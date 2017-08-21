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Главная Лента новостей Краевая кадастровая палата поможет подтопленным рубцовчанам доказать право на компенсации

Краевая кадастровая палата поможет подтопленным рубцовчанам доказать право на компенсации

05.09.2017 13:29

Кадастровая палата Алтайского края открыла «горячую линию» для рубцовчан, которые пострадали от подтопления грунтовыми водами весной 2017 года. На такую меру краевое ведомство было вынуждено пойти, поскольку далеко не у всех жителей города, которые претендуют на компенсации, оказался в наличии полный комплект необходимых документов, сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Массовые выплаты пострадавшим уже начались, хотя для того, чтобы дело сдвинулось с места, губернатору Александру Карлину пришлось провести по телефону «воспитательную» беседу с главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом. Чтобы получить субсидии, горожанам необходимо предоставить минимальный набор документов: свидетельство, подтверждающее право собственности, или иные формы законного владения земельным участком, недвижимостью. Эти документы оказались в наличии не у всех пострадавших.

В связи с проблемой Кадастровая палата Алтайского края открыла телефоны «горячей линии». Специалисты помогут рубцовчанам получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), документы на госрегистрацию и кадастровый учет, проконсультируют, как поставить участок или объекты недвижимости на учет и т. п. Как уточняется, «горячая линия» будет работать до конца 2017 года.

Распоряжение о выделении администрации Рубцовска 30 млн рублей из регионального бюджета губернатор подписал еще 4 июля. Все эти средства мунципалитет должен был направить на выплату субсидий владельцам жилых домов, пострадавших от подтопления грунтовыми водами. Однако перечислять деньги пострадавшим в городе начали только в середине августа. «Администрация Рубцовска проявила медлительность. Буквально сегодня утром я очень жестко переговорил по телефону с главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом, и уже через два часа мне доложили о том, что начались массовые выплаты. Я поручил региональному министерству труда и социальной защиты держать ситуацию на контроле, ежедневно мне будут докладывать, какое количество людей получили субсидии», - заявил тогда глава региона.

Добавим, что в мае 2017 года решением губернатора Рубцовску уже были транслированы 10 млн рублей из краевого бюджета. Они были направлены на неотложные работы по минимизации материального ущерба, связанного с подтоплением двух жилых поселков в городе: строительство дорог, водоотводных каналов. Это произошло после того, как рубцовчане, чьи участки пострадали после затопления города грунтовыми водами, обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Люди жаловались, что местные власти не оказывают пострадавшим значительной помощи в борьбе со стихией и лишь отчитываются о некой проведенной работе.


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Комментарий

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Комментариев 1
Фельдман показал, что

05.09.2017 14:28

он НЕ СПОСОБЕН и НЕ ЖЕЛАЕТ работать для решения городских проблем и НЕ МОЖЕТ организовать для этого администрацию города. Поздравляем А.Б. Карлина с очередной кадровой победой в Рубцовске, а за одно уходящую в небытье фракцию ЕР ГСД, благодаря которой Рубцовск хлебнул горя с Ларионовым и Фельдманом.