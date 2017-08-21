После ареста Дмитрия Брызгалова отдел транспорта и связи в Бийске поручили «выходцу» из сферы ЖКХ

12 сентября и. о. главы администрации Бийска Александр Студеникин на встрече с автоперевозчиками представил временного руководителя городского отдела транспорта и связи. Им стал и. о. начальника управления ЖКХ, благоустройства и ДХ Виктор Щигрев, который теперь займется вопросами организации пассажирских перевозок в Бийске. Информация об этом опубликована на офсайте городской администрации.

Чиновники сообщили, что во время беседы предпринимателей с новым руководителем возникла идея создать в Бийске координационный Совет автоперевозчиков при главе муниципалитета. По словам Александра Студеникина, в городе назрела необходимость создания подобной структуры, как еще одного способа налаживания диалога власти и бизнеса в сфере пассажироперевозок. Координационный совет займется обсуждением вопросов, связанных с организацией движения маршрутного транспорта в Бийске, режима его работы, расписания движения, диспетчеризацией и другими насущными проблемы.

Кроме того, на встрече вновь подняли вопрос запуска маршрута № 55, работа которого стала невозможной в связи с плачевным состоянием некоторых улиц. Его даже попытались запустить несколько дней назад, но работа на маршруте шла всего пару часов, после чего его решили «заморозить». 12 сентября власти заверили, что после завершения капремонта части дорог возвращение маршрута на линию станет возможным. Автобус № 55 будет курсировать мимо новостроек по улицам Матросова, Разина, Советская, Вали Максимовой, Шевченко, Иркутская, а конечная остановка планируется у ТД «Изумруд».

Напомним, прежний руководитель отдела транспорта и связи Бийска Дмитрий Брызгалов с 23 августа находится под арестом. По версии следствия, в декабре 2015 года г-н Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы по перевозке льготников, на основании которых со счета МУП Бийска «ГТД Центр» были перечислены деньги на подконтрольное ему лицо. Общая сумма составила более 700 тысяч рублей. Впоследствии более 600 тысяч рублей достались чиновнику.