Алтайские единороссы «взяли ответственность» за посты оппозиции в крае

19.09.2017 10:31
Секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко заявил, что «партия власти» по итогам выборов распределила посты в гордумах Барнаула и Бийска в горсовете Рубцовска. Часть из них решено отдать представителям оппозиции. В сообщении на сайте реготделения подчеркивается, что распределение состоялось с учетом мнения секретаря генсовета партии Сергея Неверова.
Выступая на «пятиминутке» в нижней палате парламента, г-н Неверов заявил, что несмотря на получение «Единой Россией» большинства во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны в единый день голосования 10 сентября, ей стоит «поделиться» руководящими постами с оппозицией. «Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной Думы текущего созыва», – заявил Сергей Неверов, имея в виду «пакетное соглашение» о распределении постов, заключенное с оппозицией по итогам выборов-2016.
Александр Романенко взял совет на вооружение. С учетом представительства большинства депутатов «Единой России» в городских думах, важно, чтобы «сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов». Правда, отметил он, «должна присутствовать и здоровая конкуренция».
По словам Александра Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию. «В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов (сейчас в гордуме Бийска пост зампреда и так занимает формально оппозиционер справедливоросс Олег Гузеев — прим. ред. БФ), также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета. Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения», — сказал г-н Романенко.
По данным «ПолитСибРу», председателем гордумы Бийска на неосвобожденной основе будет работать заместитель гендиректора «Бийского олеумного завода» Сергей Ларейкин. Первым зампредом на освобожденной основе также планируется избрать единоросса, гендиректора ООО «Торговый дом «Продмаш» Анатолия Чуя. Замом на неосвобожденной основе может стать председатель правления общественной организации «Время перемен» эсерка Елена Речкова.
Александр Романенко также уточнил, что всего в Алтайском крае были разыграны 6157 мандатов. «По результатам избирательной кампании, наибольшее количество мандатов получила «Единая Россия»: депутаты городских округов и муниципальных районов — 711 мандатов (72,7 %), депутаты и главы сельских поселений — 3900 (78,3 %) и 129 мандатов (65,15 %) соответственно», — приводятся на сайте слова г-на Романенко.
В то же время интересно, что ЕР в Алтайском крае лишь формально вошла в федеральный тренд, «уступив» оппозиции часть постов. По итогам выборов в малых городах Алтайского края результаты «партии власти» существенно отличаются от результатов в других регионах и в Барнауле, где ЕР взяла квалифицированное большинство. Так, в Бийске «Единая Россия» получила ровно половину мандатов (15 из 30-и), а в Рубцовске — и того меньше (по подсчетам «Банкфакса» 13 из 28-и).
В этой связи заявление г-на Романенко выглядит вынужденным — единороссы просто констатировали изменение расклада в парламентах малых городов. При этом далеко не очевидно, что оппозиция, существенно нарастившая представительство, согласится на «подарок» от ЕР — партии могут потребовать большего количества постов, в том числе на освобожденной основе. Исходя из этого можно констатировать, что «Единая Россия» просто решила возглавить неизбежный процесс.
19.09.2017 10:46
19.09.2017 10:46
А как же Конституция РФ, Закон № 95-ФЗ " О политических партиях" Партия большинства. Где отражены её приоритеты юридически? Опять по понятиям ПЖиВ ворочает экс персек комсомольский Павловский?
НАРОД выразил ДОВЕРИМ другим парламентским партиям свою волю.
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Доиграитесь педрисня в "наши" и "чужие" получите полный отлуб сзади.
19.09.2017 10:56
19.09.2017 10:59
19.09.2017 11:00
Оттяфкались стаей тупостями до выборов, наскулили результат ВПП ЕР алтайской)))
Ну-к, Андрюша, взбодри своих дебилёнышей на лай и лайки.
19.09.2017 11:02
Пошла мгер - мазута)))
19.09.2017 11:04
19.09.2017 11:08
«В документе… отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на «своих» и «чужих». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей», — пересказывают «Известия».
«(Глава высшего совета) Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие». Справедливость — это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность — «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе», — пишет газета.
Педрисята, учите матчасть, а то последний неокрепший мозг окостенеет.
