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Главная Лента новостей Водителю бийского автобуса не удалось избежать суда за массовую аварию с пострадавшими

Водителю бийского автобуса не удалось избежать суда за массовую аварию с пострадавшими

11.09.2017 11:55

В Алтайском крае перед судом предстал водитель рейсового автобуса, которого обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего пострадало более 20 человек. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, следует из сообщения СУ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 января 2017 года обвиняемый перевозил пассажиров из Новосибирска в Бийск, управляя рейсовым автобусом Higer. При этом водитель был переутомлен из-за длительного несоблюдения установленного режима труда и отдыха. На территории Косихинского района он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель» и автобусом «ЛАЗ». От полученных травм водитель «ЛАЗа» и двое пассажиров автобуса Higer скончались. Кроме того, четверых пассажиров автобусов в увезли в больницу в тяжелом состоянии и более 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На данный момент дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следственные органы продолжают расследовать уголовное дело в отношении автоперевозчика Александра Фаюстова, который и отправил уставшего водителя в рейс. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, перевозчик с самого начала пытался защищать своего работника. Однако через какое-то время он сам «дождался» ареста. Это вызвало протест среди части предпринимательского сообщества. Его брат Виктор Фаюстов составил официальное письмо в поддержку арестованного, которое подписали более 100 предпринимателей. Они требовали освободить автоперевозчика, ссылаясь на его невиновность и обострившиеся проблемы со здоровьем.


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