Пожар в «Ростелекоме» отправил 37 тысяч жителей Алтайского края в offline

04.09.2017 09:06
3 сентября вечером жители Новоалтайска, а также нескольких районов Алтайского края остались без Интернета и ТВ. Как оказалось, причиной тому стал серьезный пожар в кабельном колодце «Ростелекома», рассказали amic.ru в пресс-службе алтайского филиала ПАО.
Как уточнили представители оператора, из-за пожара в колодце повредились магистральный и зоновый оптические кабели в районе реки Чесноковка (между Новоалтайском и Барнаулом). Пожар быстро локализовали, в настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии. При этом пресс-секретарь алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Мозговая затруднилась сказать сроки окончания ремонтных работ и возобновления работы Сети.
По последним данным, в результате аварии без Интернета и ТВ оказались жители Первомайского, Тальменского, Заринского, Залесовского районов, также части Бийского района и Новоалтайска. Более 6500 жителей края также не могут пользоваться телефонией. «Это Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский», Первомайский Новоберезовка, часть Заринского и Тальменского районов», — сообщила Елена Мозговая. Контактный номер «Ростелекома» 8 800 100 08 00 также пока не доступен для абонентов.
04.09.2017 09:50
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засохни старый кал.
Редакция! Заткните уже этого ублюдка наконец! Изгаляется тварь под чужими именами и пишет всякую муйню, провоцируя порядочных людей на ответку. Чем эта мразь вам так нравится, что вы его не баните? Сколько он уже комментаторов замазал своим калом, высерая всякую гадость под их никами. Наталкивает на определенные мысли вообще-то. И не первый раз уже к вам по этому вопросу обращаюсь. Сидите и смотрите безучастно на наглеца, а может сами огоньку подливаете?