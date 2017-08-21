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Главная Лента новостей Холодный пуск: барнаульские теплоэнергетики рассказали о готовности города к отопительному сезону

Холодный пуск: барнаульские теплоэнергетики рассказали о готовности города к отопительному сезону

13.09.2017 09:51

Руководители основных ресурсоснабжающих организаций Барнаула — братья Александр и Василий Гроссы заявили о том, что в городе все готово к старту отопительного сезона. Таким образом, теперь дело за малым: как только среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов, можно будет открывать кран. О подготовке к отопительному сезону говорится на сайте администрации Барнаула.

Директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс и главный инженер МУП «Энергетик» Барнаула Василий Гросс на еженедельном совещании руководителей городских служб уверили, что все готово к началу отопительного сезона. По их словам, на предприятиях создан нормативный запас топлива, проведен ремонт оборудования и теплосетей. Сити-менеджер Сергей Дугин со своей стороны пожелал городу спокойной зимы. «Прошлую зиму город прожил без серьезных аварий. Надо продолжить эту традицию», - считает г-н Дугин.

Глава администрации также отметил, что необходимо в кратчайшие сроки восстановить благоустройство на месте проведения ремонта теплосетей. По его мнению, теплоэнергетикам нужно усилить взаимодействие с управляющими компаниями по подготовке к наступлению холодов.

Напомним, что по действующим нормам отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля, но может быть начат раньше, если среднесуточная температура (среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой температурой за день) составляет менее 8 градусов. Пока в Барнауле такой температуры зафиксировано не было, однако власти заявляют о готовности дать тепло уже к третьей декаде сентября.

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Комментарий

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Комментариев 4
СГК в Рубцовске на грани краха.

13.09.2017 10:33

Скоро снег обещают, а доблестная "социально ответственная" компания, изгадившая весь город в очередной раз откладывает запуск своей новой непродуманной фантастической системы. Замерзнет город. Кто ответит?
Кто ответит?

13.09.2017 10:49

У бийчан спросите, когда почти разморозили город.
Завсегдатай

13.09.2017 17:34

Только вот на пересечении Малахова и Власихинской трубы на поверхности лежат. Их не приварили и не закопали. Нужно Дугину срочно 3-го брата Гросса на работу брать.
Старый

13.09.2017 17:47

В СНиП Климатология 2012 продолжительность отопительного периода для Барнаула составляет 213 суток. Банкфакс с арифметикой не в ладах.