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Главная Лента новостей Новосибирская область приготовилась «догнать и перегнать» Алтайский край по сельхозпроизводству

Новосибирская область приготовилась «догнать и перегнать» Алтайский край по сельхозпроизводству

07.09.2017 11:30

Объем сельскохозяйственного производства Новосибирской области (НСО) в денежном выражении уже в близкой перспективе может превысить показатель Алтайского края. Такой прогноз сделала заместитель председателя правительства НСО, министр экономического развития Ольга Молчанова, ее слова приводит «Комсомольская правда — Новосибирск».

По данным министра, объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе в I полугодии 2017 года составил 44,2 млрд рублей. Это на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако уже выше, чем в Алтайском крае. «По объему производства продукции сельского хозяйства мы находимся на первом месте (в Сибири — прим. ред. БФ). У нас общий объем производства продукции сельского хозяйства — 44,2 млрд рублей. Мы обогнали Алтайский край», — заявила г-жа Молчанова.

По прогнозу Ольги Молчановой, по итогам всего года лидер в Сибирском федеральном округе сменится и край вернет лидерство, однако тренд позволяет НСО строить глобальные планы. «Конечно, к концу года, когда будет реализована продукция растениеводства, Алтайский край нас обойдет. Тем не менее у нас хорошая динамика развития сельского хозяйства. Надеюсь, что примерно через 3-5 лет мы по валовому объему можем догнать и перегнать Алтайский край», — сказала Ольга Молчанова.

Напомним, ситуацию с сельхозпроизводством, в частности, с сыроделием, 6 сентября прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он заявил, что лидерству региона в этой отрасли ничто не угрожает. «То, что Алтайский край — лидер в сыродельческой отрасли — на это никто не посягает. Ведь для того, чтобы быть лидером, надо решить несколько связанных задач: обеспечить сырьевую базу, иметь современное производство, профессионалов высокого уровня, наработанные рынки сбыта, высочайшую репутацию — все это в крае есть. Также нужно выстроить механизм интеллектуальной защиты на бренды — эти механизмы наши сыроделы реализовали первыми и единственными в России. Поэтому позиции очень основательные, работа ведется и на перспективу», — обрисовал ситуацию глава региона.

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Комментарий

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Комментариев 13
ФигВам

07.09.2017 11:41

Нд-я. "Надежды юношей питают" - здеся, правда, это дама обуяна надеждой... Но, как говарювают: "тренд налицо". И ежели обгонют, то что будет? Приз в студию что-ли? Тут вчера, однако, это с забегом легкоатлетов саветавали не сравнивать. Но всё же, все же...
Южный торговец сыром

07.09.2017 11:48

Сиринада ... Сиринада

Пальма с маслом нада??
analyst

07.09.2017 12:35

Если посмотреть динамику объемов с/х производства за последние лет 10-15 как по регионам СФО, так и по стране в целом, то будет три очевидных вывода: 1) АК был и продолжает оставаться как минимум в первой десятке крупнейщих с/х регионов в стране. А по некоторым отдельным видам продукции - лидером или в первой тройке. 2) Из года в год доля АК в общем объеме с/х производства страны последовательно снижается. Если в 2010 году это было 3.2%, то в 2015 г. - уже 2,7%. 3) В ряде регионов СФО (КрК, НсО, ОмО например) развитие с/х идет более высокими темпами, чем в АК, несмотря на худшие климатические условия и меньшую площадь земель с/х назначения. Достигается это за счет внедрения более современных технологий, лучшего технического оснащения. Другими словами - у них условия хуже, но они богаче. И наступают нам на пятки не только НсО, но даже в большей степени Красноярский край и Омская область.
И эта ситуация не изменится, пока не будет достигнут настоящий, а не мнимый прирост инвестиций.
P.S. Бывает просто смешно читать информационные сообщения в наших СМИ, о том, что "динамика инвестиций в АК в 2017г. существенно выше общероссийской". Да, это так, у нас за 1 кв. было 14,9%, а по РФ 2,3%. Но надо же всё смотреть! За счет чего это произошло? Да потому, что в 2016г. был провал - планировали на год инвестиций 100 млрд., а о силы реального объема 50-60 "достигли". И естественно в 2017г. работает "эффект низкой базы". И потом начинаем гордиться, что за 1 кв. у нас .... 9,5 млрд. инвестиций.... А на самом деле, это как был провал, так и есть. Чтобы было понятно: более менее, если бы за 1 квартал было 20-25 млрд. А если больше - то да, повод для гордости. А если меньше....
Юрий Павлов

07.09.2017 12:42

Наказ будущему Президенту России: "Перенести столицу России в Новосибирск, Алтайскому краю присоединиться к Новосибирской области." Республику Алтай туда же. Все проблемы большого Алтая решены. Аплодисментов и бурных оваций не надо.
вий

07.09.2017 12:54

Неделю назад проехал всю область поля в сорниках ужас, особенно удался урожай конопли.
Суровая память

