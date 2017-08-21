Алтайский депутат «в кураже» искромсал лопатой авто бывшей супруги

Прокуратура Турочакского района направила в суд уголовное дело в отношении депутата Турочакского сельского Совета. Народного избранника обвиняют в умышленной порче имущества бывшей жены, сказано на сайте региональной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в мае 2017 года депутат изрядно приложился к спиртному, после чего решил навестить свою бывшую супругу в селе Турочак. С собой он прихватил полено, которым разбил стекла автомобиля бывшей супруги. Разгоряченного мужчину увезли в отделение полиции, откуда после разбирательства отпустили. Однако он вернулся, нашел в гараже лопату и нанес ею машине дополнительные повреждения.

Вину в преступлении депутат признал в полном объеме и даже успел возместить потерпевшей материальный ущерб. Однако уголовное дело все же дошло до суда. За совершение данного преступления депутату грозит до двух лет лишения свободы.