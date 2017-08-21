«Разгоряченный» бийский рыбак утопил свою машину в реке

Утонувший автомобиль

2 сентября днем в Бийске горожане заметили затонувшую в реке машину, хозяин которой безуспешно пытался вызволить ее из водоема. Как утверждают участники сообщества «Инцидент Бийск» «ВКонтакте», провести «операцию» удалось только посредством «тяжелой техники».

Со слов очевидцев события, мужчина приехал на реку порыбачить. Он «припарковал» транспортное средство в районе понтонного моста близ воды. В процессе рыбалки бийчанин активно употреблял спиртное, а когда собрался домой, не смог справиться с управлением, и машина скатилась в реку. Вытащить ее самостоятельно горожанин так и не смог. Ему на выручку прибыл внедорожник, который вызволил автомобиль из водоема.