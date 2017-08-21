«Срочно засучить рукава»: Александр Карлин призвал мундепов поторопиться с формированием новой власти на местах

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оказался вполне удовлетворен тем, как завершилась муниципальная кампания-2017 в регионе. Глава кабмина призвал избранных депутатов всех уровней «засучить рукава», чтобы побыстрее пройти этап формирования представительных органов.

Как следует из публикации с офсайта краевого правительства, 12 сентября в ходе оперативного совещания кабмин рассмотрел итоги единого дня голосования. Собравшиеся отметили, что в большинстве муниципалитетов (сельских районах и городских округах) проходили выборы депутатов представительных органов. В ряде мунобразований, где это предусмотрено законодательством, проводилось прямое голосование по выборам глав. Кроме того, были проведены довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 10.

Губернатор Александр Карлин охарактеризовал кампанию, где замещалось свыше 6 тысяч мандатов, как «прямые конкурентные и открытые выборы», попутно добавив, что вся процедура прошла организованно, а явка на избирательные участки была активной. Особо г-н Карлин остановился на легитимности процедуры. «В крае все избирательные кампании были признаны состоявшимися. Никаких нарушений при подготовке и проведении выборов, которые могли бы повлиять на их качество и на волеизъявление жителей Алтайского края, не зафиксировано», - отметил глава региона.

По словам Александра Карлина, завершение выборов и подведение их итогов дает законные основания для формирования структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий. Губернатор поручил правительству края оперативно оказать необходимое содействие представительным органам в проведении организационных сессий, подготовке материалов для работы конкурсных комиссий.