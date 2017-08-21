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Главная Лента новостей От листка до звонка: накануне выборов на Алтае разошлись несколько тиражей «черной» агитации

От листка до звонка: накануне выборов на Алтае разошлись несколько тиражей «черной» агитации

10.09.2017 10:37

Неизвестные активисты накануне выборов в Алтайском крае распространили несколько выпусков агитационных материалов с «черным пиаром» в отношении парламентских партий. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле. Наблюдатели отмечают, что в целом выборы 2017 года в Алтайском крае оказались намного более «грязными», чем кампания-2016.

Впервые о возможности активного использования «черных» агитационных схем на муниципальных выборах в Алтайском крае заговорили еще за несколько недель до дня голосования. Тогда в соцсетях распространились фотографии расклеенных на стендах для агитации листовок, повторяющих дизайн агитматериалов СР, где от имени партии якобы велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Надо ли говорить, что эсеры не имели к этому никакого отношения и не разделяют озвученную позицию. Примечательно, что схожий прием был использован накануне думских выборов 2016 года. Тогда найти авторов не удалось.

Чуть позже атака повторилась, но целью стали не только справедливороссы, но и независимый кандидат Марк Козловский. Неизвестные в конце августа расклеили листовки с портретом кандидата и  «вклейкой» в цветах эсеров, в вульгарной форме высмеивающей депутата Алтайского Заксобрания от СР Людмилу Суслову. Руководитель исполкома реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев разразился гневным постом в Facebook на тему этого инцидента, так и не осмелившись процитировать надпись на листовке целиком.

Нужно особо уточнить, что о большинстве агитматериалов становилось известно из соцсетей, и мало кто мог реально подтвердить их наличие на улицах Барнаула. Это может говорить о скромном тираже таких «агиток», но одновременно и дает повод подозревать кандидатов и партии в попытках самопиара с целью привлечения внимания СМИ.

Между тем в начале сентября последовал очередной выпад в отношении эсеров: на листовки некоторых кандидатов наклеивались «агитки» с упоминанием о том, что в 2016 году произошел массовый исход депутатов из фракции «Справедливой России» в АКЗС – они перешли в «Единую Россию».

А буквально за несколько дней до выборов в Барнауле появились лже-листовки ЛДПР, в которых от имени партии утверждалось, что «Барнаул превратился в глухую провинцию», причем это ставилось в вину бывшим руководителям города и края, к которым значительная часть горожан до сих пор питает теплые и ностальгические чувства. Кроме того, барнаульцев обвиняли в повальном пьянстве. В Заринске были замечены листовки от имени ЛДПР и СР, в которых упоминались несуществующие пункты программ партий, прямо ухудшающие жизнь избирателей. Наконец, 9 сентября в Рубцовске были расклеены листовки от имени депутата Сергея Пчелякова с расхожей фразой «Я устал! Я ухожу», к созданию которых приложили руку неизвестные «доброжелатели».

Апофеозом предвыборной «чернухи» стал обзвон избирателей в Барнауле 9 сентября с неизвестного номера. Ответившим на звонок проигрывалась запись с женским голосом, якобы от имени избиркома Барнаула уведомляющим о снятии с регистрации списка ЛДПР на выборах в гордуму (информация не соответствует действительности - прим. ред. БФ). «Уважаемые избиратели! Избирательная комиссия города Барнаула информирует вас, что решением комиссии за многочисленные нарушения отменена регистрация партии ЛДПР на выборах в Барнаульскую городскую думу. В связи с этим партия и кандидаты будут вычеркнуты из бюллетеней голоса избирателей, проголосовавших досрочно за партию ЛДПР, учитываться не будут», - говорилось в сообщении (запись одного из таких звонков имеются в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Интересно, что в сообщениях пресс-служб в большинстве случаев не говорилось об обращениях в компетентные органы по поводу «черной» агитации – об этом заявила только ЛДПР. Добавим, что КПРФ, «Яблоко» и «Единая Россия» не заявляли об использовании в их отношении «черных» схем.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 16
Макс

10.09.2017 10:56

Сами чернухой занимались,чтобы хайпануть на пиаре.
Майер

10.09.2017 10:58

Без чернухи оппозиция жить не может ?)
лишний раз появился повод ,дабы упомянуть о себе хоть как-то ,не оставив в стороне другие партии
Анастасия

10.09.2017 10:59

являюсь наблюдателем на участке и могу заявить, что выборы проходят легитимно , открыто, граждане активно голосуют. Приятно осознавать, что мы проявляем свою позицию
Сеня

10.09.2017 11:00

Так их и так нужно снимать, зачем они нужны то? Никакой толковой работы не делается. Вот будет звоночек для партии)
Не надо тут маеров и прочих копеечных шавок...

