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Главная Лента новостей После ареста Дмитрия Брызгалова отдел транспорта и связи в Бийске поручили «выходцу» из сферы ЖКХ

После ареста Дмитрия Брызгалова отдел транспорта и связи в Бийске поручили «выходцу» из сферы ЖКХ

12.09.2017 11:51

12 сентября и. о. главы администрации Бийска Александр Студеникин на встрече с автоперевозчиками представил временного руководителя городского отдела транспорта и связи. Им стал и. о. начальника управления ЖКХ, благоустройства и ДХ Виктор Щигрев, который теперь займется вопросами организации пассажирских перевозок в Бийске. Информация об этом опубликована на офсайте городской администрации.

Чиновники сообщили, что во время беседы предпринимателей с новым руководителем возникла идея создать в Бийске координационный Совет автоперевозчиков при главе муниципалитета. По словам Александра Студеникина, в городе назрела необходимость создания подобной структуры, как еще одного способа налаживания диалога власти и бизнеса в сфере пассажироперевозок. Координационный совет займется обсуждением вопросов, связанных с организацией движения маршрутного транспорта в Бийске, режима его работы, расписания движения, диспетчеризацией и другими насущными проблемы.

Кроме того, на встрече вновь подняли вопрос запуска маршрута № 55, работа которого стала невозможной в связи с плачевным состоянием некоторых улиц. Его даже попытались запустить несколько дней назад, но работа на маршруте шла всего пару часов, после чего его решили «заморозить». 12 сентября власти заверили, что после завершения капремонта части дорог возвращение маршрута на линию станет возможным. Автобус № 55 будет курсировать мимо новостроек по улицам Матросова, Разина, Советская, Вали Максимовой, Шевченко, Иркутская, а конечная остановка планируется у ТД «Изумруд».

Напомним, прежний руководитель отдела транспорта и связи Бийска Дмитрий Брызгалов с 23 августа находится под арестом. По версии следствия, в декабре 2015 года г-н Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы по перевозке льготников, на основании которых со счета МУП Бийска «ГТД Центр» были перечислены деньги на подконтрольное ему лицо. Общая сумма составила более 700 тысяч рублей. Впоследствии более 600 тысяч рублей достались чиновнику.


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Комментарий

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Комментариев 8
Маяковский

12.09.2017 13:19

вот так из говнища формируется "элита" наукограда. некоторые отделы администрации Бийска сформированные при Нонкегромке надо просто набирать заново, очищать их от случайных лиц без образования. Чтобы во врио глав потом не оказывались всякие мослюки с темным прошлым. Щигрев такой же залетный, как и его начальница Потехина., взятая по блату благодаря маме в кадрах. Устроить им аттестацию на знание предмета с основами юриспруденции, управления и оценки качества.
Хуго БОЗ

12.09.2017 13:25

а чё это отпускник Студёнкин стал кадрами распоряжаться. Его уже кто-то назначил главой города ? этот пацаненок Щигрев сам ИП перевозчик (или его брат). Вам мало скандалов с автобусниками ? кто там еще кандидат в наручники. Юдин, ты что ли )
Новый руководитель ? )))))

12.09.2017 13:32

для организации диалога перевозчиков с властью нужно три вещи а) убрать от кормушки мошеников из ООО Норд б) ликвидировать незаконные поборы с предпринимателей, включая банковские в) учитывать интересы и запросы потребителей услуг, пассажиров
Бийчанин

12.09.2017 13:35

Не трогайте Щигрева - нормальный, смышленный, может быть и будет толк, если за баблом не погонится. А молодость не порок.
Ого

12.09.2017 13:39

Студеникин уже новый руководитель! Видно ЕР считает себя победителем выборов и как прежде гнет свое . Давайте ребятушки, верной дорогой ключницы Лидушки и нетопыря Кольки идете. Очень скоро их догоните . Ждите первых митингов в ноябре
Мдауж

12.09.2017 13:48

Уж точно Нонко сказал - "Моя команда продолжит мои дела" )))) Вот гавноеды то )))) Они жителей города за дебилов принимают. Создали координационный совет "при главе". Главы нет а совет есть ))). Вот старуха кумандинка Громогласиха с кумандинкой Пермяковой замутили тему! ))))
А что ДЕПУТАТ КОРЧАГИН скажет?
Мальвина

12.09.2017 14:04

Абсолютно согласна с Маяковским. Необходимо оптимизировать структуру и отделы администрации Бийска, чтобы не было бардака как при нонке. Набрать новых людей, грамотных и трудолюбивых. Разогнать этот дебилиторий под названием МАУ "газета Наш Бийск", который в союзе с деревенским пареньком Сидуренко не просто обрушил а целенаправленно добивал своих шефов тупым троллингом в соцсетях и абсурдными публикациями, разжигающими злобу населения. Что то надо решать с отделом по борьбе с населением. Например с любительницей гульнуть на рабочем месте Балахоновой. Есть вопросы по отделу ЖКХ где заседает целая первичка эсеров. Ни в ООН, ни в красную армию Понабрали каких-то пэтэушниц и гопников без мозгов. потом удивляются чего это народ власть ненавидит
Коопторг для 13:25

12.09.2017 15:10

Матусович ему давал денег на выборы. Плачь да из отпуска выходи.
И.О. Начальника перевели на должность И.О начальника, по решению И.О. Главы . Так то Отдел транспорта курирует не только пассажирский транспорт но и леса со связью.