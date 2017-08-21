×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

13 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
41
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

100

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийские дзюдоисты вошли в состав сборной Алтайского края
Александр Карлин призвал оказать помощь хозяйствам, отстающим от графика уборки урожая
Сергей Шубенков — лучший легкоатлет августа в России
В Центризбиркоме России не исключают вероятности отмены результатов выборов в Барнауле


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
74
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

73
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Раритетный экземпляр: барнаульские избиратели вынесли с участков 300 «партийных» бюллетеней

Раритетный экземпляр: барнаульские избиратели вынесли с участков 300 «партийных» бюллетеней

12.09.2017 16:32

Итоги голосования в БГД по партсписку
Итоги голосования в БГД по партсписку

По итогам выборов в Барнаульскую гордуму по партспискам 296 бюллетеней избиратели не стали опускать в урны и унесли с собой «на память». Такие данные следуют из сводной таблицы предварительных итогов голосования. Более того, еще четыре бюллетеня члены УИКов исхитрились забыть в ходе надомного голосования.

Всего в Барнауле на момент выборов было внесено в списки 516,5 тысяч избирателей. Бюллетеней при этом отпечатали ощутимо меньше. Вероятно, исходя из опыта прошлых лет, надежды на высокую общую явку у горизбиркома не было. Всего на 251 УИК отправили 374 205 бюллетеней. Досрочно, если верить документу, было выдано 28 253 бюллетеня для голосования по партсписку. В воскресенье, 10 сентября, на участки пришли 70 717 избирателей. Таким образом, если суммировать «досрочку» и единый день голосования, то всего получается 98 970 человек.

Однако по итогам в стационарных ящиках (неважно КОИБ это или обычная урна) оказалось 98 674 бюллетеня. Таким образом «сгинуло» 296 экземпляров. Председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев пояснил корреспонденту ИА «Банкфакс», что ничего крамольного в этом нет: «Эта разница почти в 300 бюллетеней возникла из-за того, что избиратели вынесли их с участка с собой. Такое случается. Других вариантов тут просто быть не может».

Собеседник, отметил, что не исключен сценарий, когда бюллетени могли «похитить» избиратели, ходившие в том числе и на «досрочку». Это могло произойти в том случае, если сам избиратель запаковывал бюллетени в специальный непрозрачный конверт, который ему выдавали члены УИКа. «Можно предположить, что он заклеивал его, ничего перед этим не опустив», - высказался г-н Замаруев.

Добавим, куда большим прегрешением для любого УИКа считается момент, когда при подведении итогов на участке внезапно находят лишние бюллетени. Другими словами, происходит вброс. На выборах в БГД, если верить официальным документам, этого удалось избежать. Кстати, если посмотреть на отдельные итоги по одномандатным округам, то заметно, что избиратели не чурались «прикарманить» и этот тип бюллетеня.

Между тем обращает на себя внимание и еще ряд нестыковок в протоколе по итогам голосования по партспискам в Барнауле. Например, для голосования на дому членам участковых комиссий было выдано 3895 бюллетеней. Назад же в переносных ящиках для голосования вернулись 3891. Судя по всему, эти четыре бюллетеня оказались забыты в спешке у электората. Есть и еще один любопытный эпизод. Согласно протоколу, на выборах в БГД по партсписку оказался выявлен один лишний бюллетень. «Скорее всего, бумага слиплась при передаче, она очень тонкая, поэтому элементарно не заметили лишний экземпляр», - прокомментировал глава избиркома Барнаула.

По словам Виталия Замаруева, горизбирком уже 12 сентября официально утвердит итоги голосования. В частности, по партсписку 11 мандатов получит «Единая Россия», еще по три — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Напомним, кандидаты от «партии власти» добыли сразу 19 мандатов по округам. Таким образом ЕР будет представлено в БГД 30 депутатами из 40. В прошлом созыве это число составляло 32.

Фото: сайт избирательной комиссии Алтайского края

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 12
Димка из Барнаула

12.09.2017 16:34

Потом не кричите о том,что власть плохая.Нужно было выбирать самим.
123

12.09.2017 16:45

За коммунистов вбрасывали?)
Дашка

12.09.2017 16:47

Интересно и зачем это делать? Дураки что ли? Голосовать надо, а не домой макулатуру собирать..
ФигВам

12.09.2017 16:57

"избиратели вынесли их с участка с собой. Такое случается. Других вариантов тут просто быть не может».

Любопытно всё же - насколько это законно? Имеет ли право гражданин уносить эти листики?
В регионе, где "Ельцин-Центр" воздвигли

12.09.2017 17:19

Триумф коммунистов: «Единая Россия» получила всего два мандата в гордуме Асбеста

Очнитесь, партийцы "Сиди дома"
федор

12.09.2017 18:49

А можно и убрать бюллетени по которым мог пройти неугодный кандидат(ы).
гость

12.09.2017 19:09

И за кого были эти голоса, столь бережно унесенные на память? И почему наблюдатели и полиция не пресекли этой явное нарушение? Как всегда - не увидели?
Полученный бюллетень, как правило, в тайной кабине "приватизируется " в карман...

12.09.2017 19:35

гость писал(а):
Как всегда - не увидели?


Это один из видов укоренившегося протестного голосования после отмены графы "ПРОТИВ ВСЕХ"
Сергей

12.09.2017 20:39

Я то же храню бюллетени с выборов 2000 года, чтобы доказывать потомкам, что за Путина не голосовал.
Владимир Ильич

12.09.2017 21:48

Других вариантов тут просто быть не может».
_____________________________________________________________________
Вариант, когда вытащили почти 300 "неугодных" голосов - действительно, один Других быть не может.
Очень любопытный момент: пришли в квартиру, выдали бюллетень человеку и ушли. А урну или конверт, что там предполагается, не брали с собой. Кто в это поверит? Или у членов избиркома, которые ходят по домам, проблемы со здоровьем(типа старческой деменции)?
qy0osrbuot5

12.09.2017 23:23

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Гость

12.09.2017 23:23



Это один из видов укоренившегося протестного голосования после отмены графы "ПРОТИВ ВСЕХ"
________________________________

Протестное голосование в связи с отменой графы "ПРОТИВ ВСЕХ" - это когда избиратель съел на глазах членов УИК и наблюдателей бюллетень... Вот паника-то была!
А триста "умыкнутых" бюллетеней - это не протестное движение, это "Такое случается" (с) В.Замаруев.