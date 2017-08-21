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Главная Лента новостей Тень пожилого человека: эксперты усомнились в низкой доле работающих пенсионеров на Алтае

Тень пожилого человека: эксперты усомнились в низкой доле работающих пенсионеров на Алтае

01.09.2017 11:31

Алтайский край и Республика Алтай находятся в конце рейтинга российских регионов по доле работающих пенсионеров. Однако по мнению экспертов, это не повод для гордости. Показатели, скорее всего, связаны с высоким процентом неформально занятых пожилых людей — работодатели стараются просто не оформлять с ними трудовые отношения и платят «втемную». Об этом со ссылкой на вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина сообщает RT.ru.

По данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на 1 июля 2017 года меньше всего трудоустроенных пенсионеров проживает на территории Чеченской республики (13 %), в Алтайском крае (15 %) и в Республике Ингушетия (16 %), в Курганской (16 %) и Пензенской областях (17 %), в Бурятии (18 %), Башкортостане (18 %) и в Республике Алтай (18 %). По данным экспертов, показатели столь низки зачастую просто из-за того, что пенсионеры работают на себя (выращивают овощи и фрукты на продажу, оказывают различные услуги), либо идут туда, где не нужно оформлять документов.

Олег Шеин заявил, что низкий процент работающих пенсионеров в упомянутых регионах можно объяснить большим количеством неофициально занятых людей. Он отметил, что около трети граждан РФ трудятся без оформления трудовых отношений. Г-н Шеин также подчеркнул, что российские пенсионеры чаще всего задействованы в отраслях, которые не требуют переквалификации: «Труд пенсионеров, как правило, вообще невысоко оплачивается. Если мы посмотрим в целом, в 60 лет у людей зарплата, в среднем, на 20 % меньше, чем у лиц той же профессии в 40. Поэтому российские пенсионеры, как правило, выполняют работу, не требующую какой-то высокой квалификации: вахтер, няня, повар, технический персонал, продавцы, дальнобойщики, работники мастерских», — приводит издание его слова.

Регионом-лидером по числу работающих пенсионеров в России стал Чукотский автономный округ. На территории субъекта официально трудоустроены 45 % граждан пенсионного возраста. Вторую и третью позиции заняли Магаданская область и Камчатский край — 43 % и 36 % работающих пенсионеров соответственно. За ними следуют Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Сахалинская и Мурманская области, на территории которых трудоустроены 34 % от общего числа пенсионеров. Эту информацию RT предоставили в Пенсионном фонде России.

Регионы Дальневосточного федерального округа и севера России стали лидерами по числу работающих пожилых людей из-за северных условий жизни и труда, пояснил глава Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Пенсионный возраст в этих регионах снижен, и люди раньше выходят на пенсию. «Пенсионный стаж для людей, работающих в условиях Дальнего Востока или Крайнего Севера, идет с зачетом «год за полтора», а в некоторых регионах — еще выше. В этой связи люди в более молодом возрасте выходят на пенсию. Ясно, что человек, вышедший на пенсию в 50 лет, еще может себе позволить работать. И, естественно, местные власти дают возможность им работать», — объяснил эксперт.

Однако некоторые пенсионеры рассказывают, что ходить на работу их нередко вынуждают финансовые трудности. Пенсионер из Нерюнгри в Якутии Владимир в свои 68 лет продолжает работать. По его словам, многим людям преклонного возраста в его городе пенсии на жизнь не хватает. «Из-за высокой квартплаты и цен многие люди пенсионного возраста работают. Например, за отопление мы платим круглый год. Средняя плата за ЖКУ — 10 тысяч рублей. Размер средней пенсии — 15-17 тысяч рублей. Денег не хватает», — объяснил он. Пенсионер также отметил, что большая часть пожилых людей в его городе задействованы в горнодобывающей и металлургической отраслях, а также на предприятиях угольной промышленности.

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Комментарий

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Комментариев 13
Кум

01.09.2017 13:00

Да, как ещё работать в светлую с баблом Госдепа,объясните пожалуйста?
ВД

01.09.2017 13:57

ПФ смешон . Лет до 67 работают почти все причем по черному варианту. Мой бывший работодатель как-то на претензию о низкой зарплате пенсионера заявил," как же, ты же еще пенсию получаешь". Верх наглости и цинизма. Пенсионер РФ это один самых нищих граждан в нашей "цветущей" стране.
Рома

01.09.2017 14:08

Размер средней пенсии — 15-17 тысяч рублей. Это уже вранье для нашего региона точно. А работают до смерти , на самую позорную сомалийскую пенсию просто жить невозможно. Тем более у детей пенсов работы тоже нету за деньги. Стыдно всем, кроме депутантов, местным правителям и през-ту.
кум

01.09.2017 14:54

Кум писал(а):
Да, как ещё работать в светлую с баблом Госдепа,объясните пожалуйста?


рубанок, старое говно, ты смешон со своими высерами, маразматик
Рома

01.09.2017 16:32

Кум,марш в школу,агрошколота!
Можь репититоров тебе сердешный подогнать,к ЕГЕ подготовишься,мож,поумнеешь малость!
пидарку-рубанку

01.09.2017 16:52

Рома писал(а):
Кум,марш в школу,агрошколота!


засохни, кал
Рома

01.09.2017 18:04

Кум,высохни,моча от Ивана Кузьмича!
Брысь учить уроки,школота зелёносопливая!
пидарку-рубанку

01.09.2017 18:26

Рома писал(а):
Брысь учить уроки,школота зелёносопливая!


брысь своей старухе командуй, кал засохший
Рома

01.09.2017 18:45

Кум,бызгать мочёй засохшей-твоё кредо,марш в школу,забыл под парту насцать!
пидарку-рубанку

01.09.2017 21:57

Рома писал(а):
Кум,бызгать мочёй засохшей-твоё кредо


Ага, бЫзгать. И все тебе на поганую твою старческую сморщенную харю. Тебе нравится как я вижу.
Алексей

01.09.2017 21:58

Рома писал(а):
Размер средней пенсии — 15-17 тысяч рублей. Это уже вранье для нашего региона точно.


Речь то о Якутии идет, читать внимательнее нужно. По меркам Якутии это очень мало.
роме

02.09.2017 08:02

так пусть пенсы отвалят на пенсу и у их дитачек будет работа, а то дитачки хотят не работать и пивко попивать и еще дитачек делать, вот пенсам и батрачить до 200лет
ПЕНСИОНЕР лет через 10 в будущем

02.09.2017 09:42

Я ТУТ РЕШИЛ ПОСЧИТАТЬ!!!!
Даже при минималке (в зарплате в 5000р. и стаже 25 лет при отчислениях в Банк!! в размере 1200 рублей в месяц)
Если я эти деньги буду ложить в банк.
Через 25 лет только проценты составят 10000р. мес..
Но а после меня мои дети и внуки и правнуки будут получать эти проценты и смогут эти деньги снять.
А ТУТ ЧЕЛОВЕК (ЕСЛИ ОН ЕЩЕ СМОГ ДОЖИТЬ ДО НАШЕЙ ПЕНСИИ!!!)
два-три года получает эти 5тр в мес. а куда потом эти деньги уходят непонятно.... хотя ...все понятно....
ЛОХОТРОНИЩЕЕЕЕЕЕЕЕ