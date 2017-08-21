От листка до звонка: накануне выборов на Алтае разошлись несколько тиражей «черной» агитации

Неизвестные активисты накануне выборов в Алтайском крае распространили несколько выпусков агитационных материалов с «черным пиаром» в отношении парламентских партий. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле. Наблюдатели отмечают, что в целом выборы 2017 года в Алтайском крае оказались намного более «грязными», чем кампания-2016.

Впервые о возможности активного использования «черных» агитационных схем на муниципальных выборах в Алтайском крае заговорили еще за несколько недель до дня голосования. Тогда в соцсетях распространились фотографии расклеенных на стендах для агитации листовок, повторяющих дизайн агитматериалов СР, где от имени партии якобы велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Надо ли говорить, что эсеры не имели к этому никакого отношения и не разделяют озвученную позицию. Примечательно, что схожий прием был использован накануне думских выборов 2016 года. Тогда найти авторов не удалось.

Чуть позже атака повторилась, но целью стали не только справедливороссы, но и независимый кандидат Марк Козловский. Неизвестные в конце августа расклеили листовки с портретом кандидата и «вклейкой» в цветах эсеров, в вульгарной форме высмеивающей депутата Алтайского Заксобрания от СР Людмилу Суслову. Руководитель исполкома реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев разразился гневным постом в Facebook на тему этого инцидента, так и не осмелившись процитировать надпись на листовке целиком.

Нужно особо уточнить, что о большинстве агитматериалов становилось известно из соцсетей, и мало кто мог реально подтвердить их наличие на улицах Барнаула. Это может говорить о скромном тираже таких «агиток», но одновременно и дает повод подозревать кандидатов и партии в попытках самопиара с целью привлечения внимания СМИ.

Между тем в начале сентября последовал очередной выпад в отношении эсеров: на листовки некоторых кандидатов наклеивались «агитки» с упоминанием о том, что в 2016 году произошел массовый исход депутатов из фракции «Справедливой России» в АКЗС – они перешли в «Единую Россию».

А буквально за несколько дней до выборов в Барнауле появились лже-листовки ЛДПР, в которых от имени партии утверждалось, что «Барнаул превратился в глухую провинцию», причем это ставилось в вину бывшим руководителям города и края, к которым значительная часть горожан до сих пор питает теплые и ностальгические чувства. Кроме того, барнаульцев обвиняли в повальном пьянстве. В Заринске были замечены листовки от имени ЛДПР и СР, в которых упоминались несуществующие пункты программ партий, прямо ухудшающие жизнь избирателей. Наконец, 9 сентября в Рубцовске были расклеены листовки от имени депутата Сергея Пчелякова с расхожей фразой «Я устал! Я ухожу», к созданию которых приложили руку неизвестные «доброжелатели».

Апофеозом предвыборной «чернухи» стал обзвон избирателей в Барнауле 9 сентября с неизвестного номера. Ответившим на звонок проигрывалась запись с женским голосом, якобы от имени избиркома Барнаула уведомляющим о снятии с регистрации списка ЛДПР на выборах в гордуму (информация не соответствует действительности - прим. ред. БФ). «Уважаемые избиратели! Избирательная комиссия города Барнаула информирует вас, что решением комиссии за многочисленные нарушения отменена регистрация партии ЛДПР на выборах в Барнаульскую городскую думу. В связи с этим партия и кандидаты будут вычеркнуты из бюллетеней голоса избирателей, проголосовавших досрочно за партию ЛДПР, учитываться не будут», - говорилось в сообщении (запись одного из таких звонков имеются в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Интересно, что в сообщениях пресс-служб в большинстве случаев не говорилось об обращениях в компетентные органы по поводу «черной» агитации – об этом заявила только ЛДПР. Добавим, что КПРФ, «Яблоко» и «Единая Россия» не заявляли об использовании в их отношении «черных» схем.