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Главная Лента новостей Минстройтранс разрешил бийчанам требовать замены квартир-коридоров, построенных по госпрограмме

Минстройтранс разрешил бийчанам требовать замены квартир-коридоров, построенных по госпрограмме

13.09.2017 14:31

Взрослый человек не поместится поперек такой комнаты
Взрослый человек не поместится поперек такой комнаты

Жители Бийска, которых по госпрограмме переселяют из ветхого и аварийного жилья, столкнулись с новой напастью. Квартиры, в которые им предлагает вселяться застройщик, имеют комнаты шириной менее 2 м. Ситуация стала поводом для жалоб, на которые отреагировал Минстройтранс. Ведомство разрешило не вселяться в такое жилье и требовать у администрации наукограда замены квартир, следует из документа, опубликованного избранным депутатом гордумы Евгением Корчагиным.

Формально это кухня с выходом на балкон
Формально это кухня с выходом на балкон

О ситуации стало известно еще около месяца назад, когда бийчане, включенные в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, впервые смогли осмотреть предоставленные им квартиры в доме по улице Советской, 189/5. Попав внутрь, они были ошарашены очень узкими комнатами, которые в отдельных случаях не достигали ширины в 175 см. Даже подросток мог развести в них руки и упереться в противоположные стены. В подтверждение горожане сняли видео: некоторые квартиры целиком состояли из таких комнат, хотя формально их можно было назвать «двушками» с кухней-студией и балконом.

«Счастливые» новоселы начали жаловаться в уполномоченные органы, на их защиту встал Евгений Корчагин, находившийся тогда в статусе кандидата в депутаты гордумы Бийска. Он направил обращение президенту России Владимиру Путину, которое, естественно, «спустили» в алтайский Минстройтранс. Согласно ответу ведомства, людям действительно выдали квартиры, которые не отвечают действующим нормам. Бийчанам объяснили, что они вправе отказаться от предоставленного «ненормативного» жилья и требовать от администрации Бийска замены.

Помимо этого уточняется, что пока в органы власти со схожими претензиями обратились шесть человек. По их жалобам в отношении застройщика «начаты претензионно-исковые мероприятия». Однако всего по госпрограмме в городе сейчас возводят 20 домов, уже прошли соответствующие аукционы. Какие проблемы существуют там — пока достоверно не известно.

Отметим, что согласно информации на сайте Госзакупок, дом по улице Советской, 189/5 строит ООО «Материалстройсервис», зарегистрированное в Новосибирской области. Эта же компания возводит и другие дома в рамках программы. Судя по карточкам, фирма исполняет такие контракты в Бийске на общую сумму более 650 млн рублей.

Напомним, что в отношении компании ранее уже поступали жалобы. Бийчане, проживающие в частном секторе по улице Кутузова, 23/1, более полугода не могли решить конфликт с руководством «Материалстройсервиса», который строит по соседству многоквартирные дома. Помимо грязи и строительного мусора горожанам приходилось лицезреть возле своих участков горы снега, которые подрядчик молча убирает со своей территории.

Видео: Евгений Корчагин


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Комментарий

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Комментариев 7
гость

13.09.2017 14:41

Бедный Бийск, очевидно, стал полигоном для отработки всяких схем "экономного" переселения из ветхого жилья. То скандальные "умные" дома на Спекова, теперь вот - "пеналы" в духе Достоевского...
Сосед

13.09.2017 15:32

Это Компания самого гнусного ублюдка из всех что я когда либо знал. Он у половины города как заноза в заднице. Ведет себя очень нагло, творит беззаконие везде где бы он не работал. Почему бездействуют органы власти по этому поводу не знаю. Надеюсь его хотя бы за такие квартиры накажут. Гори в аду Белокрылов.
Антон

13.09.2017 16:09

Застройщик конечно ещё тот Чудак на одну букву. Но я считаю нужно поснимать с должностей тех ребят из администрации, которые осуществляли приёмку и давали разрешение на ввод в эксплуатацию данных объектов.
Антону

13.09.2017 16:46

Не поснимать, а под суд. Деньги то муниципалитет уже оплатил. Сейчас ведут претензионную работу. Закупили непригодное для проживания жилье.
гость

13.09.2017 16:52

людям действительно выдали квартиры, которые не отвечают действующим нормам.
..............................................................
А какой идиот разрешил строить такое жилье и ввести его в эксплуатацию?
Трамп

13.09.2017 17:10

Офигеть, этот застройщик оказывается платит налоги не в Алтайском крае. А Нонко утверждал что дает подряды местным строителям. Мерзавцы
Директор СССР

13.09.2017 17:20

Шикарные хаты какие! Повезло просто людям... Прикол какой-то что ли?