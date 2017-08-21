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Главная Лента новостей Лоббист от алтайского бизнеса Юрий Фриц «внедрился» в Росреестр

Лоббист от алтайского бизнеса Юрий Фриц «внедрился» в Росреестр

05.09.2017 10:52

Юрий Фриц - слева
Юрий Фриц - слева

Председателем Общественного совета при Управлении Росреестра по Алтайскому краю избран известный барнаульский предприниматель Юрий Фриц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Барнауле в обновленном составе прошло заседание Общественного совета при Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. Руководитель ведомства Юрий Калашников сообщил о необходимости внести ряд изменений в действующий состав совета. Единогласным решением из совещательного органа были исключены несколько представителей общественных организаций, а на их место приняты новые. В их числе оказались председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по экономическим вопросам Владимир Мидонов, исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Игорь Перемазов и председатель комитета по земельно-имущественным отношениям Алтайского союза предпринимателей Наталья Ермак.

Руководитель управления предложил членам Совета поддержать кандидатуру г-на Фрица на пост председателя, «учитывая его активную общественную позицию в представлении интересов бизнеса, большой практический опыт в сфере строительства и производства, стремление к повышению инвестиционной привлекательности края». Юрий Фриц сообщил о намерении содействовать реализации инициатив Общественного совета в рамках своих полномочий.

Любопытно, что еще пару лет назад новоиспеченный председатель совета при краевом Росреестре выступил с резкой критикой многократного повышения кадастровой стоимости земли. Юрий Фриц, как и еще ряд предпринимателей, заявил, что это необоснованно. Бизнес-сообщество усомнилось в компетенции оценщиков, которые проводили кадастровую оценку, исходя из которой будет исчисляться налог на земельный участок.

Фото: Управление Росреестра по Алтайскому краю

Справка:

Юрий Фриц родился 7 июня 1969 года в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт имени И. И. Ползунова по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 1989 году начал трудовую деятельность в ЖЭУ Треста «Алтайэлеваторстрой» рабочим-диспетчером IV разряда. С июня 1993 года работает в «Торгово-промышленной компании Сибирь контракт». В настоящее время - гендиректор одноименной ГК. Компания специализируется на выпуске железобетонных изделий.

Юрий Фриц был награжден орденом мецената России, а также званием «Почетного строителя России». Кроме того, имеет награды и дипломы администраций Барнаула и Алтайского края, регионального Заксобрания.

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