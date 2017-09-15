Алтайские единороссы «взяли ответственность» за посты оппозиции в крае

Секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко заявил, что «партия власти» по итогам выборов распределила посты в гордумах Барнаула и Бийска в горсовете Рубцовска. Часть из них решено отдать представителям оппозиции. В сообщении на сайте реготделения подчеркивается, что распределение состоялось с учетом мнения секретаря генсовета партии Сергея Неверова.

Выступая на «пятиминутке» в нижней палате парламента, г-н Неверов заявил, что несмотря на получение «Единой Россией» большинства во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны в единый день голосования 10 сентября, ей стоит «поделиться» руководящими постами с оппозицией. «Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной Думы текущего созыва», – заявил Сергей Неверов, имея в виду «пакетное соглашение» о распределении постов, заключенное с оппозицией по итогам выборов-2016.

Александр Романенко взял совет на вооружение. С учетом представительства большинства депутатов «Единой России» в городских думах, важно, чтобы «сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов». Правда, отметил он, «должна присутствовать и здоровая конкуренция».

По словам Александра Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию. «В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов (сейчас в гордуме Бийска пост зампреда и так занимает формально оппозиционер справедливоросс Олег Гузеев — прим. ред. БФ), также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета. Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения», — сказал г-н Романенко.

По данным «ПолитСибРу», председателем гордумы Бийска на неосвобожденной основе будет работать заместитель гендиректора «Бийского олеумного завода» Сергей Ларейкин. Первым зампредом на освобожденной основе также планируется избрать единоросса, гендиректора ООО «Торговый дом «Продмаш» Анатолия Чуя. Замом на неосвобожденной основе может стать председатель правления общественной организации «Время перемен» эсерка Елена Речкова.

Александр Романенко также уточнил, что всего в Алтайском крае были разыграны 6157 мандатов. «По результатам избирательной кампании, наибольшее количество мандатов получила «Единая Россия»: депутаты городских округов и муниципальных районов — 711 мандатов (72,7 %), депутаты и главы сельских поселений — 3900 (78,3 %) и 129 мандатов (65,15 %) соответственно», — приводятся на сайте слова г-на Романенко.

В то же время интересно, что ЕР в Алтайском крае лишь формально вошла в федеральный тренд, «уступив» оппозиции часть постов. По итогам выборов в малых городах Алтайского края результаты «партии власти» существенно отличаются от результатов в других регионах и в Барнауле, где ЕР взяла квалифицированное большинство. Так, в Бийске «Единая Россия» получила ровно половину мандатов (15 из 30-и), а в Рубцовске — и того меньше (по подсчетам «Банкфакса» 13 из 28-и).

В этой связи заявление г-на Романенко выглядит вынужденным — единороссы просто констатировали изменение расклада в парламентах малых городов. При этом далеко не очевидно, что оппозиция, существенно нарастившая представительство, согласится на «подарок» от ЕР — партии могут потребовать большего количества постов, в том числе на освобожденной основе. Исходя из этого можно констатировать, что «Единая Россия» просто решила возглавить неизбежный процесс.