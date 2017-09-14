×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
60
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Тележурналисты сняли фильм «10 сентября» — про выборы в Алтайском крае
В Барнауле горело здание бар-клуба Nobar на проспекте Ленина
Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон
Александр Маленко — о состоянии и судьбе ленточного бора в крае


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

17
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

9
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Пропитанному» ядом бийскому псу спасли жизнь после издевательств хозяйки-живодерки

«Пропитанному» ядом бийскому псу спасли жизнь после издевательств хозяйки-живодерки

15.09.2017 08:34

Бийским ветеринарам удалось выходить собаку, которую в конце июля текущего года отобрали у пожилой живодерки, сообщает «Катунь 24». Пенсионерка хотела избавиться от животного жестокими методами — каждый день он подсыпала ему в корм крысиный яд, о чем с гордостью рассказывала всем окружающим.

По данным телеканала, в настоящее время истерзанное животное идет на поправку. Врачи рассказали, что последствием планомерной интоксикации стало то, что у собаки начала отказывать печень. Благодаря своевременному вмешательству общественности и действиям ветеринаров, пес прошел необходимый курс лечения, и сейчас чувствует себя лучше — он уже выходит к людям и позволяет себя погладить. Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием его здоровья. Через две недели у собаки возьмут очередные анализы, и станет окончательно ясно, поправилось ли животное, или потребуется дополнительное лечение. После полнейшего выздоровления псу найдут нового хозяина.

Напомним, в конце июля текущего года волонтеры отобрали у пожилой бийчанки изможденную собаку. Женщина пыталась убить пса за то, что он плохо нес сторожевую службу и чрезмерно много ел. Сначала она заперла животное в будке и оставила его умирать от голода, а после решила сменить тактику, чтобы не привлекать воем внимания соседей. В течении трех дней кормила пса едой с подмешанным крысиным ядом, ожидая, когда животное погибнет. Однако собака осталась жива и после попыток заколоть ее вилами. Жителям Бийска удалось отвоевать ее у пенсионерки, но шансов спасти животное практически не было.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Добрые люди

15.09.2017 09:35

спасибо, что вы есть, что не остались равнодушными к жестокости. Очень хотелось бы, чтобы живодёрка понесла наказание! Мразь!
Горыныч

15.09.2017 09:38

Да пусть живет, зная, что все нормальные люди её презирают
Сват

15.09.2017 09:52

Хорошо, что у ветеринаров были таблетки от печени
рубцовчанин

15.09.2017 10:25

Это не человек
Бля

15.09.2017 10:33

Людей не на что лечить. Дети без необходимых лекарств в больницах страдают. Какие то собаки. Возьмитесь еще волков по тундре больных собирать.
Читатель

15.09.2017 11:06

Это я тому, кто жалится и прикрывает свою жестокость и равнодушие якобы тем, что детей нечем лечить. О чем вы вообще говорите? Вы что поощряете жестокость и издевательства над живым существом , которое преданно служило хозяйке. Вы что поощряете ее методы- этой деградированной ссадистке? Похоже, вы из их числа. Очень жаль, что таких как она и еще земля носит. Убийство это грех, а вы вы его оправдываете. Правильно и сделали, что выходили собаку. Она тоже имеет право на жизнь. Не надо прибедняться. И сравнивать детей и собак. Речь идет о человечности. а у вас ее нет.
гость

15.09.2017 11:34

Бабку в дурку надо вместе с семейством, которое ей помогало. А то, не дай бог, на людей перекинутся.
Трезвый взгляд

15.09.2017 13:03

В таких делах надо разум включать и поменьше эмоций. Помню я эту историю. Никакая эта бабушка не живодерка. У нее была собака, которая не справлялась со сторожевой службой. Вот она и решила от этой собаки избавиться, чтобы завести себе другую. Соседям собака эта по всей видимости не нужна была, а ветеринару собаку отвести, чтобы ее там усыпили, она по всей видимости не догадалась. А может и не знала? А может до ветеринара далеко добираться? А может и денег пожалела? Короче, решила собаку сама отравить. Насыпала ей яду, а собака не умерла, а только стала громко скулить. Тогда хозяйка ей еще яду подсыпала и в будке заперла, чтобы она поскорей там околела. А тут объявились "зоозащитники", которые обвинили старушку во всех смертных грехах, назвали ее живодеркой. И вот сегодня мы узнали продолжение.
Живодеры - это те, кто издевается над животными и от этого получают наслаждение, удовольствие. А бабушка эта хотела убить свою собачку про необходимости, но не из садистских наклонностей. Но получилось не удачно. Поэтому не надо так осуждать старушку. Не каждый день она убивает собачек. А из этой истории надо извлечь такой урок. Если вы столкнулись с такой же проблемой, не пытайтесь решить ее самостоятельно. Лучше отнесите вашу собаку (кошечку) ветеринару, и там ее усыпят "гуманным" способом.
А "зоозащитникам" советую поменьше истерить включить наконец-то мозг.