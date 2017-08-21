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Главная Лента новостей «Нейтральный» алтайский атлет Сергей Шубенков получит $50 тысяч за победу в «Бриллиантовой лиге»

«Нейтральный» алтайский атлет Сергей Шубенков получит $50 тысяч за победу в «Бриллиантовой лиге»

05.09.2017 11:55

Выступающий под нейтральным флагом алтайский легкоатлет Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 м с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. За победу спортсмен получит призовые в размере $50 тысяч, сообщает ТАСС.

Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20). Для Сергея Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тысяч (около 2,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ). «Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году», — написал г-н Шубенков в Instagram.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.

Отметим, что Сергею Шубенкову сейчас 26 лет. Для спринтера это возраст расцвета. Однако его выступления осложняет ситуация с допинговым скандалом, в котором он напрямую не был замешан, но пострадал как член российской сборной. «Предыдущее и нынешнее руководство федерации легкой атлетики угробило его лучшие годы. Первое своими преступными действиями довело российскую легкую атлетику до полной изоляции, второе не сделало ничего для защиты чистых спортсменов и возможности выступить в Рио, где Сергей имел отличные шансы на золото. Останутся ли они через три года в Токио — большой вопрос, ведь век спринтера ой как недолог», — писал журналист «Р-Спорт».


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Комментарий

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Комментариев 19
Россиский флаг

05.09.2017 12:24

А к каким "друзьям" обращается Шубенков не имевшего в Брюсселе ни Родины ни флага? Брюссельский волк тебе друг!
Вася

05.09.2017 12:48

Опять же почему он собственно должен "закопать в землю" талант, годы тренировок ради того, что бы угодить таким псевдо патриотам , как опроставшийся выше ,гражданин. Шубенков гражданин своей страны и Родине не изменил. Не его вина в том, что происходит . Так что МОЛОДЕЦ Шубенков !!!!
гость

05.09.2017 12:49

кому нужна эта жертва санкций шуба ?никому . он давно мог бы , да и имеет поди, второй паспорт завести .
но упорно цепляется за федерацию рф . почему ? бабок много дают , а спрос - никакой . вот и весь шуба .
скажут мне - у него карьера .... жизнь отданная спорту .... а он один такой у нас ? пострадавший от козней госдепа ?
ан нет . с ходу вспомнилось - госдеп запретил продавать рф суперджет сухого ирану . а это значит
потери бюджета , сотни рабочих мест потерял город , где правит нищета и царит дороговизна .
люди будут бомжами или кредитными рабами . их то в отличии от шубы никто не поминает и миллионов не подкинет
как мутко ... да и их работа более важна стране , чем прыжки через палку шубы . так то .
местный

05.09.2017 12:51

Сергей просто молодец! Весь мир знает его как РОССИЙСКОГО атлета, и он первый из российских спортсменов , в данном виде спорта, добившийся высочайших результатов. Большая благодарность и его ТРЕНЕРУ, спасибо от всех жителей Алтая.
кость

05.09.2017 13:28

Ничего Шубенков в землю не закапывал. Есть масса фото, где он очень дружески обнимается с Мутко на камеру, можно псмотреть его инстаграм. Разве они враги? Это его позиция - дружить с сильными и влиятельными. А если они же его и подставили, то уж не всегда быть под уютным крылышком, не стоит обижаться.
Владимир

05.09.2017 13:38

Молодец, Сергей! Кроме тебя Алтайскому спорту гордиться особо нечем. Не обращай внимания на злопыхателей. Это не ты жмешься к влиятельным, а они к тебе, оправдывая свое место и доходы. Удачи, здоровья, новых побед!
костИ 13:28

05.09.2017 13:42

Ну тут разбираться надо кто с кем дружески обнимается Шубенков с МуДко или наоборот...
Горыныч

05.09.2017 14:39

Серёга, не обращай внимания на стенания квасных патриётов, жми на всю катушку, все же знают, что ты россиянин!
Трезвый взгляд

