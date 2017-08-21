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Главная Лента новостей «Срочно засучить рукава»: Александр Карлин призвал мундепов поторопиться с формированием новой власти на местах

«Срочно засучить рукава»: Александр Карлин призвал мундепов поторопиться с формированием новой власти на местах

12.09.2017 14:27

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оказался вполне удовлетворен тем, как завершилась муниципальная кампания-2017 в регионе. Глава кабмина призвал избранных депутатов всех уровней «засучить рукава», чтобы побыстрее пройти этап формирования представительных органов.

Как следует из публикации с офсайта краевого правительства, 12 сентября в ходе оперативного совещания кабмин рассмотрел итоги единого дня голосования. Собравшиеся отметили, что в большинстве муниципалитетов (сельских районах и городских округах) проходили выборы депутатов представительных органов. В ряде мунобразований, где это предусмотрено законодательством, проводилось прямое голосование по выборам глав. Кроме того, были проведены довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 10.

Губернатор Александр Карлин охарактеризовал кампанию, где замещалось свыше 6 тысяч мандатов, как «прямые конкурентные и открытые выборы», попутно добавив, что вся процедура прошла организованно, а явка на избирательные участки была активной. Особо г-н Карлин остановился на легитимности процедуры. «В крае все избирательные кампании были признаны состоявшимися. Никаких нарушений при подготовке и проведении выборов, которые могли бы повлиять на их качество и на волеизъявление жителей Алтайского края, не зафиксировано», - отметил глава региона.

По словам Александра Карлина, завершение выборов и подведение их итогов дает законные основания для формирования структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий. Губернатор поручил правительству края оперативно оказать необходимое содействие представительным органам в проведении организационных сессий, подготовке материалов для работы конкурсных комиссий.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Нужно сделать все, чтобы организационный период был минимален по времени, чтобы структуры исполнительной власти были сформированы из компетентных, ответственных людей. Мы переживаем сейчас очень ответственный период. Завершается уборка урожая в крае, что очень важно для всех сельских территорий. Мы вступаем в очередной отопительный сезон. Мы должны завершить большое количество наших программ по строительству объектов инфраструктуры, социальных объектов. Подчеркну, что необходимо срочно засучивать рукава, всем дружно и эффективно работать с обновленным составом представительных органов. Жители Алтайского края свой выбор сделали, и это дает нам возможность эффективно сотрудничать с муниципальным уровнем власти.

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Комментарий

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Комментариев 23
Никс

12.09.2017 14:33

Правильно все сказал, после этих выборов по- иному взглянул на нынешнюю власть- с оптимизмом.
Да

12.09.2017 14:35

очень организованно, особенно досрочное голосование, - организованнее не бывает
Ох!!!!

12.09.2017 14:35

Красссавчик!
эксперт

12.09.2017 14:38

В этом году выборы показали, насколько партии в Алтайском крае могут быть организованы. Мало у кого вышло что-то стоящее. ЕР неплохо выстроила кампанию в Барнауле и показала достойный результат, эсеры провалили орг.работу, ЛДПР собрали голоса на вольфыче, коммунисты показали полнейший провал по организации, так как не смогли собрать свои голоса. вот такой краткий анализ выборов
житель

12.09.2017 14:40

ходил и голосовал специально во время досрочки - не увидел ничего даже близкого похожего на нарушения. откуда взялась эта информация про какой-то привод и прочая ерунда - какой-то опус
Лайтвуд

12.09.2017 14:44

Да , что-то опять в комментах буровят, очень все цивилизованно прошло, сам был на досрочке, у комиссий уровень профессионализма на высоте.
Слушуйте

12.09.2017 14:44


Они по доброй воле живут в параллельной реальности или их там заставляют жить. Я никак не могу понять. А вот еще интересно, когда смениться эпоха Путина и его окружения, они же тоже не вечные будут как и все предыдущие, вот эти ребята из параллельной реальности о чем детям в школах будут рассказывать.
Ботам