10.09.2017 11:10

Майер писал(а):
Без чернухи оппозиция жить не может ?)



Работают спецы - выборные политтехнологи!!! А не какие-то задроты. оппозиционеры, в том числе ляпуновская конторка.
Однако

10.09.2017 12:47

Мне этот текст зачитали 15 минут назад по станционарному телефону!
Однаке

10.09.2017 12:52

Ну так чего сидишь? Как сознательный гражданин - беги пиши заяву! А то потом опять будем скорбеть, что не тех избрали!
Кто, как не лЯППуновцы, имеют полный доступ

10.09.2017 12:52

Однако писал(а):
зачитали 15 минут назад


к краевым коммутаторам всех видов связи?
Макс + Маер + Сеня =Лев Владимирович Икоников

10.09.2017 13:38

Жительница Барнаула, инвалид I группы, не смогла проголосовать в Единый день голосования. Татьяна Спиридонова, перенесшая инсульт и не имеющая возможности прийти на избирательный участок, вызвала членов участковой избирательной комиссии на дом. Но когда к ней пришли, оказалось, что за женщину кто-то уже проголосовал, сообщают "Наши новости".

"Пришли люди, 5 человек. Когда она показала свой паспорт, оказалось, что она уже проголосовала. Мужчина из избирательной комиссии говорит: «А может быть, вы утром сходили и сами проголосовали, да забыли?» Я говорю: «Вы о чем говорите, человек наполовину парализованный, она по дому-то еле ходит». Это избирательный участок номер 158 на Юрина, 239. Они ничего не объяснили, а наоборот сказали, что мы сами виноваты. Не извинились и ушли. Московский представитель нам звонил, сказал, что будет разбираться по этому поводу", - рассказала сестра женщины Нина Морозова.

Как отмечает сестра Татьяны Спиридоновой, из-за этой ситуации женщине стало плохо. В избиркоме пока никак не комментируют ситуацию.
ЕР-ТРОЛЬ КОНТОРКА... АУ-у...

10.09.2017 13:45

В системе ГАС "Выборы" обновились данные о проголосовавших в Алтайском крае по данным на 12 часов дня. Самые крупные кампании в крае проходят в городах. Если утром лидером по посещаемости был Барнаул, то к полудню его опередил Рубцовск.

Явка в Барнауле к полудню выросла до 10,01%. В Бийске на участки пришли уже 8,91% избирателей, в Рубцовске к 12 часам проголосовало 10,13% избирателей.

В Новоалтайске за кандидатов в депутаты городского собрания проголосовало уже 8,86% избирателей, в Заринске свои голоса отдали 8,91%
лозунг дня

10.09.2017 13:47

Моей тетке - 95 лет проживает по ул. Деповской, 9. К ней никто не приходил на прошлых выборах, нет никого до сих пор и на эти. Уверен, что во всех случаях за нее проголосовали. Жулики от ЕР и есть жулики!
Гость

10.09.2017 13:54

Полиция и прокуратура! Для вас работа. Покажите, что можете не только "отписки" штамповать!
А заявку делалина надомное голосование?

10.09.2017 14:00

лозунг дня писал(а):
К ней никто не приходил


Сделайте телефонную заявку на УИК. До 16-00.

Без соответствующих заявок выезды Законом запрещены.

НО... некоторые члены УИК -хулиганят -ездят к потенциальному электорату Единороссов и без заявок отмеченных в специальном журнале, а привозят заявления а потом записывают.... или проще -заранее реестры вызовов заполняют и едут к постоянным ЕР избирклиентам, а то и презентики возят
Тайга -инфо о ходе выборов в СФО

10.09.2017 14:21

Подвозы избирателей начались утром 10 сентября на довыборах в новосибирское заксобрание. Наблюдатели сообщают, что пытаются задерживать подозрительных лиц.

«Подъезжают автомобили, привозят такого люмпеновского вида товарищей. Мы их ловим», — рассказал Тайге.инфо координатор регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Он сам выдвигался в заксобрание, но его не зарегистрировали из-за недостоверных подписей. Наблюдатели от штаба работают на этих выборах от разных партий, уточнил политик.

По информации Бойко, на участках №1539, 1646 и 1547 совершен подвоз «полупьяных избирателей», а на участке № 1501 «нашли 50 бюллетеней без
лозуг дня +

10.09.2017 14:26

Какую заявку будет делать бабушка в 95 лет,- этим и пользуется жулье!
Не тупи, попугайчик, от её имени может сделать любой кого она попросит!

10.09.2017 14:44

лозуг дня + писал(а):
Какую заявку будет делать бабушка в 95 лет


Закон так говорит и позволяет