19.09.2017 11:09
19.09.2017 11:13
19.09.2017 11:19
19.09.2017 11:35
19.09.2017 11:42
19.09.2017 11:49
Ну и клоун этот Романенко. За свой базар не разу не ответил (льготы, тарифы, надуманные интрижки в АКЗС), а тут за оппозицию взялся отвечать Со своими партийцами сначала бы разобрался, шут карлинский.
19.09.2017 11:53
... к ней, оппозиции, он прицепил глупых мгер-школяпутов.
19.09.2017 12:20
Три четверти граждан не участвовали в прошедших выборах, поэтому легитимность такой власти под сомнением.
Мы за то, чтобы выборы были абсолютно полноценными.
А это означает реальную программу, сильную команду, конкретные дебаты в лучшее время и честный подсчет голосов
. По всем этим вопросам мы готовили проекты законов, но «Единая Россия» отказалась их принимать».
19.09.2017 12:30
Они сами себе подписали приговор!
За власть народа-только коммунисты!
19.09.2017 12:41
19.09.2017 13:24
Саша Романенко - как экс первый секретарь Павловского РК ВЛКСМ - взял комсомольское шефство над оппозиционно мыслЮщими гражданами. А наставниками для них учредил тролей из МГЕР-псоломщиков: идеалистку, катюню, макса, льва владимировича, димку из Барнаула, ну и так далее, по полному реестру-поминальнику ников, главного политтехнолога края Андрюши Клюзова.
19.09.2017 13:47
Губернатор прикрылся детьми на митинге в Барнауле
https://youtu.be/FPFWiAz3oTY
Здравствуйте Уважаемые Люди, Жители городов, сёл и деревень!
Здравствуйте Братья Ветераны Боевых Действий, Участники различных Операций в зонах Вооружённых Конфликтов, Инвалиды и члены их семей!
Вы только ВДУМАЙТЕСЬ - Губернатор и партия власти прикрылись детьми на митинге в Барнауле!!!
Я тоже там был и могу сказать следующие:
1. Митинг КПРФ был согласован НО, власти в противовес туда вывели детей для срыва проведения митинга!
Почему я об этом так говорю?
На первый мой вопрос - заданный представителю администрации города Барнаула показать (предоставить) регламент проведения мероприятия празднования дня Алтайского края на площади свободы с участием детей, в устной форме мне было отказано, и пояснено что и понятия не имеют о чём я спрашиваю!
На второй мой вопрос - какое время отведено на мероприятие с участием детей - Ответа так же не было!
На третий мой вопрос с просьбой уточнить время - с какого часа и до какого часа будет проходить мероприятие с участием детей ответа опять не было, за исключением ответа с вопросом предложенного мною им - ОТ ЗАКАТА до РАССВЕТА и НАОБОРОТ, на что я получил в ответ ДА!!!
2. Сотрудников на площадь нагнали как минимум человек СТО, а то и больше - ПОЛНЫЕ четыре автобуса и два КАМАЗ за (ОМОН, СОБР, ППС), а так же , много потрулей ДПС!!
В этой связи возникает правомерный Вопрос, а кого они собирались разгонять - Людей в числе которых преимущественно были СТАРИКИ, Женщины с Детьми и ПОДРОСТКИ - или такой мощной "гвардией" кинулись охранять ДЕТИШЕК???
В общем посмотрев на происходящие я пришёл к выводу - Наши представители власти "СЛУГИ НАРОДА" так сильно, очень очень сильно боятся потерять власть - ЧТО ПОШЛИ ДАЖЕ НА ТО, что даже не побрезговали ПРИКРЫТЬСЯ ДЕТЬМИ!!!
К СОТРУДНИКАМ и РУКОВОДСТВУ правоохранительных органов У МЕНЯ ЛИШЬ ОДНИ ВОПРОСЫ:
19.09.2017 13:51
- ВЫ ЧТО СЛУЖАЩИЕ ЗАКОНУ и НАРОДУ по приказу этих самых кабинетных трусов СТАНЕТЕ СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН с ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКОВ да и ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ДОЛБИТЬ???
- А ЕСЛИ СРЕДИ ПРОТЕСТУЮЩИХ БУДУТ ВАШИ РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ да и просто ЗНАКОМЫЕ - Как вы с этим ЖИТЬ ТО БУДЕТЕ???
