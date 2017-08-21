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Главная Лента новостей Сотрудники фонда «Надежда» ищут здание для хосписа, не дождавшись помощи алтайских властей

Сотрудники фонда «Надежда» ищут здание для хосписа, не дождавшись помощи алтайских властей

12.09.2017 08:29

Руководство и сотрудники благотворительного фонда «Надежда», который оказывает помощь смертельно больным пациентам, бросили клич о помощи в поисках здания под хоспис. Как рассказала «Вестям 22» руководитель фонда Алена Переверзева, там планируется размещать сотни пациентов, поэтому требуется сооружение площадью не менее 1000 кв. м, в котором активисты сами готовы провести необходимый ремонт.

По словам главы фонда, пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями требуется специальный уход, с которым родственники просто не в состоянии справиться. Это, прежде всего, профилактика пролежней, смена катетеров, а также другие процедуры. Представители фонда обращались к представителям власти еще пять лет назад - тогда в крае заговорили о создании хосписа, помимо стационара обещали открыть выездную службу для оказания экстренной помощи подобным пациентам. Разместить хоспис планировали в старом здании краевого онкодиспансера на улице Матросова, 115, однако данные планы до сих пор не реализованы.

Спустя пять лет г-жа Переверзева решила в очередной раз обратиться к общественности и к чиновникам Барнаула и Алтайского края. «Мы очень сильно нуждаемся в здании, которое в дальнейшем планируем запустить под хоспис. Там будут располагаться и выездные бригады, и непосредственно стационар, и отделение хранения обезболивающих препаратов и прочие – очень много требований существует к хоспису. Чтобы это была профессиональная помощь уходящим пациентам, здание должно быть от 500 до 1000 кв. м. Все будет реконструировано, средства мы найдем с помощью попечителей и благотворителей нашего фонда», - заверила руководитель «Надежды». Она также добавила, что для оказания специализированной помощи неизлечимым пациентам в крае открыто всего три паллиативных отделения – в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Тем не менее каждое из них может принять только 20 человек, а нуждаются в такой помощи тысячи.

Напомним, в ноябре 2016 года завершилась реорганизация краевого онкодиспансера в Барнауле. Тогда врачи и пациенты окончательно высвободили помещения на Матросова и Партизанской и перебрались в онкоцентр «Надежда», а также в здание на улице Никитина. Старое здание на улице Матросова, 115 уже более пяти лет назад начали рассматривать в качестве помещения под городской хоспис. Разговоры об этом краевые власти вели еще с 2012 года. Однако сроки переноса медучреждений постоянно откладывались. Позже специализированное отделение на 60 коек, где больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания смогут получить достойный уход, планировали построить на участке по адресу Змеиногорский тракт,83. Однако в последующие годы данный план также был пересмотрен.

Между тем месяц назад стало известно, что старое здание алтайского онкодиспансера на улице Матросова отдали под нужды городской больницы № 3. До конца 2017 года в нем проведут капитальный ремонт. Согласно аукционной документации, опубликованной на портале Госзакупок, трехэтажное строение отремонтируют за 66,1 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 9
ИРИНА

12.09.2017 09:26

Как не стыдно! Под обычную больницу можно найти помещение, но подумайте о несчастных, оставшихся без надежды больных людях... Это страшно когда в ценностях только шелест купюр, а это именно так. И совершенно понятно, что сумма в 66млн. на ремонт под больницу номер 3 - это только начало лакомого кусака, который изначально уже распилили и в дальнейшем он будет увеличен.
Наш регион- почти на первом месте по этому страшному злу РАК, но судя по отношению к больным людям, чиновники занимающиеся осуществлением этих деяний собираются ЖИТЬ ВЕЧНО!!!??? ПОСТЫДИТЕСЬ ГОСПОДА!
ааа

12.09.2017 09:42

А разве хоспис предполагается бесплатный для людей или это будет коммерческая структура которая три шкуры сдирет с родственников . Тогда почему должны власти помогать и бесплатно предоставлять помещение .
гость

12.09.2017 09:49

"отдали под нужды городской больницы № 3. "
не верная формулировка, отдали не поднужды, что означает - имеют свое здание и необходимо еще... а имеются планы объединить горбольницу на Бехтерева с ГБ №3.
Ира, а почему должно быть стыдно? Мне нет, я, как житель этого микрорайона очень даже рада, что больница станет больше и удобнее. Это здание, слава Богу, не под магазины отдали, а так же в помощь людям.
Но здание для хосписа несомненно нужно найти.
Пора уже начать

12.09.2017 09:55

Пора уже начать раскулачивать местных властьдержателей.Вон посмотрите как хари отъели на народных деньгах.Надо отнять у них все добро ворованное и отдать фонду.А то как не глава -так машины по 3-4 миллиона да и дома начинают расти в ширь и ввысь.
гостю

12.09.2017 11:48

благодарите Бог днем и ночью. раз не знаете что такое неизлечимые близкие люди. когда помочь в домашних условиях им просто уже нет возможности. таких больных уже миллионы по всему краю. Для вас же как всегда за пределами Барнаула людей тем более тяжело больных не существует. лишь бы мне любимому было удобно вот и вся ваша забота тем более что при работе транспорта как в Барнауле можно без проблем попасть куда угодно. пожить бы вам в селе где за проезд до районного центра за 20 км цена такая же как за проезд за 200 км от этого райцентра до Барнаула вы видимо и не знаете что в селах общественный транспорт если ходит 2 раза в неделю то уже хорошо это вам не через каждые 10 минут автобус а продукты кушаете те что в селах вырастили переедут все сельчане в города что будете делать? от голода умирать?
для "благодарите Бог днем и ночью..."

12.09.2017 12:01

будьте добры, не истерите,вы же не знаете судьбу каждого человека, кто оставляет комментарии и не разбрасывайтесь негативом, он , как правило, возвращается. Кто вам сказал, что не надо делать хоспис, кто то против? Я за! Но добиваться одного за счет очернения другого, пусть даже для вас не приемлемого, не стоит. Если бы это здание отдали очередному строительству супермаркета, я бы была против. Храни вас Бог.
гость

12.09.2017 14:09

гостю писал(а):
благодарите Бог днем и ночью. раз не знаете что такое неизлечимые близкие люди. когда помочь в домашних условиях им просто уже нет возможности. таких больных уже миллионы по всему краю.


Не надо так. Вы все и про всех знаете? И откуда "миллионы по всему краю" больных, если всего в крае 2.4 млн проживает....
гость

12.09.2017 14:25

Мне не ясно, этот хоспис будет бесплатным для больных или коммерческим? Знаю семью, которая поместила парализованного родственника в какой-то барнаульский хоспис. В месяц платят порядка 30 000 рублей за содержание, скидываются все родственники, даже из других городов присылают деньги.
Гость

12.09.2017 14:33

гость писал(а):
И откуда "миллионы по всему краю" больных, если всего в крае 2.4 млн проживает....

А вы считаете проживающих в крае здоровыми?