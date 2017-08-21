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Главная Лента новостей Глава района в Алтайском крае «укрылся» от выборов и не оставил избирателям альтернативы

Глава района в Алтайском крае «укрылся» от выборов и не оставил избирателям альтернативы

04.09.2017 10:53

1 сентября глава Локтевского района Александр Линник, который выдвигался на выборы в райсовет от «Единой России», написал заявление в избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры. Ранее с выборов также снялась претендент на мандат от КПРФ Анна Барсукова— теперь у избирателей нет альтернативы, в бюллетене они увидят лишь одну фамилию кандидата от ЛДПР Александра Сазонова, рассказали ИА «Банкфакс» в районной избирательной комиссии.

В избиркоме уточнили, что г-н Линник не указал причину своего решения. Однако на сайте КПРФ предполагается, что мотивом мог стать факт судимости, полученной еще в советское время, которую кандидат от «Единой России» пытался скрыть. «Свою судимость Линник получил за управление служебным транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП и причинению тяжкого вреда здоровью пассажиру. Судебное решение было вынесено в Казахской ССР, но свое наказание будущий глава Локтевского района отбывал в Барнауле», — указывается на сайте КПРФ.

Как пишут коммунисты, еще в начале августа локтевские коммунисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить Александра Линника на наличие судимости, а руководитель фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Мария Прусакова на заседании Совета фракции обращалась к председателю АКЗС Александру Романенко, как к депутату от Локтевского района, с просьбой разобраться с ситуацией. Также иск в суд был направлен от Анны Барсуковой, выдвинутой кандидатом в депутаты по округу от КПРФ. «В итоге, не дожидаясь судебного решения кандидат от «Единой России» Александр Линник написал заявление в избирательную комиссию о снятии с выборов. Но на этом история не закончилась. В результате административного давления вынуждена была отказаться от участия в выборах сама Анна Барсукова, которая выдвигалась по тому же округу, что и Александр Линник», — пишут коммунисты.

На сайте крайкома КПРФ утверждается, что поскольку на округе остался только один кандидат — представитель ЛДПР, главный бухгалтер ООО «Управляющая организация «Жилье» Александр Сазонов, выборы там не состоятся. Однако в избиркоме эту информацию не подтвердили. «Выборы состоятся, но в бюллетенях будет лишь одна фамилия», — заявили в комиссии.

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Комментарий

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Комментариев 8
Андрей

04.09.2017 11:21

У нас разве разрешены безальтернативные выборы?
Андрей

04.09.2017 11:39

Посмотрел закон и точно - п.2 ст.162 Кодекса Алтайского края о выборах разрешает голосование с одной фамилией в бюллетене
Лукавят коммунисты

04.09.2017 11:48

Не было "административного давления".
Честная коммунистка Барсукова снялась с выборов, т.к. продалась Линнику за должность.
кум

04.09.2017 12:31

а есть в ЕР НЕ судимые? что-то сомневаться стал...))
Яна

04.09.2017 13:17

В Третьяковском районе тоже кандидата от ЕР сняли с судимостью
А если быть честными

04.09.2017 14:40

одно ворьё и мошенники рвутся к власти, ни одного порядочного, рвутся что бы прикрыть мандатами свои мандатые судимости, я так считаю!!! Но то-ли ещё будет!!!
Гонец из Пензы

04.09.2017 14:50

Кум,индюк тожа,как ты сомневался,да в суп попал!
пидарку-рубанку

04.09.2017 15:38

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,индюк тожа,как ты сомневался,да в суп попал!


засохни старый кал. Пока не будешь высерать под своим ником, а воровать чужие с одобрения БФ - ответ тебе будет везде один и тот же. ТОЖА...