Пожар в «Ростелекоме» отправил 37 тысяч жителей Алтайского края в offline

3 сентября вечером жители Новоалтайска, а также нескольких районов Алтайского края остались без Интернета и ТВ. Как оказалось, причиной тому стал серьезный пожар в кабельном колодце «Ростелекома», рассказали amic.ru в пресс-службе алтайского филиала ПАО.

Как уточнили представители оператора, из-за пожара в колодце повредились магистральный и зоновый оптические кабели в районе реки Чесноковка (между Новоалтайском и Барнаулом). Пожар быстро локализовали, в настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии. При этом пресс-секретарь алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Мозговая затруднилась сказать сроки окончания ремонтных работ и возобновления работы Сети.

По последним данным, в результате аварии без Интернета и ТВ оказались жители Первомайского, Тальменского, Заринского, Залесовского районов, также части Бийского района и Новоалтайска. Более 6500 жителей края также не могут пользоваться телефонией. «Это Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский», Первомайский Новоберезовка, часть Заринского и Тальменского районов», — сообщила Елена Мозговая. Контактный номер «Ростелекома» 8 800 100 08 00 также пока не доступен для абонентов.