Глава района в Алтайском крае «укрылся» от выборов и не оставил избирателям альтернативы

1 сентября глава Локтевского района Александр Линник, который выдвигался на выборы в райсовет от «Единой России», написал заявление в избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры. Ранее с выборов также снялась претендент на мандат от КПРФ Анна Барсукова— теперь у избирателей нет альтернативы, в бюллетене они увидят лишь одну фамилию кандидата от ЛДПР Александра Сазонова, рассказали ИА «Банкфакс» в районной избирательной комиссии.

В избиркоме уточнили, что г-н Линник не указал причину своего решения. Однако на сайте КПРФ предполагается, что мотивом мог стать факт судимости, полученной еще в советское время, которую кандидат от «Единой России» пытался скрыть. «Свою судимость Линник получил за управление служебным транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП и причинению тяжкого вреда здоровью пассажиру. Судебное решение было вынесено в Казахской ССР, но свое наказание будущий глава Локтевского района отбывал в Барнауле», — указывается на сайте КПРФ.

Как пишут коммунисты, еще в начале августа локтевские коммунисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить Александра Линника на наличие судимости, а руководитель фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Мария Прусакова на заседании Совета фракции обращалась к председателю АКЗС Александру Романенко, как к депутату от Локтевского района, с просьбой разобраться с ситуацией. Также иск в суд был направлен от Анны Барсуковой, выдвинутой кандидатом в депутаты по округу от КПРФ. «В итоге, не дожидаясь судебного решения кандидат от «Единой России» Александр Линник написал заявление в избирательную комиссию о снятии с выборов. Но на этом история не закончилась. В результате административного давления вынуждена была отказаться от участия в выборах сама Анна Барсукова, которая выдвигалась по тому же округу, что и Александр Линник», — пишут коммунисты.

На сайте крайкома КПРФ утверждается, что поскольку на округе остался только один кандидат — представитель ЛДПР, главный бухгалтер ООО «Управляющая организация «Жилье» Александр Сазонов, выборы там не состоятся. Однако в избиркоме эту информацию не подтвердили. «Выборы состоятся, но в бюллетенях будет лишь одна фамилия», — заявили в комиссии.