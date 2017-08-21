Водителя барнаульского такси осудят за гибель пассажирки во время «полета» с моста

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла девушка. Виновным следствие считает водителя такси, который не справился с управлением, сказано на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, в ночь на 13 мая 2017 года мужчина за рулем автомобиля с наклейками такси «Максим» ехал по проспекту Калинина от улицы Северо-Западной в направлении улицы Сизова. Машина двигалась со скоростью около 80-90 км/ч. В салоне авто находились две пассажирки. В районе дома № 1 «в» по улице Кулагина обвиняемый выехал на тротуар не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП одна из девушек от полученных травм скончалась, а вторая получила тяжелые травмы. Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полет автомобиля такси с моста горожане долгое время обсуждали в Сети. Многие полагали, что серьезная авария могла произойти из-за щебня, который насыпали дорожники — на данном участке улицы велся ремонт дорожного полотна. В свою очередь сотрудники службы такси «Максим» утверждали, что в момент происшествия водитель не выполнял заказ, и пострадавшие не являлись клиентами сервиса заказа такси. Как пояснял работодателю сам водитель, причиной падения стало состояние дороги: после выезда из ямы машину занесло на щебне за край моста.