Алтайский следком ищет виновных в трамвайном происшествии «без тормозов»

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием трамваев в Барнауле. Уже установлено, что в результате аварии пострадали двое пассажиров, информируют в управлении.

По данным СУ, авария произошла днем 12 сентября на улице Попова в Барнауле. Два трамвая столкнулись в связи с возможной технической неисправностью одного из них. В результате происшествия двое пассажиров 26 и 62 лет получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали на месте ЧП. По данному факту следственный отдел по Индустриальному району Барнаула организовал доследственную проверку, чтобы установить, есть ли вина в действиях лиц, отвечающих за безопасную перевозку пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, горожане утверждали, что у одного из трамваев отказала тормозная система, и он на скорости въехал в другой электротранспорт. Пострадали не только сами трамваи, у которых выбило стекла и смяло корпус, но и пассажиры, находящиеся в момент аварии в салоне.