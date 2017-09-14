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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Условный парламент: оппозиция подсчитала недополученные из-за «досрочки» мандаты гордумы Барнаула

Условный парламент: оппозиция подсчитала недополученные из-за «досрочки» мандаты гордумы Барнаула

15.09.2017 11:30

Представители оппозиционных партий в Барнауле продолжают настаивать на глубоком разбирательстве в отношении досрочного голосования на выборах в гордуму и считают, что практику отмены результатов на трех спорных участках следует расширить. Оппозиционеры уверены, что «досрочка» отняла у них в общей сложности девять мандатов в гордуме Барнаула, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Итоги выборов в гордуму усилили конфликт между оппозиционными силами Алтайского края. ЛДПР обвиняет КПРФ в популизме за намерение провести митинг с требованием отмены итогов выборов. Представители компартии, по словам координатора ЛДПР в регионе Дмитрия Ворсина, не приложили к итоговому протоколу голосования «Особое мнение» — документ, в котором стороны могут высказать свое несогласие с итогами выборов. «Мы — единственные, кто высказал официально несогласие с результатами высокого досрочного голосования на выборах. Остальные протокол подписали, формально со всем согласны и тут же митингуют», — рассуждает Дмитрий Ворсин.

«Справедливая Россия» выступает против радикальных мер и отмены общего итога выборов. По мнению секретаря бюро совета регионального отделения партии Владислава Вакаева, собрать избирателей на перевыборы едва ли получится. «Мы выступаем только за отмену досрочного голосования. Сделан отдельный пересчет голосов «досрочки». Если бы ее отменили, коммунисты получили бы по спискам плюсом еще один мандат (сейчас три), один мандат получило бы «Яблоко» (партия не преодолела пятипроцентный барьер). По округам «Справедливая Россия» и КПРФ получили бы по два мандата (сейчас ни одного), и ЛДПР — один», — подсчитал г-н Вакаев.

По итогам голосования 10 сентября «Единая Россия» получила 31 мандат в барнаульской гордуме, оппозиция в целом — девять мандатов. Без учета результатов досрочного голосования «Единой России» достались бы только 24 места в думе, оппозиции — 16. «Это больше трети, а значит, оппозиция могла бы блокировать решения партии власти по ключевым вопросам: выборы сити-менеджера, изменения в устав города, принятие бюджета», — говорит Владислав Вакаев.

Отметим, 14 сентября стало известно об отмене результатов выборов на трех участках в Барнауле, причиной стали нарушения в ходе досрочного голосования. В тексте решения горизбиркома Барнаула говорится, что на участковые избирательные комиссии № 89, 203 и 253 поступило семь жалоб, связанных с нарушениями при голосовании и подсчете голосов избирателей. В частности, на участке № 89 досрочно проголосовали 139 человек — 7,45 % от общего числа избирателей. Явка в день выборов здесь составила 41,1 %. На УИК №203 досрочно проголосовали 183 человека — 8,41 % от общего числа избирателей при явке 10 сентября 32,6 %. Четверо избирателей, пришедших на участок в день выборов, проголосовать не смогли — напротив их фамилий в списке избирателей были отметки о том, что они якобы уже проголосовали досрочно. Этим случаем сейчас занимаются правоохранительные органы. На участке № 253 от общего числа проголосовавших — более половины сделали это досрочно. Отмена итогов голосования на трех избирательных участках не повлияет на исход выборов, уверен председатель горизбиркома Виталий Замаруев.

Опрошенные изданием политологи отметили, что шумиха с результатами голосования имидж краевой власти подкосит, но кардинально ничего не изменит. «Сейчас, когда много говорится о легитимности и чистоте выборов, любые раздуваемые на выборах истории негативно сказываются на позициях губернатора, но не настолько, чтобы это послужило поводом для кадровых решений», — рассуждает политолог Валентин Бианки. Согласен с этим мнением политолог Алексей Мартынов. «Уверен, что краевые власти учтут этот негативный опыт, сделают выводы, что отразится и в кадровых решениях в городе Барнауле — краевой столице», — резюмировал Алексей Мартынов.


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Комментарий

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Комментариев 6
Акимову в отставку

15.09.2017 12:14

Такие выборы, мало того что полностью дискредитировали (Дискредитация (от фр. discréditer — «подрывать доверие») — умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия.) саму идею выборов, но и вызвали рост социального напряжения, в общем то абсолютно на пустом месте.
Избиратель

15.09.2017 12:34

Низкая явка в день голосования и вследствии небольшие результаты за оппозиционные партии, говорит о бессмысленности голосовать за них. Т.е. лучше жить не станет. Высокая досрочка за партию власти говорит о том, что дисциплинированные бюджетники продлевают себе стабильность. Все остальное политическая шумиха.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

15.09.2017 12:37

Какие кадровые решения. Гнать всех надо начиная сКарлина, Акимовой и прочих деятелей. Это моё мнение.
Для Фишера И.Я.

15.09.2017 12:44

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Гнать

Да он явно на Замаруева бочку катит, вот как раз Замаруев показал себя на этих выборах в БГД вполне неплохо.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

15.09.2017 12:51

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...что практику отмены результатов на трех спорных участках следует расширить....
с этим полагаю спорить будет только ПЖиВ, но я хочу глубже расширить эту тему.
Ведь в "досрачке" голосования участвовали и педагоги, которым мы доверяем учить наших детей и внуков.
Я сам был на открытых уроках, мне нравилось как учителя учителе детей честности, гласности, не бояться открыто отстаивать свою точку зрения.
А что мы видим по результатам "досрачки" 2017г по Алтайскому кра.
/ а в Славгороде в 2015г полагаю было больше, поэтому ПЖиВ пришла к власти", а сейчас "обкакалась" в результате не публикаций доходов 2015г,2016гг, краевая прокуратура это официально подтвердила, что действует в АК верховенство закона РФ, если Сашко Карлин эти годы не лови мышей с законами, сейчас грызутся с дважды коронованным казнокрадом, которого сами совместно же с Сашко Карлиным и благословили казнокрадить, /
никак не красит педагогов "досрачников", у них оказываются двойные стандарты в голове.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Стыдно за Алтайский край!

15.09.2017 13:09

Администрация президента, Цик проводит разбирательство в отношении досрочки в Барнауле! 17 сетября коммунисты совместно с Яблоком проводят митинг по отмене итогов выборов!Акимова и Карлин опозорили Алтайский край на всю страну! Полный провал в Бийске и Рубцовске! Суды в Барнауле! Приплыли! Народ не с вами, он против вас!