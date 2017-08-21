Краевая кадастровая палата поможет подтопленным рубцовчанам доказать право на компенсации

Кадастровая палата Алтайского края открыла «горячую линию» для рубцовчан, которые пострадали от подтопления грунтовыми водами весной 2017 года. На такую меру краевое ведомство было вынуждено пойти, поскольку далеко не у всех жителей города, которые претендуют на компенсации, оказался в наличии полный комплект необходимых документов, сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Массовые выплаты пострадавшим уже начались, хотя для того, чтобы дело сдвинулось с места, губернатору Александру Карлину пришлось провести по телефону «воспитательную» беседу с главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом. Чтобы получить субсидии, горожанам необходимо предоставить минимальный набор документов: свидетельство, подтверждающее право собственности, или иные формы законного владения земельным участком, недвижимостью. Эти документы оказались в наличии не у всех пострадавших.

В связи с проблемой Кадастровая палата Алтайского края открыла телефоны «горячей линии». Специалисты помогут рубцовчанам получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), документы на госрегистрацию и кадастровый учет, проконсультируют, как поставить участок или объекты недвижимости на учет и т. п. Как уточняется, «горячая линия» будет работать до конца 2017 года.

Распоряжение о выделении администрации Рубцовска 30 млн рублей из регионального бюджета губернатор подписал еще 4 июля. Все эти средства мунципалитет должен был направить на выплату субсидий владельцам жилых домов, пострадавших от подтопления грунтовыми водами. Однако перечислять деньги пострадавшим в городе начали только в середине августа. «Администрация Рубцовска проявила медлительность. Буквально сегодня утром я очень жестко переговорил по телефону с главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом, и уже через два часа мне доложили о том, что начались массовые выплаты. Я поручил региональному министерству труда и социальной защиты держать ситуацию на контроле, ежедневно мне будут докладывать, какое количество людей получили субсидии», - заявил тогда глава региона.

Добавим, что в мае 2017 года решением губернатора Рубцовску уже были транслированы 10 млн рублей из краевого бюджета. Они были направлены на неотложные работы по минимизации материального ущерба, связанного с подтоплением двух жилых поселков в городе: строительство дорог, водоотводных каналов. Это произошло после того, как рубцовчане, чьи участки пострадали после затопления города грунтовыми водами, обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Люди жаловались, что местные власти не оказывают пострадавшим значительной помощи в борьбе со стихией и лишь отчитываются о некой проведенной работе.