«Пропитанному» ядом бийскому псу спасли жизнь после издевательств хозяйки-живодерки

Бийским ветеринарам удалось выходить собаку, которую в конце июля текущего года отобрали у пожилой живодерки, сообщает «Катунь 24». Пенсионерка хотела избавиться от животного жестокими методами — каждый день он подсыпала ему в корм крысиный яд, о чем с гордостью рассказывала всем окружающим.

По данным телеканала, в настоящее время истерзанное животное идет на поправку. Врачи рассказали, что последствием планомерной интоксикации стало то, что у собаки начала отказывать печень. Благодаря своевременному вмешательству общественности и действиям ветеринаров, пес прошел необходимый курс лечения, и сейчас чувствует себя лучше — он уже выходит к людям и позволяет себя погладить. Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием его здоровья. Через две недели у собаки возьмут очередные анализы, и станет окончательно ясно, поправилось ли животное, или потребуется дополнительное лечение. После полнейшего выздоровления псу найдут нового хозяина.

Напомним, в конце июля текущего года волонтеры отобрали у пожилой бийчанки изможденную собаку. Женщина пыталась убить пса за то, что он плохо нес сторожевую службу и чрезмерно много ел. Сначала она заперла животное в будке и оставила его умирать от голода, а после решила сменить тактику, чтобы не привлекать воем внимания соседей. В течении трех дней кормила пса едой с подмешанным крысиным ядом, ожидая, когда животное погибнет. Однако собака осталась жива и после попыток заколоть ее вилами. Жителям Бийска удалось отвоевать ее у пенсионерки, но шансов спасти животное практически не было.