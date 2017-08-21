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Главная Лента новостей Барнаулец после серьезной аварии выпал из машины и уснул

Барнаулец после серьезной аварии выпал из машины и уснул

04.09.2017 10:32

Выпавший из авто барнаулец
Выпавший из авто барнаулец

3 сентября днем в поселке Научный городок Барнаула неизвестный мужчина на иномарке устроил аварию. В результате происшествия пострадали бетонный столб и автомобиль, а водитель не только остался без травм, но еще и успел выспаться, утверждают участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Жители поселка рассказали, что остались обескуражены происшествием. С их слов, водитель Skoda Octavia был сильно пьян, он не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. После этого мужчина открыл дверь и попытался выйти из машины, однако у него ничего не вышло. Водитель упал на землю и моментально уснул. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые растормошили виновника аварии. Впрочем, мужчину не смутило присутствие людей в форме, он вскочил и отправился в магазин. Жители Научного городка также заявили, что он кричал о своей принадлежности к депутатскому корпусу (к какому именно, он не уточнил) и заверял, что он избежит ответственности за устроенное ДТП. Позже автомобиль увезли на эвакуаторе.

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 11
всем

04.09.2017 11:01

он устал
житель

04.09.2017 11:19

Бабакин
1

04.09.2017 11:32

дай бог здоровья этому бетонному Столбу! Многия лета ему стоять на том месте, где и стоит, и ловить в свои объятья пьяных негодяев-душегубов, которые обожравшись водкой, подвергают наши жизни, когда садятся за руль авто.
Шкодливый депутат

04.09.2017 11:44

и машина у него соответствующая - Шкода
жителю

04.09.2017 12:27

Кто такой Бабакин? Депутат?
гость

04.09.2017 12:31

Видел эту машину раньше около отдела полиции Новоалтайска! м=Может не депутат, а сотрудник?
гость

04.09.2017 13:16

Депутат не выдержал стресса перед выборами 10 сентября!???
Интересующийся

04.09.2017 13:31

Бабакин это который опером в наркоконтроле работал или другой?
Гость

04.09.2017 13:37

А в Научном городке можно бухому ездить!Там все можно!Власти нет!Участковый персонаж сказочный.Местные алкаши у кого машина есть всегда бухие гоняют по городку, и не боятся никого.На белой "пятерке" почти каждый день бухие гоняют!Гоняют прямо по единственной дороге по которой школьники из школы идут,и дети из детского сада.Больше ходить негде!И власть городковская(если их конечно можно назвать властью), не предпринимают никаких действий!Кроме разумеется определенных улучшающих их материальное благосостояние.
1

04.09.2017 13:51

депутат решил опуститься на землю, поближе к избирателям...
Гость

04.09.2017 14:38

Просто партия сказала депутату, что больше в нем не нуждается!