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Главная Лента новостей Барнаул вошел в Топ-20 городов, смотревших «Игру престолов» со смартфона

Барнаул вошел в Топ-20 городов, смотревших «Игру престолов» со смартфона

01.09.2017 12:25

Количество абонентов «Билайн», посмотревших финальную серию «Игры престолов» со смартфонов, почти в три раза превысило среднее суточное количество абонентов, смотрящих ТВ-контент со своего мобильного устройства. При этом Барнаул вошел в первую двадцатку городов, жители которых смотрели серии «Игры престолов» со смартфона.

Российская премьера заключительной серии седьмого сезона состоялась 28 августа. На домашнем ТВ ее посмотрело примерно на 9 % больше зрителей, по сравнению со среднесуточной статистикой смотрения. При этом седьмую серию сериала в сравнении с первой посмотрели в совокупности в два раза больше абонентов «Билайн» как со смартфонов, так и с помощью «Билайн» ТВ.  Части же сериала со второй по шестую включительно смотрело меньше в среднем на 25 % зрителей, как на смартфонах, так и на домашнем ТВ.

Если говорить о просмотре сериала через домашнее ТВ, то среднее время телесмотрения каждой серии выросло с 25 минут на первой серии до 30,3 минут –  на седьмой серии.

Около 40 % посмотревших все семь серий «Игры престолов» со смартфона – это люди в возрасте от 25-35 лет. Количество уникальных пользователей в этой возрастной категории, посмотревших седьмую серию, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с количеством «смартфонных» зрителей первой серии. На втором месте (почти 24 %) – люди в возрасте от 35 до 45 лет, на третьем (около 20 %) – зрители от 25 до 28 лет.

Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в два раза больше, чем женщин.

Топ-10 смартфонов, с которых смотрели седьмую серию «Игры престолов»:

1. Apple iPhone 7 (A1778)

2. Apple iPhone 6 (A1586)

3. iPhone 6S (A1688)

4. Apple iPhone 5s (A1457)

5. Apple iPhone 7 Plus (A1784)

6. Apple iPhone SE (A1723)

7. Apple iPhone 5s (A1530)

8. Apple iPhone 6 Plus (A1524)

9. Samsung SM-A510F/DS (Galaxy A5 2016)

10. Samsung SM-G935FD (Galaxy S7 Edge) 

Топ-20 городов, смотревших «Игру престолов» со смартфона:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Казань

4. Ростов-на-Дону

5. Краснодар

6. Новосибирск

7. Уфа

8. Екатеринбург

9. Волгоград

10. Самара

11. Калининград

12. Саратов

13. Владивосток

14. Воронеж

15. Астрахань

16. Красноярск

17. Барнаул

18. Нижний Новгород

19. Элиста

20. Омск

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Комментарий

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Комментариев 1
Deckman

01.09.2017 13:07

Эта игра-зло,поскольку там нет лидера внесистеммной аппазиции-Лёхи Орального,на главного злодея похожего!