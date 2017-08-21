«Нейтральный» алтайский атлет Сергей Шубенков получит $50 тысяч за победу в «Бриллиантовой лиге»

05.09.2017 11:55
Выступающий под нейтральным флагом алтайский легкоатлет Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 м с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. За победу спортсмен получит призовые в размере $50 тысяч, сообщает ТАСС.
Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20). Для Сергея Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». Россиянин, как победитель финала, выиграл «Бриллиантовую лигу» в 2017 году и получит призовые в размере $50 тысяч (около 2,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ). «Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году», — написал г-н Шубенков в Instagram.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.
Отметим, что Сергею Шубенкову сейчас 26 лет. Для спринтера это возраст расцвета. Однако его выступления осложняет ситуация с допинговым скандалом, в котором он напрямую не был замешан, но пострадал как член российской сборной. «Предыдущее и нынешнее руководство федерации легкой атлетики угробило его лучшие годы. Первое своими преступными действиями довело российскую легкую атлетику до полной изоляции, второе не сделало ничего для защиты чистых спортсменов и возможности выступить в Рио, где Сергей имел отличные шансы на золото. Останутся ли они через три года в Токио — большой вопрос, ведь век спринтера ой как недолог», — писал журналист «Р-Спорт».
05.09.2017 12:24
05.09.2017 12:48
05.09.2017 12:49
но упорно цепляется за федерацию рф . почему ? бабок много дают , а спрос - никакой . вот и весь шуба .
скажут мне - у него карьера .... жизнь отданная спорту .... а он один такой у нас ? пострадавший от козней госдепа ?
ан нет . с ходу вспомнилось - госдеп запретил продавать рф суперджет сухого ирану . а это значит
потери бюджета , сотни рабочих мест потерял город , где правит нищета и царит дороговизна .
люди будут бомжами или кредитными рабами . их то в отличии от шубы никто не поминает и миллионов не подкинет
как мутко ... да и их работа более важна стране , чем прыжки через палку шубы . так то .
05.09.2017 12:51
05.09.2017 13:28
05.09.2017 13:38
05.09.2017 13:42
05.09.2017 14:39
05.09.2017 14:41
05.09.2017 14:59
ПОЭТОМУ, ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ЗА ШУБУ РАДОВАТЬСЯ, КАКОЙ БЫ ОН НЕ БЫЛ, ПОКА ВООБЩЕ НСТЬ ЗА КОГО ОАДОВАТЬСЯ!;)
05.09.2017 15:40
05.09.2017 15:44
05.09.2017 16:07
05.09.2017 16:14
05.09.2017 16:18
Хм... Вы - безразличный чел? Тогда почему трезвый?
05.09.2017 16:22
05.09.2017 16:24
05.09.2017 17:05
Эх ты, лашара пропагандонская! Ты даже не понял сути статьи на Эхе. Комиссия Паунда пришла к выводам, что не может надежно подтвердить подозрения государственного допингования легкоатлетов. Это сделала комиссия Макларена, имея информативные проверяемые показания Родченкова, сбежавшего в США.
05.09.2017 17:52