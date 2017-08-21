Зимний променад: набережную Оби в Барнауле обещают закончить накануне Нового года

До декабря 2017 года администрация Барнаула рассчитывала завершить работы по обустройству новой набережной Оби и Нагорного парка. Судя по состоянию площадки на начало сентября, подрядчик вполне укладывается в срок и к Новому году один из ключевых объектов кластера «Барнаул — горнозаводской город» будет готов. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил и один из подрядчиков.

Работы по обустройству набережной оказались разбиты между двумя компаниями. «ЗапСибСтрой», которая выполняет сразу несколько видов работ на территории кластера, еще в 2015 году стала подрядчиком берегоукрепления Оби. На ее долю выпала большая часть сложных инженерных работ. За 187,2 млн рублей «ЗапСибСтрой» демонтировала старые конструкции, провела работы по водопонижению, обустроила основную часть набережной и несколько лестничных спусков.

Согласно контракту, работы должны быть завершены к 15 декабря 2017 года. Директор компании-подрядчика Андрей Березкин сообщил ИА «Банкфакс», что свою часть «ЗапСибСтрой» сдаст в срок. «Уже сейчас можно сказать, 95 % всех работ с нашей стороны выполнено. Рано наступившая осень никак не повлияет на сроки», — заверил г-н Березкин.

Однако этот контракт — не единственный, касающийся набережной. Уже летом 2017 года администрация Барнаула объявила новый аукцион, победитель которого за 106,7 млн рублей должен завершить обустройство объекта. По условиям контракта, исполнитель должен замостить барнаульскую набережную, смонтировать здесь амфитеатр, теневой навес, лавочки; возвести новую лестницу, ведущую от реки к Нагорному парку, установить освещение на объекте, провести озеленение склона с юго-восточной стороны. Наверху будут сделаны тротуары и парковки, проведено благоустройство, установлены скамейки, проведено освещение, а также появится забор, опоясывающий всю территорию парка.

Победителем стало ООО «Генподрядная организация № 1». Оперативно связаться с директором предприятия Денисом Капичниковым не удалось, а в приемной заявили, что общаться на тему исполнения контракта нужно только с ним. По условиям, работы также должны быть завершены к концу 2017 года. О том, успеет ли этот подрядчик исполнить свою часть, можно судить по текущему состоянию стройплощадки. До плановой сдачи объекта остается около трех месяцев.

Судя по состоянию стройплощадки, наиболее сложная часть работ близка к завершению С набережной будет открываться хороший вид на новый мост через Обь На площадке работает тяжелая техника По заверениям подрядчика, погода никак не влияет на сроки Старая набережная померкнет в свете нового объекта Пока барнаульцы могут лицезреть лишь эскизы набережной Так эскизный проект с лазурной Обью выглядит вблизи Туркластер уже стал знаковым местом отдыха для барнаульцев Однако лестница в Нагорный парк, которая скоро станет «старой», уже пострадала от вандалов Не надо так