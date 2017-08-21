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Главная Лента новостей Новый автобусный маршрут в Бийске пришлось «заморозить» после первых же часов работы

Новый автобусный маршрут в Бийске пришлось «заморозить» после первых же часов работы

07.09.2017 12:30

1 сентября текущего года в Бийске началось движение автобусов по вновь открываемому маршруту № 55, однако перевозка пассажиров осуществлялась недолго. Спустя буквально пару часов после начала рабочей смены автобусы сошли с «дистанции», рассказали горожане «Бийскому рабочему».

Как пояснил журналистам автоперевозчик, который взял на себя обслуживание маршрута № 55, Юрий Матусович, работа на нем временно приостановлена в связи с капитальным ремонтом проезжей части на улице Матросова. Согласно заключенному контракту, объездных путей для маршруток не предусмотрено. «В 6:00 1 сентября автобусы 55-го маршрута вышли в рейс. Пассажиров возили бесплатно, как и обещали накануне. Правда, уже через два часа «ГАЗели» сошли с линии. Дело в том, что схемой маршрута предусмотрен проезд автобусов по улице Матросова. Пока же она закрыта для движения. А в объезд – нельзя», — заявил предприниматель.

Он обратился в администрацию города. После переговоров перевозчик и чиновники пришли к соглашению - они заключили дополнительный договор на временную «заморозку» маршрута. По условиям контракта, подрядчики должны закончить работы на улице Матросова к ноябрю 2017 года. Однако строители обязуются завершить их на месяц раньше. В связи с этим решено, что автобусы маршрута № 55 вновь выйдут на линию уже с 1 октября. Добавим, что автопредпринимателю удалось заключить договор с городским диспетчерским центром. Однако карты маршрута он так и не получил, как и терминалы у компании «Норд».


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Комментарий

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Комментариев 9
гость

07.09.2017 12:33

А раньше никто не догадывался, что улица закрыта для движения? Вышли на линию и внезапно обнаружили, что там ремонт до ноября? Анекдот прям какой-то
Лис

07.09.2017 12:50

Освободите Брызгалова! И всё нормализуется!
пассажир

07.09.2017 13:15

Все Брызгалова нету и сразу начались проблемы на общественном транспорте в городе Бийске.
Салдатов

07.09.2017 13:41

этот Норд теперь никому карты маршрутов не даст. с посадкой начальника транспортного цеха и пристальным вниманием силовиков вся схема дележа и заносов полетела к херам. с кем интересно Матусович в администрации договаривался, с Маслюком что ли ?
Бийск

07.09.2017 14:15

Криминал (а ныне бизнесмены) лезет во все сферы города: ЖКХ, лифт, мусор и теперь в автоперевозки фамилии всем известны и никто не препятствует им. Где Закон?! Выборы пройдут и эти же "братишки" наверно захотят выставлять своего кандидата на город, которого занесут в администрацию на "троне" из "спичек". И тут начнется "веселуха" будут рвать оставшееся от нашего города.
Суслик-Агроном

07.09.2017 17:23

Бийск писал(а):
Криминал (а ныне бизнесмены) лезет во все сферы города: ЖКХ, лифт, мусор и теперь в автоперевозки фамилии всем известны и никто не препятствует им. Где Закон?! Выборы пройдут и эти же "братишки" наверно захотят выставлять своего кандидата на город, которого занесут в администрацию на "троне" из "спичек". И тут начнется "веселуха" будут рвать оставшееся от нашего города.


Да ни хрена у них не выйдет.
На 7-м у Донова против Шебалина никаких шансов.
Как и у Тарана на 10-м, где лоббиста повышения тарифов со всей дури громят Терехова с Кульбякиным, а сбоку заваливает макулатурой Федюра.
На 6-м - кто такая Бурнашова против административного ресурса Громогласовой или популярности Корчагина? Никто.
По 8-му активно бегают комсомольцы, там же и сама Спичка расположена, со всеми своими лифтами и самосвалами, и если кто на ней и не работал, то обязательно имеет там друзей или родных, и в курсе, кто такой Щербатов.
Председатель колхоза

07.09.2017 20:19

Госпожи Премякова с Громогласовой решили шмякнуть всех перевозчиков и трамвайное управление через Солдатова, Нонко, Маслюка и подконтрольного им Матусовича. Маршрут 55 был призван обанкротить трамвайное управление, собирая пассажиров вдоль трамвайных путей с учащенным графиком. Уже искали арбитражного управляющего и поставили на должность директора МУП "БТУ" своего человека. Управ.делами Юдин со Студеникиным подписали Матусовичу маршрут без конкурса и выдали транспортные карты на маршрут по поручению Студеникина, а Брызгалов должен был довести дело до конца. В итоге Пермякова с Громогласовой не просчитав шмякнули Брызгалова, а перевозчики скооперировавшись чуть не подняли бунт. Схема поломалась. Дотации на перевозку льготников в размере 8 млн.рудлей в месяц оказались под чутким контролем тех кто их даёт, т.е. государства. На арбитражное заседание по назначению арбитражного управляющего трамвайного управления, испугавшись разоблачения, ни Студеникин с Маслюком ни юр.управление Администрации не явились из за чего судебное заседание по банкротству и назначению арбитражного управляющего перенесено на послевыборы, а транспортные карты изъял Прокурор со следователем в рамках уголовного дела по обвинению Брызгалова. Матусович обделавшись последствий, начал ссылаться на ремонт дороги, а Студеникин и Юдин всех уверяют что конкурс был- у болтокрута и вояки с броней в 5 пачек папирос не хватает ума что все конкурсы проводятся управлением по закупкам Администрации и размещаются в сети интернет. Для 55 маршрута, уже закупили 15 Газелей.
Опасаясь что тема повлечет большой общественный резонанс, господа Пермякова с Громогласовой, Маслюком и Нонко пошли по предприятиям и улицам рассказывать всем что их захватывают какие то бандиты.
Цена вопроса 100 миллионов в год.
Жесть

07.09.2017 20:30

Председатель колхоза писал(а):
Цена вопроса 100 миллионов в год

В школу не на что ребенка было собрать, а тут...Пи****сы....
Когда же этих ****** попересадят?
Куратор

07.09.2017 20:31

Председатель колхоза писал(а):
оспода Пермякова с Громогласовой, Маслюком и Нонко пошли по предприятиям и улицам рассказывать всем что их захватывают какие то бандиты.
Цена вопроса 100 миллионов в год.


Бандиты из ОПГ "Спичка" вполне реальны и их кандидаты в городскую Думу верно перечислены выше.
Что, конечно, никак не делает лучше воров и бездельников из городской Адинистрации.