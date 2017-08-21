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Главная Лента новостей «Разгоряченный» бийский рыбак утопил свою машину в реке

«Разгоряченный» бийский рыбак утопил свою машину в реке

04.09.2017 08:27

Утонувший автомобиль
Утонувший автомобиль

2 сентября днем в Бийске горожане заметили затонувшую в реке машину, хозяин которой безуспешно пытался вызволить ее из водоема. Как утверждают участники сообщества «Инцидент Бийск» «ВКонтакте», провести «операцию» удалось только посредством «тяжелой техники».

Со слов очевидцев события, мужчина приехал на реку порыбачить. Он «припарковал» транспортное средство в районе понтонного моста близ воды. В процессе рыбалки бийчанин активно употреблял спиртное, а когда собрался домой, не смог справиться с управлением, и машина скатилась в реку. Вытащить ее самостоятельно горожанин так и не смог. Ему на выручку прибыл внедорожник, который вызволил автомобиль из водоема.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
А если-бы он в реку не съехал...

04.09.2017 08:48

...тогда скорее всего въехал в кого-нибудь. Мало газу дал. Не совсем утопился.
В процессе активно употреблял

04.09.2017 09:53

какая ж песня без баяна ?
СашОК

04.09.2017 12:03

Пусть там и сдохнут,нечего по дорогам , подстроинным ЕР ездить!