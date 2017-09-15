Toyota «переназначила» барнаульского дилера после самоотвода москвичей

ООО «Тойота Мотор» подвело итоги повторного тендера на дилерство марки Toyota в Барнауле. Победителем стала компания «АлтайЕвроМоторс», пишет «Континент Сибирь». В первом конкурсе победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако свои намерения она не реализовала в установленные сроки, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно.

По данным издания, в повторном конкурсе, объявленном в августе, участвовали и другие игроки алтайского авторынка, включая ГК «Терминал Моторс» (официальный дилер Lada, Ford в Бийске, Land Rover и Jaguar в Барнауле и Новосибирске), а также ГК «Реал-Моторс» (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Барнауле). Возглавляемая Дмитрием Борисовым группа компаний «АлтайЕвроМоторс», в итоге объявленная победителем, является официальным дилером Audi, Skoda, Volkswagen в Барнауле. Также в 2016 году компания стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в краевом центре.

Напомним, победитель первого тендера на право представлять Toyota в Барнауле, московская ГК «Бизнес Кар», так и не вышла в регион. Участники рынка высказывают разные версии относительно того, почему ГК могла отказаться от реализации своего замысла. По одной из них, компании не удалось договориться с кредиторами «СЛК-Моторс», в собственности которых оказалось здание «Тойота Центра Барнаул», где можно было организовать временное решение по бренду. В свою очередь альтернативные варианты найти не удалось. По другой версии, ГК «Бизнес Кар» не продвинулась в вопросах строительства полнофункционального дилерского центра Toyota в Барнауле. И, наконец, в-третьих, политика дистрибьютора привела к тому, что развивать бизнес в Барнауле оказалось не столь рентабельно, как это виделось ранее. В самой ГК «Бизнес Кар» о причинах пересмотра планов по Алтайскому краю обещали рассказать позднее.

Ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах ритейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы. Здания салонов Toyota и Lexus тем временем пустуют.