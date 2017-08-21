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Главная Лента новостей Несколько десятков домов в Барнауле остались без газа из-за строительства третьего «малаховского кольца»

Несколько десятков домов в Барнауле остались без газа из-за строительства третьего «малаховского кольца»

08.09.2017 09:42

Жители 60 частных домов по улице Фурманова в Барнауле уже больше недели вынуждены обходиться без газа. Газораспределительный канал из-за строительства третьего «малаховского кольца» пришлось перенести, а подачу топлива — прекратить. Сейчас все работы завершены, но газа по-прежнему нет, поэтому люди не могу использовать отопление и приготовить пищу. Об этом говорится в сюжете «Наших новостей».

Компания «Русьэнерго», которая занимается подачей газа, в последних числах августа разослала потребителям sms сообщения о том, что подача голубого топлива временно прекращается. В качестве причины было названо строительство кольца на перекрестке улиц Малахова и Власихинской. Работы связаны с расширением проезжей части, из-за чего газораспределительный узел, который снабжает дома на улице Фурманова пришлось перенести. Газ действительно временно отключили, перенос узла состоялся, но топливо до сих пор не вернулось в дома.

Как рассказала жительница одного из домов Елена Краскова, жители окрестных домов страдают из-за ситуации, в том числе потому, что отключение совпало по времени с резким похолоданием, а отопительные системы работают на газе. «Дома холодно. Мы спим в кофтах, а у нас дети маленькие. Мы не можем приготовить еду или сделать заготовки на зиму. Овощи приходится выкидывать», — описала ситуацию г-жа Краскова.

По телефону для справок, указанному в sms сообщении от поставщика газа, информацию о сроках возобновления подачи получить не удалось. На звонок ответил представитель компании «Русьэнерго», который фактически развел руками. «Сроков нам подрядчик не ставит вообще. Обещали отключить на три дня, но уже, сами видите, тянут. Мы сами оказались заложниками ситуации», — рассказали в компании.

В администрации Барнаула журналистам рассказали, что пустить газ мешают бюрократические проволочки. Компания, которая занималась переносом узла, не смогла вовремя сдать необходимую документацию. Сейчас эти бумаги согласовывают с «Русьэнерго» и инспекцией Ростехнадзора. Власти обещают подать газ 8 сентября. Однако жители улицы Фурманова на всякий случай запасаются газовыми баллончиками.

Напомним, работы по строительству «малаховского кольца» рассчитаны на три года. Основной объем планируется сделать в этом сезоне: дорожники построят транспортное кольцо с четырехполосным движением, перенесут трамвайные пути и коммуникации, в том числе газовые, уложат нижний слой дорожного покрытия, рапортуют чиновники. В 2018 году должны быть построены новые трамвайные пути на углу Власихинской-Малахова, которые пройдут дугой и не будут пересекать проезжую часть. Движение транспорта на этом этапе будет осуществляться через примыкание к «Волне». На третьем этапе запланировано строительство восточной части кольца.


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Комментарий

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Комментариев 7
житель

08.09.2017 10:18

Полнейшая политическая близорукости правящей партии. кандидат от ЕР господин Локтев А.С. вновь пролетит, народ обозлен, а генподрядчик на обращения жителей позволяет хамить
Массаж мозга

08.09.2017 10:24

Всё правильно,перед выборами , газ выпускают только из очка гейропейсы,дерьмократы и лейборизды!
ещё

08.09.2017 10:26

Предприятия простаивают тоже и несут убытки, а люди будут без зарплаты...(((
Кум

08.09.2017 10:45

Ну ничего страшного,моя Окраина на своём газе из желудков населения третий год живет,и не чо!
пидарку-рубанку от кума

08.09.2017 11:43

Кум писал(а):
Ну ничего страшного,моя Окраина на своём газе из желудков населения третий год живет,и не чо!


Тебе не привыкать вонючие газы испускать, старая падаль, на Банкфаксе. Тебя Главред любит, как любого юродивого.
СашОК

08.09.2017 12:40

Кум,а Вы видемо гурман,газы от рубанка нюхать!:)
пидарку-рубанку

08.09.2017 13:48

СашОК писал(а):
Кум,а Вы видемо гурман,газы от рубанка нюхать!:)


да нет, это Главредша любительница понюхать твою дрисню. поэтому тебя и терпит до сих пор, падаль вонючую. а заодно и розжиг ей бесплатный от тебя-придурка обеспечен - одни плюсы!