05.09.2017 14:41

Я за спортивными достижениями не слежу. Выиграл - выиграл, его дело. Мне от этого ни плохо, ни хорошо. Парень зарабатывает себе таким образом деньги. Я так думаю, что спорт больших достижений вреден для здоровья. Но это его выбор. Он не наркоман, не алкоголик, никакого вреда окружающим не доставляет. Что касается его тщеславия - то мне это неудобств не доставляет. Так что отстаньте от парня. Ничего плохого он не делает. Заработал много денег - флаг ему в руки.
Вагит Валиев

05.09.2017 14:59

А Алтайскому спорту скоро совсем некем будет гордиться! Все кто сейчас показывает результаты на международной и всероссийской аренах - плоды работы предыдущего руководства спортивной сферы региона! С нынешним, в лице гражданки Лебедевой, ловить нечего! Основная философия - поцеловать вышестоящую власть в одно место, метром ниже затылка;) а про Развитие сферы никто уже и не думает)
ПОЭТОМУ, ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ЗА ШУБУ РАДОВАТЬСЯ, КАКОЙ БЫ ОН НЕ БЫЛ, ПОКА ВООБЩЕ НСТЬ ЗА КОГО ОАДОВАТЬСЯ!;)
Зюзя

05.09.2017 15:40

Спортсменов высокого класса надо готовить лет 10 , а сейчас пока по инерции, но этот запас скоро кончится если не вернут хотя бы на уровень 2014 года финансирование спорта и впервую очередь спортшкол и спорт высших достижений. Власти наши раньше поддерживали это- почти миллиард в год шло на спорт, а сейчас в разы меньше, только флешмобы,общая зарядка,тренировки без поревнований и т.д. Одумайтесь!!!
Трезвый взгляд

05.09.2017 15:44

А зачем нам спорт высших достижений? Вот лично мне это совершенно не нужно. Все рекорды давно уже установлены. Сейчас большой спорт стал стал спортом для химических мутантов. И я не хочу, чтобы народные деньги тратили на эти цели. Надо развивать доступный массовый спорт. И на эти цели денег не жалко. А кому нужны рекорды - пусть за свои деньги, а не за государственные средства.
ССГ

05.09.2017 16:07

Пренебрег честью - предал страну, имей хотя бы совесть – отдай стране деньги, которая она на тебя затратила и благодаря которым, ты стал спортсменом. Но нет же, Шубенков, как тот телок, который двух маток сосать умудряется. Нейтральный спортсмен, это как бисексуал, вот вам и Гейропейские ценности, добро пожаловать, Шубенков, в политическое ЛГБТ сообщество, если так дальше пойдет, может и к «радужным» примкнешь.
Трезвый взгляд

05.09.2017 16:14

Отстаньте от Шубенкова. Ничего плохого он никому не сделал. Заработал денег, получил медальку - и пусть радуется. Он этого хотел, он к этому шел. Нам его не понять, и ему нас не понять. А под каким он флагом выступал на соревнованиях - не все ли равно. Лично мне все равно.
ФигВам

05.09.2017 16:18

Трезвый взгляд писал(а):
Лично мне все равно.

Хм... Вы - безразличный чел? Тогда почему трезвый?
ССГ

05.09.2017 16:22

А вот это на десерт либерастическому сообществу, утверждающему, что тот же Шубенков, не должен «страдать» от деятельности чиновников. Утритесь, тем более, что это ваш любимый источник информации, не будете же вы отрицать правдивость данной информации?
ССГ

05.09.2017 16:24

Пардон, забыл ссылку вставить http://echo.msk.ru/news/1813062-echo.html
ССГовному

05.09.2017 17:05

...утритесь...""

Эх ты, лашара пропагандонская! Ты даже не понял сути статьи на Эхе. Комиссия Паунда пришла к выводам, что не может надежно подтвердить подозрения государственного допингования легкоатлетов. Это сделала комиссия Макларена, имея информативные проверяемые показания Родченкова, сбежавшего в США.
Гонец из Пензы

05.09.2017 17:52

Последнему уроду-Макларен признал,что в России отсутствовала государственная программа поддержки допинга,позырь сайт Рентв,тварь окропская!