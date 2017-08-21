Новосибирская область приготовилась «догнать и перегнать» Алтайский край по сельхозпроизводству

07.09.2017 11:30
Объем сельскохозяйственного производства Новосибирской области (НСО) в денежном выражении уже в близкой перспективе может превысить показатель Алтайского края. Такой прогноз сделала заместитель председателя правительства НСО, министр экономического развития Ольга Молчанова, ее слова приводит «Комсомольская правда — Новосибирск».
По данным министра, объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе в I полугодии 2017 года составил 44,2 млрд рублей. Это на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако уже выше, чем в Алтайском крае. «По объему производства продукции сельского хозяйства мы находимся на первом месте (в Сибири — прим. ред. БФ). У нас общий объем производства продукции сельского хозяйства — 44,2 млрд рублей. Мы обогнали Алтайский край», — заявила г-жа Молчанова.
По прогнозу Ольги Молчановой, по итогам всего года лидер в Сибирском федеральном округе сменится и край вернет лидерство, однако тренд позволяет НСО строить глобальные планы. «Конечно, к концу года, когда будет реализована продукция растениеводства, Алтайский край нас обойдет. Тем не менее у нас хорошая динамика развития сельского хозяйства. Надеюсь, что примерно через 3-5 лет мы по валовому объему можем догнать и перегнать Алтайский край», — сказала Ольга Молчанова.
Напомним, ситуацию с сельхозпроизводством, в частности, с сыроделием, 6 сентября прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он заявил, что лидерству региона в этой отрасли ничто не угрожает. «То, что Алтайский край — лидер в сыродельческой отрасли — на это никто не посягает. Ведь для того, чтобы быть лидером, надо решить несколько связанных задач: обеспечить сырьевую базу, иметь современное производство, профессионалов высокого уровня, наработанные рынки сбыта, высочайшую репутацию — все это в крае есть. Также нужно выстроить механизм интеллектуальной защиты на бренды — эти механизмы наши сыроделы реализовали первыми и единственными в России. Поэтому позиции очень основательные, работа ведется и на перспективу», — обрисовал ситуацию глава региона.
07.09.2017 11:41
07.09.2017 11:48
Пальма с маслом нада??
07.09.2017 12:35
И эта ситуация не изменится, пока не будет достигнут настоящий, а не мнимый прирост инвестиций.
P.S. Бывает просто смешно читать информационные сообщения в наших СМИ, о том, что "динамика инвестиций в АК в 2017г. существенно выше общероссийской". Да, это так, у нас за 1 кв. было 14,9%, а по РФ 2,3%. Но надо же всё смотреть! За счет чего это произошло? Да потому, что в 2016г. был провал - планировали на год инвестиций 100 млрд., а о силы реального объема 50-60 "достигли". И естественно в 2017г. работает "эффект низкой базы". И потом начинаем гордиться, что за 1 кв. у нас .... 9,5 млрд. инвестиций.... А на самом деле, это как был провал, так и есть. Чтобы было понятно: более менее, если бы за 1 квартал было 20-25 млрд. А если больше - то да, повод для гордости. А если меньше....
07.09.2017 12:42
07.09.2017 12:54
07.09.2017 13:03
Сравните: за последние десять лет самые крупные инвестиционные сельхоз. проекты в Алтайском крае и в других регионах СФО.
1. ОАО "Западное" Ключи - банкротство.
2. Свинокомплекс "Фунтики" (Топчиха) - банкротство.
3. Альтаир-Агро (Клочки) - банкротство, и выкуп проекта Омскими собственниками за "пол-цены" и меньше.
4. Сибирские бычки (Прудской) - упадок и выкупили Новосибирские бизнемены.
5. Алтаймясопром (Тальменка) - пред-банкротное состояние. В Омской области - аналогичный проект "Титан-Агро", полностью запущен и развивается.
Да чего далеко ходить.... Сравните урожайность зерновых Черепановского или Масляниского района НСО, с аналогичными показателями Тальменского или других близлежащих районов Алтайского края.
07.09.2017 13:46
07.09.2017 13:52
07.09.2017 13:56
07.09.2017 14:29
07.09.2017 15:50
07.09.2017 16:47
Да и Карлин на встрече с населением г. Яровое, где я имел честь побывать, рассказал как на такой же встрече с населением одного из сел учительница сельской школы высказалась о том, что в селе уже давно не видно коров. Интересен ответ Карлина этой женщине, который посоветовал ей не искать коров в селе, а искать молоко в магазине. Вот это и определяет развитие молочного производства в Алтайском крае: если это молоко и сыр, то из пальмового масла. Вот это и я понимаю, что по объему производства продукции сельского хозяйства мы находимся на первом месте, как говорит Молчанова. Пусть бы она ела эту поддельную сыромолочную продукцию.
07.09.2017 18:53