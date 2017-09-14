Условный парламент: оппозиция подсчитала недополученные из-за «досрочки» мандаты гордумы Барнаула

Представители оппозиционных партий в Барнауле продолжают настаивать на глубоком разбирательстве в отношении досрочного голосования на выборах в гордуму и считают, что практику отмены результатов на трех спорных участках следует расширить. Оппозиционеры уверены, что «досрочка» отняла у них в общей сложности девять мандатов в гордуме Барнаула, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Итоги выборов в гордуму усилили конфликт между оппозиционными силами Алтайского края. ЛДПР обвиняет КПРФ в популизме за намерение провести митинг с требованием отмены итогов выборов. Представители компартии, по словам координатора ЛДПР в регионе Дмитрия Ворсина, не приложили к итоговому протоколу голосования «Особое мнение» — документ, в котором стороны могут высказать свое несогласие с итогами выборов. «Мы — единственные, кто высказал официально несогласие с результатами высокого досрочного голосования на выборах. Остальные протокол подписали, формально со всем согласны и тут же митингуют», — рассуждает Дмитрий Ворсин.

«Справедливая Россия» выступает против радикальных мер и отмены общего итога выборов. По мнению секретаря бюро совета регионального отделения партии Владислава Вакаева, собрать избирателей на перевыборы едва ли получится. «Мы выступаем только за отмену досрочного голосования. Сделан отдельный пересчет голосов «досрочки». Если бы ее отменили, коммунисты получили бы по спискам плюсом еще один мандат (сейчас три), один мандат получило бы «Яблоко» (партия не преодолела пятипроцентный барьер). По округам «Справедливая Россия» и КПРФ получили бы по два мандата (сейчас ни одного), и ЛДПР — один», — подсчитал г-н Вакаев.

По итогам голосования 10 сентября «Единая Россия» получила 31 мандат в барнаульской гордуме, оппозиция в целом — девять мандатов. Без учета результатов досрочного голосования «Единой России» достались бы только 24 места в думе, оппозиции — 16. «Это больше трети, а значит, оппозиция могла бы блокировать решения партии власти по ключевым вопросам: выборы сити-менеджера, изменения в устав города, принятие бюджета», — говорит Владислав Вакаев.

Отметим, 14 сентября стало известно об отмене результатов выборов на трех участках в Барнауле, причиной стали нарушения в ходе досрочного голосования. В тексте решения горизбиркома Барнаула говорится, что на участковые избирательные комиссии № 89, 203 и 253 поступило семь жалоб, связанных с нарушениями при голосовании и подсчете голосов избирателей. В частности, на участке № 89 досрочно проголосовали 139 человек — 7,45 % от общего числа избирателей. Явка в день выборов здесь составила 41,1 %. На УИК №203 досрочно проголосовали 183 человека — 8,41 % от общего числа избирателей при явке 10 сентября 32,6 %. Четверо избирателей, пришедших на участок в день выборов, проголосовать не смогли — напротив их фамилий в списке избирателей были отметки о том, что они якобы уже проголосовали досрочно. Этим случаем сейчас занимаются правоохранительные органы. На участке № 253 от общего числа проголосовавших — более половины сделали это досрочно. Отмена итогов голосования на трех избирательных участках не повлияет на исход выборов, уверен председатель горизбиркома Виталий Замаруев.

Опрошенные изданием политологи отметили, что шумиха с результатами голосования имидж краевой власти подкосит, но кардинально ничего не изменит. «Сейчас, когда много говорится о легитимности и чистоте выборов, любые раздуваемые на выборах истории негативно сказываются на позициях губернатора, но не настолько, чтобы это послужило поводом для кадровых решений», — рассуждает политолог Валентин Бианки. Согласен с этим мнением политолог Алексей Мартынов. «Уверен, что краевые власти учтут этот негативный опыт, сделают выводы, что отразится и в кадровых решениях в городе Барнауле — краевой столице», — резюмировал Алексей Мартынов.