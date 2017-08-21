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Главная Лента новостей Пожар в «Ростелекоме» отправил 37 тысяч жителей Алтайского края в offline

Пожар в «Ростелекоме» отправил 37 тысяч жителей Алтайского края в offline

04.09.2017 09:06

3 сентября вечером жители Новоалтайска, а также нескольких районов Алтайского края остались без Интернета и ТВ. Как оказалось, причиной тому стал серьезный пожар в кабельном колодце «Ростелекома», рассказали amic.ru в пресс-службе алтайского филиала ПАО.

Как уточнили представители оператора, из-за пожара в колодце повредились магистральный и зоновый оптические кабели в районе реки Чесноковка (между Новоалтайском и Барнаулом). Пожар быстро локализовали, в настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии. При этом пресс-секретарь алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Мозговая затруднилась сказать сроки окончания ремонтных работ и возобновления работы Сети.

По последним данным, в результате аварии без Интернета и ТВ оказались жители Первомайского, Тальменского, Заринского, Залесовского районов, также части Бийского района и Новоалтайска. Более 6500 жителей края также не могут пользоваться телефонией. «Это Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский», Первомайский Новоберезовка, часть Заринского и Тальменского районов», — сообщила Елена Мозговая. Контактный номер «Ростелекома» 8 800 100 08 00 также пока не доступен для абонентов.


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Комментарий

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Комментариев 6
бгг

04.09.2017 09:50

а денежки ТРК будет брать как будто ничего не произошло(((
Тили бом тили бом

04.09.2017 09:59

загорелся телеком .... вот что значит работать с огоньком . Принцип Ляо Цзы - кто знает тот молчит , кто говорит - ничего не знает . Плавали , знаем
Чучмек

04.09.2017 10:37

Диверсия?
медленно ползаете

04.09.2017 11:12

уже все давно работает
Кум

04.09.2017 12:11

Ну вот , инструкции из Госдеда Пенндостана доставят опять несвоевременно!
пидарку-рубанку

04.09.2017 12:40

Кум писал(а):
Ну вот , инструкции из Госдеда Пенндостана доставят опять несвоевременно!


засохни старый кал.
Редакция! Заткните уже этого ублюдка наконец! Изгаляется тварь под чужими именами и пишет всякую муйню, провоцируя порядочных людей на ответку. Чем эта мразь вам так нравится, что вы его не баните? Сколько он уже комментаторов замазал своим калом, высерая всякую гадость под их никами. Наталкивает на определенные мысли вообще-то. И не первый раз уже к вам по этому вопросу обращаюсь. Сидите и смотрите безучастно на наглеца, а может сами огоньку подливаете?