Несколько десятков домов в Барнауле остались без газа из-за строительства третьего «малаховского кольца»

Жители 60 частных домов по улице Фурманова в Барнауле уже больше недели вынуждены обходиться без газа. Газораспределительный канал из-за строительства третьего «малаховского кольца» пришлось перенести, а подачу топлива — прекратить. Сейчас все работы завершены, но газа по-прежнему нет, поэтому люди не могу использовать отопление и приготовить пищу. Об этом говорится в сюжете «Наших новостей».

Компания «Русьэнерго», которая занимается подачей газа, в последних числах августа разослала потребителям sms сообщения о том, что подача голубого топлива временно прекращается. В качестве причины было названо строительство кольца на перекрестке улиц Малахова и Власихинской. Работы связаны с расширением проезжей части, из-за чего газораспределительный узел, который снабжает дома на улице Фурманова пришлось перенести. Газ действительно временно отключили, перенос узла состоялся, но топливо до сих пор не вернулось в дома.

Как рассказала жительница одного из домов Елена Краскова, жители окрестных домов страдают из-за ситуации, в том числе потому, что отключение совпало по времени с резким похолоданием, а отопительные системы работают на газе. «Дома холодно. Мы спим в кофтах, а у нас дети маленькие. Мы не можем приготовить еду или сделать заготовки на зиму. Овощи приходится выкидывать», — описала ситуацию г-жа Краскова.

По телефону для справок, указанному в sms сообщении от поставщика газа, информацию о сроках возобновления подачи получить не удалось. На звонок ответил представитель компании «Русьэнерго», который фактически развел руками. «Сроков нам подрядчик не ставит вообще. Обещали отключить на три дня, но уже, сами видите, тянут. Мы сами оказались заложниками ситуации», — рассказали в компании.

В администрации Барнаула журналистам рассказали, что пустить газ мешают бюрократические проволочки. Компания, которая занималась переносом узла, не смогла вовремя сдать необходимую документацию. Сейчас эти бумаги согласовывают с «Русьэнерго» и инспекцией Ростехнадзора. Власти обещают подать газ 8 сентября. Однако жители улицы Фурманова на всякий случай запасаются газовыми баллончиками.

Напомним, работы по строительству «малаховского кольца» рассчитаны на три года. Основной объем планируется сделать в этом сезоне: дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, перенесут трамвайные пути и коммуникации, в том числе газовые, уложат нижний слой дорожного покрытия, рапортуют чиновники. В 2018 году должны быть построены новые трамвайные пути на углу Власихинской-Малахова, которые пройдут дугой и не будут пересекать проезжую часть. Движение транспорта на этом этапе будет осуществляться через примыкание к «Волне». На третьем этапе запланировано строительство восточной части кольца.