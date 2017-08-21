Бердская администрация не допустила «сомнительную» алтайскую компанию ремонтировать здание ЦГБ

7 сентября в Бердске подвели окончательные итоги аукциона на проведение капитального ремонта здания городской больницы. Как следует из материалов закупки, победителем торгов стала барнаульская компания «Строитель», учредитель которой Сергей Калмыков специализируется на возведении высотных зданий. При этом основного претендента на победу с Алтая, который заранее насторожил местных чиновников при предварительном рассмотрении заявок, неожиданно сняли с торгов.

Согласно информации, опубликованной на портале Госзакупок, заявки на участие в аукционе подали шесть крупных строительных компаний и один ИП. Среди фирм-участников оказалось сразу четыре представителя Алтайского края. По данным портала «Бердск online», предварительно лидером называли алтайское ООО «Сигма Групп», которое снизило заявленную начальную цену контракта сразу на 23 млн рублей. Изначальная полная стоимость общестроительных ремонтных работ по конкурсу была равна 64,8 млн рублей. Такая тактика подрядчика всерьез насторожила и заказчика, и мэрию Бердска. «До подписания протокола, если не будет никаких обстоятельств, выиграла аукцион на сумму 42 млн рублей алтайская фирма. Мы посмотрели: ни первое, ни второе место в аукционе не предоставили полностью пакет документов, поэтому они могут быть вообще сняты с торгов», - пояснял журналистам главный врач бердской центральной горбольницы Юрий Краморов, не называя потенциального подрядчика.

Мэр Бердска Евгений Шестернин в свою очередь сразу обеспокоился резким снижением суммы контракта почти на треть. «Чудес в природе не бывает. Давайте встречаться с подрядчиком. Сейчас срочно нужно заняться этим вопросом, потому что эта информация, безусловно, не радует. То, что состоялись торги - это, конечно же, здорово. Но я думаю, что там допущено много лукавства. В условиях сегодняшних рыночных отношений целью конкурсантов, на мой взгляд, является не выполнить работы, а победить в конкурсной процедуре», - заявлял управленец. Его слова в результате стали пророческими - 7 сентября ООО «Сигма Групп» (учредитель и директор компании Сергей Дорожкин) и еще троих участников признали не соответствующими требованиям. Формально такое решение приняли из-за отсутствия у претендентов ряда документов. По итогу победителем стала барнаульская компания «Строитель» с предложением в 60,3 млн рублей.

Отметим, что единственным учредителем и директором ООО «Строитель» с уставным капиталом почти в 11 млн рублей является Сергей Калмыков, который также возглавляет ООО «Регионстрой». Основным видом деятельности обеих фирм является строительство зданий и сооружений. «Регионстрой» известен тем, что в сентябре 2014 года компания выкупила площадку под строительство в нагорной части города. Аукцион по продаже земли и здания горлицея принес бюджету Барнаула 31,4 млн рублей. В состав лота оказались включены четырехэтажное здание общей площадью 2958,3 кв. м, земельный участок (8171 кв. м) и одноэтажная мастерская (288,8 кв. м). По условиям конкурса предполагалось, что победитель должен взять на себя допнагрузку. Она заключалась в использовании по назначению котельной, расположенной в подвале бывшей школы, так как объект снабжал теплом детский сад по улице Аванесова, 42 и почтовое отделение № 3 по улице Аванесова, 44/1. Делать это предполагалось в течение пяти лет.

Представители застройщика отмечали, что несмотря на обременение, скорее всего, участок земли будет использован под жилую застройку. В 2015 году на этом месте снесли школу. «Регионстрой» заказал проект будущего жилкомплекса у барнаульского архитектора Владимира Золотова, который даже предложил концепцию развития территории на Градостоительном совете в 2016 году. Однако пока проект остается в планах.

Кроме того, ООО «Регионстрой» возводило 17-этажный дом по улице Гущина, 150/24. На объекте появилось 34 однокомнатных (от 40,2 до 42,2 кв. м) и 135 двухкомнатных квартир (от 40,6 до 69,8 кв. м). Также около 390 кв. м выделили под офисы (семь нежилых помещений). Строительство ее началось в июле 2013 года. Планируемая стоимость — 300 млн рублей (изначально затраты должны были составить 208 млн рублей). Участок, на котором велось строительство, также находится в собственности у ООО, его площадь — 2999 кв. м.