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Главная Лента новостей 20 м до трамвая: барнаульский Градсовет одобрил новый «муравейник» на Горе со «значительными замечаниями»

20 м до трамвая: барнаульский Градсовет одобрил новый «муравейник» на Горе со «значительными замечаниями»

08.09.2017 12:31

Участок под 17-этажную высотку
Участок под 17-этажную высотку

7 сентября в администрации Барнаула прошло заседание Градостроительного совета города. Были рассмотрены два проекта. Наибольшие споры вызвал многоквартирный дом с полуподземным гаражом-стоянкой по адресу: Змеиногорский тракт, 82. Несмотря на ряд серьезных замечаний от архитекторов, проект все-таки получил одобрение, сказано на сайте мэрии.

Проект многоэтажки на Градсовете представило ООО «ПиФ «Тектоника». Заказчика и инвестора объекта чиновники при этом не называют. Директор «Тектоники», занимавшаяся разработкой проекта, Наталья Кан назвала основные характеристики объекта. 17-этажный дом на Змеиногорском тракте будет состоять из трех секций. Всего в МКД запланировано 336 квартир, 30 % из которых – однокомнатные. Также предусмотрены студии наряду с двух- и трехкомнатными квартирами.

Как оказалось, проект вызвал оживленное и длительное обсуждение на Градсовете. Председатель совещательного органа и по совместительству главный архитектор Барнаула Сергей Боженко указал, что размещение дома в 20 м от трамвайной линии нецелесообразно: жильцы будут испытывать неудобства от шума. Спикер предложил перенести дом вглубь участка. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров рекомендовал заказчику уменьшить количество квартир. Другие члены совета отметили, что вопрос парковочных мест рядом с домом не проработан. Тем не менее по итогам голосования проект был принят с устранением замечаний в рабочем порядке.

Срок возведения жилого дома, равно как и его ориентировочная стоимость, пока неизвестны. Напомним, до этого значительный резонанс среди горожан вызвал проект двух супервысоток, также расположенных в Нагорной части Барнаула, на улице Аванесова. Застройщик, компания «Регионстрой», отказалась от анонсированных в прошлом году 35-этажных башен, заменив их на более «приземленные» 25 этажей. Строительство может начаться уже в конце 2017 года.

Кроме того, на прошедшем Градсовете был повторно рассмотрен эскизный проект реконструкции магазина непродовольственных товаров по улице Лазурной, 57. Сообщается, что проектировщик учел ряд замечаний экспертов. Однако члены Градсовета на этот раз отметили, что в проекте здания нарушен принцип «единого формообразования в его элементах». Кроме того, запроектированное здание не вписывается в ансамбль микрорайона. Ряд экспертов указали, что представленное архитектурное решение является «безвкусным, провинциальным». В итоге проект был отклонен большинством голосов. Добавим, его также подготовило ООО «ПиФ «Тектоника».

Фото: электронный справочник 2ГИС

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