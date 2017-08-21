Новый автобусный маршрут в Бийске пришлось «заморозить» после первых же часов работы

1 сентября текущего года в Бийске началось движение автобусов по вновь открываемому маршруту № 55, однако перевозка пассажиров осуществлялась недолго. Спустя буквально пару часов после начала рабочей смены автобусы сошли с «дистанции», рассказали горожане «Бийскому рабочему».

Как пояснил журналистам автоперевозчик, который взял на себя обслуживание маршрута № 55, Юрий Матусович, работа на нем временно приостановлена в связи с капитальным ремонтом проезжей части на улице Матросова. Согласно заключенному контракту, объездных путей для маршруток не предусмотрено. «В 6:00 1 сентября автобусы 55-го маршрута вышли в рейс. Пассажиров возили бесплатно, как и обещали накануне. Правда, уже через два часа «ГАЗели» сошли с линии. Дело в том, что схемой маршрута предусмотрен проезд автобусов по улице Матросова. Пока же она закрыта для движения. А в объезд – нельзя», — заявил предприниматель.

Он обратился в администрацию города. После переговоров перевозчик и чиновники пришли к соглашению - они заключили дополнительный договор на временную «заморозку» маршрута. По условиям контракта, подрядчики должны закончить работы на улице Матросова к ноябрю 2017 года. Однако строители обязуются завершить их на месяц раньше. В связи с этим решено, что автобусы маршрута № 55 вновь выйдут на линию уже с 1 октября. Добавим, что автопредпринимателю удалось заключить договор с городским диспетчерским центром. Однако карты маршрута он так и не получил, как и терминалы у компании «Норд».