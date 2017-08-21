Отдел транспорта и связи администрации Бийска сменил адрес после ареста Дмитрия Брызгалова

Ранее Дмитрий Брызгалов имел бесплатную «рекламу» своего почтового ящика на сайте администрации Бийска

Бийские чиновники изменили электронный адрес отдела транспорта и связи администрации Бийска, который возглавляет находящийся под арестом по подозрению в мошенничестве Дмитрий Брызгалов. Ранее на сайте значилась почта dim-ark@yandex.ru, судя по всему, лично принадлежащая г-ну Брызгалову. Ситуация вызвала подозрения в утрате доступа к поступающим на этот ящик документам после заключения чиновника в СИЗО. Впрочем, в администрации Бийска ИА «Банкфакс» указали, что делопроизводство через этот адрес не велось.

Ситуация, при которой на странице отдела на сайте горадминистрации был указан единственный электронный адрес, лично принадлежащий Дмитрию Брызгалову, вызвала возмущение общественника Сергея Белоконя. В своем обращении в «Банкфакс» он указал, что прецедент является «нарушением надежности, безопасности и прозрачности документооборота в отделе». По его мнению, после того, как г-н Брызгалов попал под арест, сотрудники отдела потеряли даже теоретическую возможность извлечь из почты документы и обращения. «Вся его переписка, а, значит, и переписка всего отдела оказалась скомпрометированной и недоступной для дальнейшей работы. Невозможно «поднять» прошлые дела. Оказалась невозможной и будущая переписка с преемником руководителя этого отдела, что является нарушением моих прав на обращения и прав неопределенного круга лиц», - указывал г-н Белоконь.

Теперь арестованный чиновник потерял привилегию

ИА «Банкфакс» обратилось с официальным запросом в администрацию Бийска с просьбой прокомментировать претензии общественника. Как говорится в ответе пресс-службы, адрес dim-ark@yandex.ru действительно не принадлежит администрации Бийска. Сотрудники отдела также не могут использовать компьютер начальника отдела, где, вероятно, сохранился доступ к почте, поскольку «каждый компьютер в администрации города является персональным местом работы сотрудника и защищен паролем».

Тем не менее, как утверждается в ответе, электронный адрес Дмитрия Брызгалова не использовался для делопроизводства и переписки отдела — все документы проходят только через официальный адрес горадминистрации. Ящики, указанные на странице этого и других отделов, «в основном используются для вспомогательных функций в координации работы подразделений с населением и учреждениями города», гласит комментарий.

При этом очевидно, что жители Бийска, представители СМИ и организации города направляли свои обращения на адрес, указанный на сайте отдела, в случае, если интересующий вопрос был в зоне его компетенции. Вероятно, теперь доступ к этим письмам потерян. Также примечательно, что после обращения ИА «Банкфакс» ящик Дмитрия Брызгалова пропал со страницы отдела. Теперь там значится «нейтральный» адрес на официальном домене городской администрации — transport@biysk22.ru.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2015 года Дмитрий Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы по перевозке льготников, на основании которых со счета МУП Бийска «ГТД Центр» были перечислены деньги на подконтрольное ему лицо. Общая сумма составила более 700 тысяч рублей. Впоследствии более 600 тысяч рублей достались чиновнику. С 23 августа он находится под арестом. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.