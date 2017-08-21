«Нейтральный» алтайский атлет Сергей Шубенков получит $50 тысяч за победу в «Бриллиантовой лиге»

Выступающий под нейтральным флагом алтайский легкоатлет Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 м с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. За победу спортсмен получит призовые в размере $50 тысяч, сообщает ТАСС.

Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20). Для Сергея Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тысяч (около 2,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ). «Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году», — написал г-н Шубенков в Instagram.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.

Отметим, что Сергею Шубенкову сейчас 26 лет. Для спринтера это возраст расцвета. Однако его выступления осложняет ситуация с допинговым скандалом, в котором он напрямую не был замешан, но пострадал как член российской сборной. «Предыдущее и нынешнее руководство федерации легкой атлетики угробило его лучшие годы. Первое своими преступными действиями довело российскую легкую атлетику до полной изоляции, второе не сделало ничего для защиты чистых спортсменов и возможности выступить в Рио, где Сергей имел отличные шансы на золото. Останутся ли они через три года в Токио — большой вопрос, ведь век спринтера ой как недолог», — писал журналист «Р-Спорт».