07.09.2017 13:03

Ничего удивительного! Новосибирская, Омская, Кемеровская область, Красноярский край уже давно работают более эффективно, чем Аграрии Алтайского края.
Сравните: за последние десять лет самые крупные инвестиционные сельхоз. проекты в Алтайском крае и в других регионах СФО.
1. ОАО "Западное" Ключи - банкротство.
2. Свинокомплекс "Фунтики" (Топчиха) - банкротство.
3. Альтаир-Агро (Клочки) - банкротство, и выкуп проекта Омскими собственниками за "пол-цены" и меньше.
4. Сибирские бычки (Прудской) - упадок и выкупили Новосибирские бизнемены.
5. Алтаймясопром (Тальменка) - пред-банкротное состояние. В Омской области - аналогичный проект "Титан-Агро", полностью запущен и развивается.
Да чего далеко ходить.... Сравните урожайность зерновых Черепановского или Масляниского района НСО, с аналогичными показателями Тальменского или других близлежащих районов Алтайского края.
кабинетный ученый

07.09.2017 13:46

Тут важно учитывать структуру сельхозпроизводства в разрезе сельхозпредприятия/ЛПХ и самое главное растениеводство/животноводство. Поскольку доля растиениводства в регионах разная, то правильно прогнозирует новосимирская дама, что во втором полугодии АК обгонит НСО. потому что животноводческая продукция производится более менее равномерно в течение года (ну понятно там, с коррекцией на сезон большого молока, забоя скота и т.д.), а растениеводческая - основной объем понятно осенью. Поэтому то что НСО обогнал край в первом полугодии само по себе ничего не говорит. Вернее говорит о том, что по объемам животноводческой продукции они сопоставимы. А точнее же даже не по объемам а по стоимостному выражению. Но по растениеводству НСО по определению не сможет догнать Алтайский край, разве что сможет новосибирцы вдруг смогут повсеместно в 2 раза повысить урожайность. Полагаю что обогнать край у НСО получится навряд ли в ближайшей перспетивке так как АК будет всегда по объективным причинам иметь огромную "фору" - 1-2 миллиона тонн зерна, + огромный объем ЛПХ, + сахарная свекла + корма и т.д. Хотя вероятно да, в НСО могут более активно развиваться крупнотоварные сельхозпредприятия типа свинокомплексов, птицефабрик, за счет близости к Новосибирску
Павлову

07.09.2017 13:52

Юр, не бзди тут чё попало, "всезнающий". какие тебе аплодисменты...
Догнать и перегнать

07.09.2017 13:56

Догнуть и перегнуть. Догнить и перегнить. Очень актуален лозунг времен Никиты-кукурузника сейчас.
федор

07.09.2017 14:29

Х....н, Новосибу не осилить Алтай, мы заводы по переработки кожсырья строим, хотя самого сырь в крае нет, нет не осилит Новосиб, задохнется, Тем более что Александр Богданович сам лично заверил, что в сельхозпроизводстве, да и не только, но и в образовании, строительстве, здравоохранении и вообще.... мы лучшие.
зема

07.09.2017 15:50

Обгонят, если уже не обогнали.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 16:47

А обгонять то Новосибирской области наш Алтайский край и не придется! Сельское хозяйство в Алтайском крае развивается, но только на бумаге. Везде одни приписки и отмывание денежных средств консолидированного бюджета.
Да и Карлин на встрече с населением г. Яровое, где я имел честь побывать, рассказал как на такой же встрече с населением одного из сел учительница сельской школы высказалась о том, что в селе уже давно не видно коров. Интересен ответ Карлина этой женщине, который посоветовал ей не искать коров в селе, а искать молоко в магазине. Вот это и определяет развитие молочного производства в Алтайском крае: если это молоко и сыр, то из пальмового масла. Вот это и я понимаю, что по объему производства продукции сельского хозяйства мы находимся на первом месте, как говорит Молчанова. Пусть бы она ела эту поддельную сыромолочную продукцию.
социальная язва

07.09.2017 18:53

Вот не отрицая, на мой взгляд, низкое качество управленческих структур региона, все таки не могу не отметить, что основная проблема кроется не в качестве управления, а во все еще очень стойком "совковом" менталитете значительной части населения края)) На этот счет неплохо высказался г-н Синельников-Оришак : https://svpressa.ru/blogs/article/179100/, да и не особо "любимый" мной г-н Алексашенко, любитель контрабанды советских орденов, тоже оказался прав в данном конкретном случае: http://worldcrisis.ru/crisis/2777439 , поэтому прежде чем с пеной у рта критиковать власть, вам бы, любезные дерьмоплюи, сначало надо начать с себя и с тех "ментальных" недостатков, которые вы не можете изжить))) Вот как только изживете, так и власть и качество управления будут совсем другими, хотя бы как у соседей)) Ну вот так как то, хи хи))