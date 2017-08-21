«Срочно засучить рукава»: Александр Карлин призвал мундепов поторопиться с формированием новой власти на местах

12.09.2017 14:27
Губернатор Алтайского края Александр Карлин оказался вполне удовлетворен тем, как завершилась муниципальная кампания-2017 в регионе. Глава кабмина призвал избранных депутатов всех уровней «засучить рукава», чтобы побыстрее пройти этап формирования представительных органов.
Как следует из публикации с офсайта краевого правительства, 12 сентября в ходе оперативного совещания кабмин рассмотрел итоги единого дня голосования. Собравшиеся отметили, что в большинстве муниципалитетов (сельских районах и городских округах) проходили выборы депутатов представительных органов. В ряде мунобразований, где это предусмотрено законодательством, проводилось прямое голосование по выборам глав. Кроме того, были проведены довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 10.
Губернатор Александр Карлин охарактеризовал кампанию, где замещалось свыше 6 тысяч мандатов, как «прямые конкурентные и открытые выборы», попутно добавив, что вся процедура прошла организованно, а явка на избирательные участки была активной. Особо г-н Карлин остановился на легитимности процедуры. «В крае все избирательные кампании были признаны состоявшимися. Никаких нарушений при подготовке и проведении выборов, которые могли бы повлиять на их качество и на волеизъявление жителей Алтайского края, не зафиксировано», - отметил глава региона.
По словам Александра Карлина, завершение выборов и подведение их итогов дает законные основания для формирования структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий. Губернатор поручил правительству края оперативно оказать необходимое содействие представительным органам в проведении организационных сессий, подготовке материалов для работы конкурсных комиссий.
Александр Карлин, губернатор Алтайского края:
Нужно сделать все, чтобы организационный период был минимален по времени, чтобы структуры исполнительной власти были сформированы из компетентных, ответственных людей. Мы переживаем сейчас очень ответственный период. Завершается уборка урожая в крае, что очень важно для всех сельских территорий. Мы вступаем в очередной отопительный сезон. Мы должны завершить большое количество наших программ по строительству объектов инфраструктуры, социальных объектов. Подчеркну, что необходимо срочно засучивать рукава, всем дружно и эффективно работать с обновленным составом представительных органов. Жители Алтайского края свой выбор сделали, и это дает нам возможность эффективно сотрудничать с муниципальным уровнем власти.
12.09.2017 14:33
12.09.2017 14:35
12.09.2017 14:35
12.09.2017 14:38
12.09.2017 14:40
12.09.2017 14:44
12.09.2017 14:44
Они по доброй воле живут в параллельной реальности или их там заставляют жить. Я никак не могу понять. А вот еще интересно, когда смениться эпоха Путина и его окружения, они же тоже не вечные будут как и все предыдущие, вот эти ребята из параллельной реальности о чем детям в школах будут рассказывать.
12.09.2017 14:47
Ну вот понеслось. Пацаны вышли на работу, видать в понедельник был выходной за воскресенье.
12.09.2017 14:49
12.09.2017 14:50
12.09.2017 14:50
очки протри . какая может быть выборная компания в августе все на огородах или к школе готовятся ? а про тех же кпрф вообще карлин
запретил в сми упоминать . все митинги кпрф проходят при толпе журналистов с камерами - и где
хоть один репортаж ? а понты романенко с возвратом им же отменённых льгот ? а кто его заставил - кпрф .
но романенко лживая речь была в каждом почтовом ящике края ..... все выборы жульнические в рф . ибо они каждый раз
проходят по новым правилам специально придуманных для этого в кремле .
12.09.2017 14:51
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12.09.2017 15:07
Респект!
Персек, координатор - завхоз
12.09.2017 15:11
Председатель ЦИК Элла Памфилова дала поручение проанализировать результаты досрочного голосования в Барнауле, и посмотреть, не было ли подавляющего преимущества голосов за одну партию. При этом Памфилова сослалась на данные сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца по «досрочке» в Барнауле. «Голос» выявил, что результаты досрочного голосования и голосования в день выборов 10 сентября значительно расходятся.
12.09.2017 15:26
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