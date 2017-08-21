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Главная Лента новостей Жителя Бийска осудят за попытку подарить жене «чувство полета»

Жителя Бийска осудят за попытку подарить жене «чувство полета»

04.09.2017 12:28

Прокуратура Бийска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который пытался выбросить свою гражданскую жену с балкона шестого этажа. Мужчине грозит реальное лишение свободы, информирует «Наш Бийск».

Как установили органы дознания, обвиняемый и потерпевшая долгое время проживают совместно, и между ними регулярно возникают ссоры. Один из таких бытовых конфликтов в июле 2017 года едва не закончился трагедией. Сожители находились на балконе своей квартиры, расположенной на шестом этаже, где в очередной раз повздорили. Тогда глава семейства схватил потерпевшую руками за ноги и, приподняв ее, перевалил через перила балкона. Мужчина продолжал удерживать благоверную, угрожая ей убийством. На крики женщины подоспел один из гостей парочки и помог ей вернуться в квартиру.

Обвиняемый вину в содеянном признал и раскаялся, меру и степень его ответственности теперь определит суд при рассмотрении дела по существу. Максимальное наказание, которое грозит бийчанину, - два года лишения свободы. Обращает на себя внимание тот факт, что ранее мужчина уже пытался убить свою гражданскую супругу, но горожанка простила избранника, и дело закрыли за примирением сторон.

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