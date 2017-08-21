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Главная Лента новостей Житель Республики Алтай держал благоверную в подполе перед тем, как решился на убийство

Житель Республики Алтай держал благоверную в подполе перед тем, как решился на убийство

01.09.2017 11:55

Шебалинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело о покушении на убийство 36-летней местной жительницы. В преступлении подозревают сожителя потерпевшей, сказано на сайте управления.

По данным следствия, 30 августа 2017 года подозреваемый с гражданской супругой и приятелем находились в доме по улице Центральной в селе Барагаш Шебалинского района. Компания душевно проводила время за распитием горячительных напитков. В ходе застолья хозяин дома поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее по лицу, а затем столкнул в погреб. Спустя некоторое время, он собрал вещи женщины в сумку, вызволил потерпевшую из плена и вывез ее на автомобиле за территорию села. Там мужчина взял стекло и ударил им супругу по шее. Женщине удалось выжить только благодаря тому, что в потасовку вмешались посторонние.

Потерпевшую доставили в больницу, ей оказывают медицинскую помощь. Подозреваемого между тем задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарий

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Комментариев 3
Гонец из Пензы

01.09.2017 13:03

Рад за правоохранителей региона 04,не отступайте братья!
Гость

01.09.2017 13:03

Алкогольная деградация планомерно делает свое дело... и всем всё [удалено модератором]...
585

01.09.2017 17:51

да срать на этот алтай, точнее на его жильцов, они до сих пор волосы из попы друг у друга выдергивают