12.09.2017 14:47


Ну вот понеслось. Пацаны вышли на работу, видать в понедельник был выходной за воскресенье.
Найт

12.09.2017 14:49

Посмотрим в деле новых избранников народа- некоторые очень достойные люди.
Жителю

12.09.2017 14:50

А почему именно досрочно голосовал, потому что приказали? К вашему сведению, нарушения по досрочке не на поверхности, а в конвертах, тёмный вы человек.......
гость

12.09.2017 14:50

ходил и голосовал специально во время досрочки - не увидел ничего даже близкого похожего на нарушения.-
очки протри . какая может быть выборная компания в августе все на огородах или к школе готовятся ? а про тех же кпрф вообще карлин
запретил в сми упоминать . все митинги кпрф проходят при толпе журналистов с камерами - и где
хоть один репортаж ? а понты романенко с возвратом им же отменённых льгот ? а кто его заставил - кпрф .
но романенко лживая речь была в каждом почтовом ящике края ..... все выборы жульнические в рф . ибо они каждый раз
проходят по новым правилам специально придуманных для этого в кремле .
ну и ну

12.09.2017 14:51

"Мундепов" - круто сказано в заголовке!
Макс

12.09.2017 14:55

достойных кандидатов избрали. Ждём перемен теперь!
О да, явка была активной!

12.09.2017 15:01

Аж целых 20% с "копейками". По правилам любого мало-мальски грамотного мониторинга - это полный провал. И только на выборах "мундепов" (слово-то какое!) в Алтайском крае (и особенно - в Барнауле) - оглушительный успех! А может, цель в этом и была - заставить население игнорировать выборы? Тогда, действительно - успех! Успешище!
Ну

12.09.2017 15:02

вот теперь есть кому работать. Богданыч может спокойно сесть в кресле, расслабиться, рассучить рукава.
М. Горький

12.09.2017 15:03

Давно не было столь не легетимной власти, со времен Лжедмитрия...
Остап Бендер

12.09.2017 15:04

Слушайся, мгер-поросль, своего вождя великих ер-комбинаторов в РФ
афтара заголовка - в студию!

12.09.2017 15:07

О да, явка была активной! писал(а):
только на выборах "мундепов


Респект!
Персек, координатор - завхоз
Пилите, Шура из Медведки, пилите...

12.09.2017 15:11

Алтайский край: чем выше «досрочка», тем лучше голосуют за «Единую Россию»

Председатель ЦИК Элла Памфилова дала поручение проанализировать результаты досрочного голосования в Барнауле, и посмотреть, не было ли подавляющего преимущества голосов за одну партию. При этом Памфилова сослалась на данные сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца по «досрочке» в Барнауле. «Голос» выявил, что результаты досрочного голосования и голосования в день выборов 10 сентября значительно расходятся.
Мундеп

12.09.2017 15:26

звучит гордо!!! Тогда уж правильней будет МУНДЕЛИ )))
Избиратель

12.09.2017 15:29

Насчет досрочки, давайте, наконец, разберемся. Является ли нарушением любое количество досрочно проголосовавших? Нет! Является ли нарушением любое количество проголосовавших досрочно за ту или иную партию? Нет! Выявлен хоть один факт незаконного воздействия на процесс досрочного голосования в Алтайском крае? Нет! Будут ли в связи с этим отменены выборы? Нет, со всей очевидностью! Чего тогда весь этот шум и гам? Отдельным участникам процесса надо оправдать неэффективно вложенные деньги и более чем скромные результаты как организации контроля, так и результатов голосования. Абзац.
Это Вы у избранных "мунделей" от Ер спрашиваете?.

12.09.2017 15:32

Избиратель писал(а):
Выявлен хоть один факт незаконного воздействия на процесс
Кум

12.09.2017 15:35

Верные и своевременные слова лидера своего региона!