Раритетный экземпляр: барнаульские избиратели вынесли с участков 300 «партийных» бюллетеней

12.09.2017 16:32
По итогам выборов в Барнаульскую гордуму по партспискам 296 бюллетеней избиратели не стали опускать в урны и унесли с собой «на память». Такие данные следуют из сводной таблицы предварительных итогов голосования. Более того, еще четыре бюллетеня члены УИКов исхитрились забыть в ходе надомного голосования.
Всего в Барнауле на момент выборов было внесено в списки 516,5 тысяч избирателей. Бюллетеней при этом отпечатали ощутимо меньше. Вероятно, исходя из опыта прошлых лет, надежды на высокую общую явку у горизбиркома не было. Всего на 251 УИК отправили 374 205 бюллетеней. Досрочно, если верить документу, было выдано 28 253 бюллетеня для голосования по партсписку. В воскресенье, 10 сентября, на участки пришли 70 717 избирателей. Таким образом, если суммировать «досрочку» и единый день голосования, то всего получается 98 970 человек.
Однако по итогам в стационарных ящиках (неважно КОИБ это или обычная урна) оказалось 98 674 бюллетеня. Таким образом «сгинуло» 296 экземпляров. Председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев пояснил корреспонденту ИА «Банкфакс», что ничего крамольного в этом нет: «Эта разница почти в 300 бюллетеней возникла из-за того, что избиратели вынесли их с участка с собой. Такое случается. Других вариантов тут просто быть не может».
Собеседник, отметил, что не исключен сценарий, когда бюллетени могли «похитить» избиратели, ходившие в том числе и на «досрочку». Это могло произойти в том случае, если сам избиратель запаковывал бюллетени в специальный непрозрачный конверт, который ему выдавали члены УИКа. «Можно предположить, что он заклеивал его, ничего перед этим не опустив», - высказался г-н Замаруев.
Добавим, куда большим прегрешением для любого УИКа считается момент, когда при подведении итогов на участке внезапно находят лишние бюллетени. Другими словами, происходит вброс. На выборах в БГД, если верить официальным документам, этого удалось избежать. Кстати, если посмотреть на отдельные итоги по одномандатным округам, то заметно, что избиратели не чурались «прикарманить» и этот тип бюллетеня.
Между тем обращает на себя внимание и еще ряд нестыковок в протоколе по итогам голосования по партспискам в Барнауле. Например, для голосования на дому членам участковых комиссий было выдано 3895 бюллетеней. Назад же в переносных ящиках для голосования вернулись 3891. Судя по всему, эти четыре бюллетеня оказались забыты в спешке у электората. Есть и еще один любопытный эпизод. Согласно протоколу, на выборах в БГД по партсписку оказался выявлен один лишний бюллетень. «Скорее всего, бумага слиплась при передаче, она очень тонкая, поэтому элементарно не заметили лишний экземпляр», - прокомментировал глава избиркома Барнаула.
По словам Виталия Замаруева, горизбирком уже 12 сентября официально утвердит итоги голосования. В частности, по партсписку 11 мандатов получит «Единая Россия», еще по три — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Напомним, кандидаты от «партии власти» добыли сразу 19 мандатов по округам. Таким образом ЕР будет представлено в БГД 30 депутатами из 40. В прошлом созыве это число составляло 32.
Фото: сайт избирательной комиссии Алтайского края
12.09.2017 16:34
12.09.2017 16:45
12.09.2017 16:47
12.09.2017 16:57
Любопытно всё же - насколько это законно? Имеет ли право гражданин уносить эти листики?
12.09.2017 17:19
Очнитесь, партийцы "Сиди дома"
12.09.2017 18:49
12.09.2017 19:09
12.09.2017 19:35
Это один из видов укоренившегося протестного голосования после отмены графы "ПРОТИВ ВСЕХ"
12.09.2017 20:39
12.09.2017 21:48
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Вариант, когда вытащили почти 300 "неугодных" голосов - действительно, один Других быть не может.
Очень любопытный момент: пришли в квартиру, выдали бюллетень человеку и ушли. А урну или конверт, что там предполагается, не брали с собой. Кто в это поверит? Или у членов избиркома, которые ходят по домам, проблемы со здоровьем(типа старческой деменции)?
12.09.2017 23:23
12.09.2017 23:23
Это один из видов укоренившегося протестного голосования после отмены графы "ПРОТИВ ВСЕХ"
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Протестное голосование в связи с отменой графы "ПРОТИВ ВСЕХ" - это когда избиратель съел на глазах членов УИК и наблюдателей бюллетень... Вот паника-то была!
А триста "умыкнутых" бюллетеней - это не протестное движение, это "Такое случается" (с) В.Замаруев.