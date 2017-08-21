Барнаулец после серьезной аварии выпал из машины и уснул

Выпавший из авто барнаулец

3 сентября днем в поселке Научный городок Барнаула неизвестный мужчина на иномарке устроил аварию. В результате происшествия пострадали бетонный столб и автомобиль, а водитель не только остался без травм, но еще и успел выспаться, утверждают участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Жители поселка рассказали, что остались обескуражены происшествием. С их слов, водитель Skoda Octavia был сильно пьян, он не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. После этого мужчина открыл дверь и попытался выйти из машины, однако у него ничего не вышло. Водитель упал на землю и моментально уснул. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые растормошили виновника аварии. Впрочем, мужчину не смутило присутствие людей в форме, он вскочил и отправился в магазин. Жители Научного городка также заявили, что он кричал о своей принадлежности к депутатскому корпусу (к какому именно, он не уточнил) и заверял, что он избежит ответственности за устроенное ДТП. Позже автомобиль увезли на эвакуаторе.