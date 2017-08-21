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Главная Лента новостей Проблемный актив семьи Сергея Белоусова «подхватила» команда алтайского думца

Проблемный актив семьи Сергея Белоусова «подхватила» команда алтайского думца

11.09.2017 15:31

Алтайское объединение компаний «Алмаз», подконтрольное действующему депутату Госдумы Виктору Зобневу, включило в свой состав ОАО «АНИТИМ» (Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения). Последний актив входит в бизнес-империю «СтройГАЗ» семейства Белоусовых, наиболее заметным представителем которого является действующий сенатор Сергей Белоусов. Об интеграции говорится на сайте «Алмаза».

В сообщении поясняется, что целью включения «АНИТИМ» в состав «Алмаза» стал в том числе план по расширению географии объединения компаний. «Когда мы дали название нашему бренду, «Алмаз» — Алтайские машиностроительные заводы — это был скорее взгляд в будущее, чем отражение действительно существующей на тот момент ситуации. Большая часть наших производственных активов оставалась в одном городе, в Рубцовске. Теперь мы по-настоящему сможем наладить производственную кооперацию между предприятиями в Рубцовске и Барнауле, объединить усилия наших компаний в сфере НИОКР. Объединение позволит увеличить объемы продаж техники и запасных частей через дилерскую сеть, в том числе за счет расширения ассортимента, а также снизить издержки при производстве продукции», — заявил гендиректор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» Станислав Кедик.

По данным «Банкфакса», еще одним мотивом включения института в состав объединения может быть нестабильное финансовое положение НИИ. «АНИТИМ» входит в структуру холдинга, контролируемого находящейся на грани банкротства компанией «СтройГАЗ» и семейством Белоусовых — в списке аффилированных лиц указаны Виктория и Татьяна Белоусовы, Юлия Кондратьева, бывший гендиректор «СтройГАЗа» Евгений Ледин и другие знакомые лица. Институт после включения в объединение имеет шанс остаться на плаву, в то время как другие активы «СтройГАЗа», вероятно, обречены на банкротство и смену собственников. При этом интеграция «АНИТИМ» не ставит целью получить прибыль. На данном этапе главная задача — сохранить коллектив.

Отметим, что объединение «Алмаз» было создано в 2010 году из трех компаний: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт» и Торговый дом «АЛМАЗ». Длительное время оно было подконтрольно Виктору Зобневу, ныне представляющему Алтайский край в Госдуме. Объединение специализируется на проектировании, производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней под торговой маркой «Алмаз».

АНИТИМ — одно из старейших в Алтайском крае предприятий, производящих сельскохозяйственную технику. Основанный в 1957 году институт имеет большой опыт в обработке деталей для сельхозмашин, сварке и холодной штамповке металла. Сейчас компания производит зубовые бороны, средние и тяжелые дисковые бороны, культиваторы и запасные части к сельскохозяйственной техники.

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Комментарий

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Комментариев 4
За что берется Зобнев

11.09.2017 16:11

все рушится или криминалится, т.к. врет на каждом шагу и кидает при первой возможности. Поэтому в Рубцовске Витьку ни кто не верит и доказателство того - выборы в 2016 и 2017гг.
рубцовчанин

11.09.2017 17:37

Полностью согласен с этим выводом, так как знаю Витю Зобнева 20 лет. Безответственный и подленький гражданин На РЗЗ низкая культура сборки и дисциплина. Рабочие держатся из того, что в городе нет рабочих мест. В Барнауле этот фокус не пройдет.
Зобнев пьяный

11.09.2017 18:13

Недавно на праздновании дня города депутат наш открывал боксерский турнир. Лыка не вязал, слова не выговаривал. Видео есть в интернете. В ГД есть комиссия по этике? Если есть, то куда члены комиссии смотрят? Или тостосумам все можно? Даже пренебрегать элементарными нормами?
Готов возродить Анимим

11.09.2017 21:47

Знаю в совершенстве мех.обработку

С.Д.Тастан