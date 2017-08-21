Новосибирская область приготовилась «догнать и перегнать» Алтайский край по сельхозпроизводству

Объем сельскохозяйственного производства Новосибирской области (НСО) в денежном выражении уже в близкой перспективе может превысить показатель Алтайского края. Такой прогноз сделала заместитель председателя правительства НСО, министр экономического развития Ольга Молчанова, ее слова приводит «Комсомольская правда — Новосибирск».

По данным министра, объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе в I полугодии 2017 года составил 44,2 млрд рублей. Это на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако уже выше, чем в Алтайском крае. «По объему производства продукции сельского хозяйства мы находимся на первом месте (в Сибири — прим. ред. БФ). У нас общий объем производства продукции сельского хозяйства — 44,2 млрд рублей. Мы обогнали Алтайский край», — заявила г-жа Молчанова.

По прогнозу Ольги Молчановой, по итогам всего года лидер в Сибирском федеральном округе сменится и край вернет лидерство, однако тренд позволяет НСО строить глобальные планы. «Конечно, к концу года, когда будет реализована продукция растениеводства, Алтайский край нас обойдет. Тем не менее у нас хорошая динамика развития сельского хозяйства. Надеюсь, что примерно через 3-5 лет мы по валовому объему можем догнать и перегнать Алтайский край», — сказала Ольга Молчанова.

Напомним, ситуацию с сельхозпроизводством, в частности, с сыроделием, 6 сентября прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он заявил, что лидерству региона в этой отрасли ничто не угрожает. «То, что Алтайский край — лидер в сыродельческой отрасли — на это никто не посягает. Ведь для того, чтобы быть лидером, надо решить несколько связанных задач: обеспечить сырьевую базу, иметь современное производство, профессионалов высокого уровня, наработанные рынки сбыта, высочайшую репутацию — все это в крае есть. Также нужно выстроить механизм интеллектуальной защиты на бренды — эти механизмы наши сыроделы реализовали первыми и единственными в России. Поэтому позиции очень основательные, работа ведется и на перспективу», — обрисовал ситуацию глава региона.