Новый автобусный маршрут в Бийске пришлось «заморозить» после первых же часов работы

07.09.2017 12:30
1 сентября текущего года в Бийске началось движение автобусов по вновь открываемому маршруту № 55, однако перевозка пассажиров осуществлялась недолго. Спустя буквально пару часов после начала рабочей смены автобусы сошли с «дистанции», рассказали горожане «Бийскому рабочему».
Как пояснил журналистам автоперевозчик, который взял на себя обслуживание маршрута № 55, Юрий Матусович, работа на нем временно приостановлена в связи с капитальным ремонтом проезжей части на улице Матросова. Согласно заключенному контракту, объездных путей для маршруток не предусмотрено. «В 6:00 1 сентября автобусы 55-го маршрута вышли в рейс. Пассажиров возили бесплатно, как и обещали накануне. Правда, уже через два часа «ГАЗели» сошли с линии. Дело в том, что схемой маршрута предусмотрен проезд автобусов по улице Матросова. Пока же она закрыта для движения. А в объезд – нельзя», — заявил предприниматель.
Он обратился в администрацию города. После переговоров перевозчик и чиновники пришли к соглашению - они заключили дополнительный договор на временную «заморозку» маршрута. По условиям контракта, подрядчики должны закончить работы на улице Матросова к ноябрю 2017 года. Однако строители обязуются завершить их на месяц раньше. В связи с этим решено, что автобусы маршрута № 55 вновь выйдут на линию уже с 1 октября. Добавим, что автопредпринимателю удалось заключить договор с городским диспетчерским центром. Однако карты маршрута он так и не получил, как и терминалы у компании «Норд».
07.09.2017 12:33
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07.09.2017 17:23
Да ни хрена у них не выйдет.
На 7-м у Донова против Шебалина никаких шансов.
Как и у Тарана на 10-м, где лоббиста повышения тарифов со всей дури громят Терехова с Кульбякиным, а сбоку заваливает макулатурой Федюра.
На 6-м - кто такая Бурнашова против административного ресурса Громогласовой или популярности Корчагина? Никто.
По 8-му активно бегают комсомольцы, там же и сама Спичка расположена, со всеми своими лифтами и самосвалами, и если кто на ней и не работал, то обязательно имеет там друзей или родных, и в курсе, кто такой Щербатов.
07.09.2017 20:19
Опасаясь что тема повлечет большой общественный резонанс, господа Пермякова с Громогласовой, Маслюком и Нонко пошли по предприятиям и улицам рассказывать всем что их захватывают какие то бандиты.
Цена вопроса 100 миллионов в год.
07.09.2017 20:30
В школу не на что ребенка было собрать, а тут...Пи****сы....
Когда же этих ****** попересадят?
07.09.2017 20:31
Бандиты из ОПГ "Спичка" вполне реальны и их кандидаты в городскую Думу верно перечислены выше.
Что, конечно, никак не делает лучше воров и бездельников из городской Адинистрации.