за сутки доля «досрочников» в отдельных случаях якобы достигала нескольких процентов от числа зарегистрированных избирателей. Источники ИА «Банкфакс» сообщают, что сотрудники бюджетных учреждений обзванивают электорат и призывают людей голосовать досрочно. Главное опасение оппозиционеров и правозащитников заключается в том, что такие «выборы» будут контролируемыми либо избиркомы на местах вовсе подменят конверты.