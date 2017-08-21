Сотрудники фонда «Надежда» ищут здание для хосписа, не дождавшись помощи алтайских властей

Руководство и сотрудники благотворительного фонда «Надежда», который оказывает помощь смертельно больным пациентам, бросили клич о помощи в поисках здания под хоспис. Как рассказала «Вестям 22» руководитель фонда Алена Переверзева, там планируется размещать сотни пациентов, поэтому требуется сооружение площадью не менее 1000 кв. м, в котором активисты сами готовы провести необходимый ремонт.

По словам главы фонда, пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями требуется специальный уход, с которым родственники просто не в состоянии справиться. Это, прежде всего, профилактика пролежней, смена катетеров, а также другие процедуры. Представители фонда обращались к представителям власти еще пять лет назад - тогда в крае заговорили о создании хосписа, помимо стационара обещали открыть выездную службу для оказания экстренной помощи подобным пациентам. Разместить хоспис планировали в старом здании краевого онкодиспансера на улице Матросова, 115, однако данные планы до сих пор не реализованы.

Спустя пять лет г-жа Переверзева решила в очередной раз обратиться к общественности и к чиновникам Барнаула и Алтайского края. «Мы очень сильно нуждаемся в здании, которое в дальнейшем планируем запустить под хоспис. Там будут располагаться и выездные бригады, и непосредственно стационар, и отделение хранения обезболивающих препаратов и прочие – очень много требований существует к хоспису. Чтобы это была профессиональная помощь уходящим пациентам, здание должно быть от 500 до 1000 кв. м. Все будет реконструировано, средства мы найдем с помощью попечителей и благотворителей нашего фонда», - заверила руководитель «Надежды». Она также добавила, что для оказания специализированной помощи неизлечимым пациентам в крае открыто всего три паллиативных отделения – в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Тем не менее каждое из них может принять только 20 человек, а нуждаются в такой помощи тысячи.

Напомним, в ноябре 2016 года завершилась реорганизация краевого онкодиспансера в Барнауле. Тогда врачи и пациенты окончательно высвободили помещения на Матросова и Партизанской и перебрались в онкоцентр «Надежда», а также в здание на улице Никитина. Старое здание на улице Матросова, 115 уже более пяти лет назад начали рассматривать в качестве помещения под городской хоспис. Разговоры об этом краевые власти вели еще с 2012 года. Однако сроки переноса медучреждений постоянно откладывались. Позже специализированное отделение на 60 коек, где больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания смогут получить достойный уход, планировали построить на участке по адресу Змеиногорский тракт,83. Однако в последующие годы данный план также был пересмотрен.

Между тем месяц назад стало известно, что старое здание алтайского онкодиспансера на улице Матросова отдали под нужды городской больницы № 3. До конца 2017 года в нем проведут капитальный ремонт. Согласно аукционной документации, опубликованной на портале Госзакупок, трехэтажное строение отремонтируют за 66,1 млн рублей.