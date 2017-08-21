Барнаульцы встретили первую волну разрушительного урагана во Флориде

Схема прохождения урагана Ирма

9 сентября вечером мастер спорта России по фитнесу из Барнаула Аурика Тыргалэ опубликовала в своем профиле «ВКонтакте» очередной видео-отчет о прохождении урагана Ирма на Ки-Уэст в штате Флорида, где она сейчас находится. По словам спортсменки, с первыми сильными порывами ветра весь остров остался без электричества.

Как уточняет Аурика Тыргалэ, на период прохождения стихийного бедствия они с супругом решили остановиться в Marriott Beachside Hotel, поскольку именно там разместили первых лиц, сотрудников полиции и пожарной службы. Помимо них там же остановились несколько десятков человек, среди которых есть и семьи с маленькими детьми. Все клиенты гостиницы с приближением урагана переместились в банкетный зал, где есть необходимые продукты и напитки, теплая одежда и постельные принадлежности. Как сигнализируют обеспокоенные барнаульцы, к вечеру 9 сентября ветер усилился настолько, что им запретили покидать убежище и выходить на улицу. Гостиничный комплекс, как и другие здания Ки-Уэста, остался без электроэнергии. «Электричество сейчас есть только в банкетном зале, где мы находимся, и только потому, что здесь работает специальный генератор. Но и его работа рассчитана всего на неделю, что будет потом - неизвестно. Пока ураган обрушился не всей своей мощностью. Ожидается, что его сила может достичь пятого уровня из пяти, а это значит, что тут камня на камне не останется. Все уверены, что остров затопит. Сказать, что нам страшно — это ничего не сказать, но мы решили остаться, поскольку эвакуация была также небезопасна», - поделилась спортсменка.

Между тем, по последним данным BBC на утро 11 сентября, некоторые районы штата Флорида уже оказались затопленными в результате удара тропического шторма. Известно, что ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения. За несколько часов категорию урагана с четвертой понизили до третьей, однако скорость ветра достигает 175 км/час. Штормовые волны заливают побережье Ки-Уэста, их высота достигает 4,6 м. Местные СМИ также сообщают, что 9 сентября на острове погиб водитель грузовика, который под напором ветра врезался в дерево. Более 1,4 млн семей остались без электричества и более 100 тысяч человек укрылись в специальных убежищах. Особая опасность сейчас угрожает городам Тампа и Сент-Питерсберг. Местные жители утверждают, что район Тампа-Бэй, где проживает около 3 млн человек, не видел такой бури с 1921 года. В то же время метеорологи информируют, что ураган медленно сдвигается на север.

Вице-президент США Майк Пенс в свою очередь сообщил, что президент Дональд Трамп весьма обеспокоен дальнейшим продвижением урагана вдоль побережья Флориды и внимательно следит за этим.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что мастер спорта России по фитнесу и единственная в Сибири профессиональная спортсменка класса IFBB PRO Fitness из Барнаула Аурика Тыргалэ и ее супруг Николай Буянов стали свидетелями мощнейшего за последние 10 лет урагана во Флориде. Чета культуристов в настоящее время находится на острове Ки-Уэст, практически в эпицентре урагана Ирма, который обрушился на побережье Атлантики. Девушка ежедневно публикует фото- и видеоотчеты о надвигающейся стихии в своем профиле «ВКонтакте» и делится собственными впечатлениями.