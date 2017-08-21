Алтайский губернатор заявил о несокрушимых позициях местного сыроделия

Сыроделие в Алтайском крае находится в отличном состоянии и имеет хорошие перспективы после проведенной на большинстве предприятий глубокой модернизации, заявил на очередном «Медиалоге» глава региона Александр Карлин. Озвученные в начале августа прогнозы директора Центра изучения молочного рынка Михаила Мищенко о постепенном отставании и устаревании алтайского сыроделия могли быть неверно интерпретированы либо основаны на недостоверной информации, считает губернатор.

Александра Карлина попросили прокомментировать слова г-на Мищенко, процитированные СМИ по итогам конференции «Перспективы развития сыроделия в России» в Алтайском крае. Тогда московский эксперт заявил, что Алтайский край может потерять позиции одного из лидеров в РФ по производству сыров, поскольку его подходы устарели, а другие регионы наращивают производство гораздо большими темпами и вскоре могут догнать край по объемам.

Глава региона подчеркнул, что ни он, ни другие высокопоставленные члены краевого правительства не знакомы лично с этим экспертом. Однако он предположил, что Михаила Мищенко неверно процитировали СМИ или его рассуждения были основаны на недостоверной информации. «Из того, что я прочел в прессе, мне показалось, что либо его слова неточно интерпретированы, либо его рекомендации даны не на базе глубокого изучения состояния отрасли в крае», — заявил губернатор.

По словам Александра Карлина, за последние годы большинство предприятий молочной отрасли прошли глубокую реконструкцию и модернизацию, а часть предприятий созданы с нуля. «Например, в Третьяковском, Троицком, Советском районах, в Барнауле, в Рубцовске, в Быстрянке, и далее по списку. Я затрудняюсь назвать предприятия, даже работающие по классической технологии, но не модернизированные. Как там он сказал? «Могут догнать»? Могут, но не смогут! У нас был исторический деятель, который все собирался кого-то догнать и перегнать. К сожалению, заявления эти не были подкреплены результатами», — провел аналогию губернатор.

Мысль о том, что краю нужно срочно модернизировать производство ради количества выпущенного сыра, Александр Карлин считает нелогичной. Кроме того, другим регионам предстоит решить множество проблем, если они хотят побороться с Алтайским краем за звание лидера рынка. «У нас не забег. А то, что Алтайский край — лидер в сыродельческой отрасли — на это никто не посягает. Ведь для того, чтобы быть лидером, надо решить несколько связанных задач: обеспечить сырьевую базу, иметь современное производство, профессионалов высокого уровня, наработанные рынки сбыта, высочайшую репутацию — все это в крае есть. Также нужно выстроить механизм интеллектуальной защиты на бренды — эти механизмы наши сыроделы реализовали первыми и единственными в России. Поэтому позиции очень основательные, работа ведется и на перспективу», — обрисовал ситуацию глава региона.

В связи с возникшим недопониманием Александр Карлин считает, что специалисты отрасли из Алтайского края «найдут возможность пообщаться с этим экспертом и что-то ему дополнительно разъяснят или еще что-то сделают». Более того, он призвал критически относиться к словам различных «специалистов», которые могут быть таковыми лишь в глазах СМИ. «То, что вы видите на экране телевизора, не всегда имеет место в реальной жизни, либо значение этих лиц и событий не соответствует той роли, на которую они претендуют. Недавно видел «крупного сыродела» из Московской области — с экранов телевизоров не сходит — у него запоминающаяся фамилия. Так он дома в кастрюльках сыр варит. Может, службы контроля с таким сыром и позволят ему выходить на рынок — и слава богу, пожалуйста. Но я думаю, со своими кастрюльками ему много десятилетий «бежать» за алтайскими сыроделами», — прокомментировал губернатор избирательность СМИ.

Напомним, в начале августа Михаил Мищенко заявил, что Алтайский край «грешит» устаревшим подходом к сыроделию, и по объемам производства его могут начать догонять другие регионы. «На территории края много заводов старой формации, нужно не только технологическое переоборудование, но «переоборудование» в головах технологов и собственников. Нужно введение новых видов сыра — есть, конечно, сыр «Советский», «Алтайский», «Швейцарский», которые производят традиционно, но надо смотреть глобальнее на мировые тренды. Делаются ли на Алтае сыры типа «камамбер», группы «пармезана»? Практически нет. А потребитель хочет видеть такие сыры по нормальной цене и, соответственно, мы должны научиться делать конкурентоспособные, недорогие, но качественные сыры, и не надо гнаться за дешевизной — покупатель готов купить дороже», — цитировал г-на Мищенко ТАСС.