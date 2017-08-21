Раритетный экземпляр: барнаульские избиратели вынесли с участков 300 «партийных» бюллетеней

Итоги голосования в БГД по партсписку

По итогам выборов в Барнаульскую гордуму по партспискам 296 бюллетеней избиратели не стали опускать в урны и унесли с собой «на память». Такие данные следуют из сводной таблицы предварительных итогов голосования. Более того, еще четыре бюллетеня члены УИКов исхитрились забыть в ходе надомного голосования.

Всего в Барнауле на момент выборов было внесено в списки 516,5 тысяч избирателей. Бюллетеней при этом отпечатали ощутимо меньше. Вероятно, исходя из опыта прошлых лет, надежды на высокую общую явку у горизбиркома не было. Всего на 251 УИК отправили 374 205 бюллетеней. Досрочно, если верить документу, было выдано 28 253 бюллетеня для голосования по партсписку. В воскресенье, 10 сентября, на участки пришли 70 717 избирателей. Таким образом, если суммировать «досрочку» и единый день голосования, то всего получается 98 970 человек.

Однако по итогам в стационарных ящиках (неважно КОИБ это или обычная урна) оказалось 98 674 бюллетеня. Таким образом «сгинуло» 296 экземпляров. Председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев пояснил корреспонденту ИА «Банкфакс», что ничего крамольного в этом нет: «Эта разница почти в 300 бюллетеней возникла из-за того, что избиратели вынесли их с участка с собой. Такое случается. Других вариантов тут просто быть не может».

Собеседник, отметил, что не исключен сценарий, когда бюллетени могли «похитить» избиратели, ходившие в том числе и на «досрочку». Это могло произойти в том случае, если сам избиратель запаковывал бюллетени в специальный непрозрачный конверт, который ему выдавали члены УИКа. «Можно предположить, что он заклеивал его, ничего перед этим не опустив», - высказался г-н Замаруев.

Добавим, куда большим прегрешением для любого УИКа считается момент, когда при подведении итогов на участке внезапно находят лишние бюллетени. Другими словами, происходит вброс. На выборах в БГД, если верить официальным документам, этого удалось избежать. Кстати, если посмотреть на отдельные итоги по одномандатным округам, то заметно, что избиратели не чурались «прикарманить» и этот тип бюллетеня.

Между тем обращает на себя внимание и еще ряд нестыковок в протоколе по итогам голосования по партспискам в Барнауле. Например, для голосования на дому членам участковых комиссий было выдано 3895 бюллетеней. Назад же в переносных ящиках для голосования вернулись 3891. Судя по всему, эти четыре бюллетеня оказались забыты в спешке у электората. Есть и еще один любопытный эпизод. Согласно протоколу, на выборах в БГД по партсписку оказался выявлен один лишний бюллетень. «Скорее всего, бумага слиплась при передаче, она очень тонкая, поэтому элементарно не заметили лишний экземпляр», - прокомментировал глава избиркома Барнаула.

По словам Виталия Замаруева, горизбирком уже 12 сентября официально утвердит итоги голосования. В частности, по партсписку 11 мандатов получит «Единая Россия», еще по три — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Напомним, кандидаты от «партии власти» добыли сразу 19 мандатов по округам. Таким образом ЕР будет представлено в БГД 30 депутатами из 40. В прошлом созыве это число составляло 32.