Лично моё мнение НЕ СТОИТ, есть сомнения поинтересуйтесь хотя бы у своих РОДИТЕЛЕЙ, РОДНЫХ и БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ и ЗНАКОМЫХ да и вспомните присягу, вы присягали не губернатору и его команде, ВЫ ПРИСЯГАЛИ ЗАКОНУ и НАРОДУ вот слова из присяги - "Служу Закону - Служу Народу"!!!
ХОЧУ ВАМ НАПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО именно администрация Алтайского края во главе с действующим губернатором в период с 2007 по 2009 год и прямым участием депутата от партии ЕР и действующего руководителя РСВА Сергея Завалихина - говоря простым языком КИНУЛА БОЛЕЕ 100 (СТА) Человек из числа ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов, инвалидов и членов семей погибших воинов при поданных заявках на предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства по улицам Ветеранов и Десантников в с. Власиха города Барнаула, не смотря на то, что эти люди понесли финансовые потери при начальном оформлении необходимых документов.
С Уважением,
Председатель Правления Алтайской Краевой Общественной Организации Ветеранов Чечни имени Героя России Д.В. Ерофеева,
Гвардии Старший Сержант Краснознамённого Ордена Суворова III степени Отдельного 345 Парашютно-Десантного Полка имени 70-ти летия Ленинского Комсомола
А.Я. Ивасишин
19.09.2017 14:05
19.09.2017 14:22
19.09.2017 14:28
КПСС ди в целом в СССР так как сейчас поступил или допустил губернатор и в целом партия власти ( посмотри это - Губернатор прикрылся детьми на митинге в Барнауле https://youtu.be/FPFWiAz3oTY ) Никто и Никогда не поступал!
Более того, Все, кто сейчас тявкает против коммунистического режима и всего Советского, большинство из них спокойно пользовались благами Советской власти - ели, пили, учились, лечились, работали на хороших должностях и молчали в тряпочку! Носили на всех массовых демонстрациях портреты Ленина и Сталина.
Все эти затаившиеся гады, со сменой власти сняли маски, сменили окраску, поменяли убеждения и.т.д., многие партийные перевертыши такие как Горбачёв и Ельцин, обратите внимание - Зюганова среди них НЕТ!!!
19.09.2017 14:30
В историческом периоде века ХХ -го ефрейтор Шикльгрубер -Гебель Гебельс, Борман -Гидлер - Гитлер на Западном фронте впереди атакующих советские оборонительные эсэсэвцев не раз ребятишек гнали.
В ХХ1 веке история фашистских методов повторяется в центре Сибири?
19.09.2017 14:36
Аскатская вспомогательная таких умников и выпускала в большую жизнь
19.09.2017 14:44
Я НАЗЫВАЮ СЕБЯ ТАК, КАК МЕНЯ НАЗВАЛИ МАМА с ПАПОЙ!!!
С Уважением Александр Ярославович Ивасишин
19.09.2017 16:49
19.09.2017 17:55
Защёк Тырышкин, это ты штоли. А чего тебя искать? Ты и не терялся. Любая изощрённо-извращённая кучка дерьма на СССР ... Кпрф, - тобой воняет.
19.09.2017 18:10
19.09.2017 18:53
Спасибо, Санёк, за такую инф пазлу.))))
19.09.2017 19:55
19.09.2017 20:00
19.09.2017 21:54
Сань, ты из каких великих соображений таким ником себя нарёк?
Букф много. "кум" -лучче звучало.)))
19.09.2017 22:00
19.09.2017 22:24
а Александр Тырышкин?
19.09.2017 22:29
– Если у управленца есть иллюзия существования объекта управления (процесса управления),
– то у такого человека (группы) может возникнуть иллюзия того, что он (они) осуществляют управление этим объектом (процессом).
– Однако разочарование, которое неизбежно наступит по истечении определённого времени, будет вполне реальным.
Кум, у вас реальное разочарование.
19.09.2017 22:43
19.09.2017 23:31
Это твоя выдуманная реальность? Ты в ней живёшь?
"Взяли ответственность" -очередные и традиционные единороссовские прыжки, ужимки, перделки. Их нескончаемый мутный идиотский бред не связанный никак с реальностью.
Какая ответственность и когда она была у ЕР?
Если только по коррупции кто-то из них не зашкалит - тогда они начинают своих ехидно морально трамбовать, получив на это отмашку.
20.09.2017 00:04