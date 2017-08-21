Отопительный резон: «дочка» «Газпрома» отказалась от иска о банкротстве теплоэнергетиков Бийска

Арбитражный суд Алтайского края прекратил производство по заявлению ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» о признании банкротом ООО «Теплоэнергогаз» (ТЭГ), которое обеспечивает теплом примерно 20 % Бийска. Соответствующий документ появился в картотеке арбитража.

Как указано в карточке, ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» в начале недели направило в суд ходатайство об отказе от иска. Причины такого решения пока не указаны — на сайте опубликована только резолютивная часть решения. Однако можно предположить, что ТЭГ изыскал средства на погашение долга, ставшего причиной иска.

Отметим, что на сайте арбитража есть как иски, так и уже вступившие в силу решения по искам «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» к ТЭГ. К примеру, 24 апреля арбитраж решил взыскать с компании более 25,6 млн рублей за газ, поставленный с декабря 2016 по февраль 2017 года. ТЭГ подал апелляцию, но затем отказался от жалобы. Кроме того, в производстве находятся иски по долгам за газ за другие месяцы. К примеру, за март и апрель 2017 года с ТЭГ требуют 12,6 млн рублей.

Отметим, что «Алтайкрайэнерго» еще 6 февраля ввело ограничение подачи электроэнергии до уровня аварийной брони на ТЭГ. Причиной столь радикальной меры стал долг порядка 10 млн рублей за потребленную электроэнергию. Принятая мера привела к отключению горячей воды и потенциально грозило ограничением подачи тепла. Ситуацию удалось оперативно решить лишь после вмешательства администрации Бийска, которая сама на тот момент была должна ТЭГ более 50 млн рублей.

Добавим, большую часть Бийска отапливает ОАО «Бийскэнерго», но Заречная и Нагорная части — зона ответственности котельных ООО «Теплоэнергогаз». Из-за разницы в специфике выработки тепла себестоимость Гкал на малом предприятии примерно на 60 % выше, но эту разницу по договору должен покрывать городской бюджет, так что в квитанциях все бийчане видят практически одинаковые тарифы. Между тем администрация свои обязанности якобы не исполняет уже несколько лет, на начало февраля накопился долг в 50 млн рублей перед теплоэнергетиками. В том числе из-за этого на предприятии разгорелся масштабный финансовый кризис — рассчитаться за потребленные ресурсы просто невозможно.