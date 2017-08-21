Питерская компания готова избавить Барнаул от «пробок» за символическое вознаграждение

В Барнауле состоялся аукцион на разработку проекта оптимальной схемы организации движения для городского округа. Вместо заявленных в начальной цене контракта 12 млн рублей муниципалитету придется заплатить в четыре раза меньше, благодаря выгодному предложению компании-победителя из Санкт-Петербурга, следует из аукционной документации.

Согласно опубликованной на сайте Госзакупок информации, торги на определение поставщика, который возьмется бороться с барнаульскими «пробками», состоялись 4 сентября текущего года. На участие в аукционе подали заявки сразу восемь компаний из разных регионов, но лишь пять из них были допущены к торгам. В результате с предложением в 2,9 млн рублей победу одержала компания из «северной столицы» ООО «СПБ-Энерготехнологии». Согласно данным портала sbis.ru, фирма оказывает спектр технических услуг, связанных с научно-исследовательской работой, энергосбережением, техническим обследованием, разработкой схем и программ комплексного развития. За три года своего существования ООО «СПБ-Энерготехнологии» приняло участие в 121 торгах и выиграло 41 из них, при этом 40 контрактов были заключены именно с государственными структурами и муниципалитетами. На офсайте самой компании говорится, что постоянными клиентами подрядчика являются Минприроды Мурманской области, Минстрой Магаданской области, муниципалитеты Московской, Псковской, Вологодской и Свердловской областей и др.

Теперь автору барнаульского проекта в первую очередь придется заняться комплексным исследованием интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых городских узлах краевого центра. Кроме того, подрядчик обязан будет проанализировать статистику ДТП, а также причины, по которым они случались. Уже после этого требуется разработать базовые микромодели ключевых транспортных узлов на территории Барнаула для утреннего и вечернего пикового периода. Однако главной составляющей проекта станет создание транспортной модели города, которая отразит размещение инфраструктурных объектов, перераспределение транспортных потоков, а также обновление маршрутной сети пассажирского транспорта до 2025 года.

Напомним, аукцион был объявлен 14 августа текущего года. Заказчиком стал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, который предложил максимальную цену контракта в размере 12 млн рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.