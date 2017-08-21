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Главная Лента новостей Питерская компания готова избавить Барнаул от «пробок» за символическое вознаграждение

Питерская компания готова избавить Барнаул от «пробок» за символическое вознаграждение

12.09.2017 09:54

В Барнауле состоялся аукцион на разработку проекта оптимальной схемы организации движения для городского округа. Вместо заявленных в начальной цене контракта 12 млн рублей муниципалитету придется заплатить в четыре раза меньше, благодаря выгодному предложению компании-победителя из Санкт-Петербурга, следует из аукционной документации.

Согласно опубликованной на сайте Госзакупок информации, торги на определение поставщика, который возьмется бороться с барнаульскими «пробками», состоялись 4 сентября текущего года. На участие в аукционе подали заявки сразу восемь компаний из разных регионов, но лишь пять из них были допущены к торгам. В результате с предложением в 2,9 млн рублей победу одержала компания из «северной столицы» ООО «СПБ-Энерготехнологии». Согласно данным портала sbis.ru, фирма оказывает спектр технических услуг, связанных с научно-исследовательской работой, энергосбережением, техническим обследованием, разработкой схем и программ комплексного развития. За три года своего существования ООО «СПБ-Энерготехнологии» приняло участие в 121 торгах и выиграло 41 из них, при этом 40 контрактов были заключены именно с государственными структурами и муниципалитетами. На офсайте самой компании говорится, что постоянными клиентами подрядчика являются Минприроды Мурманской области, Минстрой Магаданской области, муниципалитеты Московской, Псковской, Вологодской и Свердловской областей и др.

Теперь автору барнаульского проекта в первую очередь придется заняться комплексным исследованием интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых городских узлах краевого центра. Кроме того, подрядчик обязан будет проанализировать статистику ДТП, а также причины, по которым они случались. Уже после этого требуется разработать базовые микромодели ключевых транспортных узлов на территории Барнаула для утреннего и вечернего пикового периода. Однако главной составляющей проекта станет создание транспортной модели города, которая отразит размещение инфраструктурных объектов, перераспределение транспортных потоков, а также обновление маршрутной сети пассажирского транспорта до 2025 года.

Напомним, аукцион был объявлен 14 августа текущего года. Заказчиком стал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, который предложил максимальную цену контракта в размере 12 млн рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

Справка:

ООО «СПБ-Энерготехнологии» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году. Уставный капитал компании составляет 17 тысяч рублей, учредителями выступают два человека - Дмитрий Миронов и Алла Любчик. Последняя является по совместительству и генеральным директором фирмы. Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

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Комментарий

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Комментариев 8
Гость

12.09.2017 10:06

Деньги в никуда. Кардинально ничего не изменится. Если только поднять транспортный налог и цены на бензин в разы предложат( это будет весело)... У нас на базе Политеха специалисты есть, без проблем могли бы внести рекомендации...
гость

12.09.2017 10:40

Какой бравурный тон статьи! А как рассчитывалась начальная цена, если в 4 раза упала цена контракта ? Вариантов три - либо кидалово со стороны подрядчика, но это по статье не просматривается, либо денюжки приготовили куда-то бюджетные, но есть и ещё вариант- некомпетентность сотрудников администрации.
Барнаулец

12.09.2017 10:48

Да просто опять деньги отмоют и все, вон в Новосибирске и в Омске подобные торги были на такие же виды работ, ничего не поменялось, как были пробки так и остались, только в помойку деньги выкинули...........
Гость

12.09.2017 10:51

Гостю 10:40

Если ещё учесть,что проект Генплана Барнаула был оценен в 7 млн.руб. а победитель дал 1 млн.руб-дубоголовые там,а не "некомпетентные".
Даааааа..

12.09.2017 12:18

Смешно но все компании по перспективе развития края и города из северной столицы. Смешно по Мурманску, что сделали, дважды был не заметил изменений. Барнаул по сравнению с Мурманском СТОЛИЦА МИРА.
Директор СССР

12.09.2017 12:53

Кардинально можно что-то изменить, если увеличить и расширить количество дорог (например, убрать аллею посередине ленинского, по которой никто не ходит, а только ночью шарятся пьяные малолетки) или забрать у народонаселения половину машин. А так они что, цикличность светофора зациклят?
кум

12.09.2017 13:26

избавление Барнаула от пробок за 2,9 млн. - чистой воды профанация. Ничего не изменится. Питерские положат бабло в карман и распечатают на цветном принтере красивый листочек с заведомо невыполнимыми рекомендациями. Фуфло.
Дебилы... (с) Лавров

12.09.2017 15:27

Логистические исследования они не дешевы, но их полезность велика!