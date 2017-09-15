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Барнаульцы побывали на дне города

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Главная Лента новостей Алтайские единороссы «взяли ответственность» за посты оппозиции в крае

Алтайские единороссы «взяли ответственность» за посты оппозиции в крае

19.09.2017 10:31

Секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко заявил, что «партия власти» по итогам выборов распределила посты в гордумах Барнаула и Бийска в горсовете Рубцовска. Часть из них решено отдать представителям оппозиции. В сообщении на сайте реготделения подчеркивается, что распределение состоялось с учетом мнения секретаря генсовета партии Сергея Неверова.

Выступая на «пятиминутке» в нижней палате парламента, г-н Неверов заявил, что несмотря на получение «Единой Россией» большинства во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны в единый день голосования 10 сентября, ей стоит «поделиться» руководящими постами с оппозицией. «Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной Думы текущего созыва», – заявил Сергей Неверов, имея в виду «пакетное соглашение» о распределении постов, заключенное с оппозицией по итогам выборов-2016.

Александр Романенко взял совет на вооружение. С учетом представительства большинства депутатов «Единой России» в городских думах, важно, чтобы «сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов». Правда, отметил он, «должна присутствовать и здоровая конкуренция».

По словам Александра Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию. «В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов (сейчас в гордуме Бийска пост зампреда и так занимает формально оппозиционер справедливоросс Олег Гузеев — прим. ред. БФ), также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета. Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения», — сказал г-н Романенко.

По данным «ПолитСибРу», председателем гордумы Бийска на неосвобожденной основе будет работать заместитель гендиректора «Бийского олеумного завода» Сергей Ларейкин. Первым зампредом на освобожденной основе также планируется избрать единоросса, гендиректора ООО «Торговый дом «Продмаш» Анатолия Чуя. Замом на неосвобожденной основе может стать председатель правления общественной организации «Время перемен» эсерка Елена Речкова.

Александр Романенко также уточнил, что всего в Алтайском крае были разыграны 6157 мандатов. «По результатам избирательной кампании, наибольшее количество мандатов получила «Единая Россия»: депутаты городских округов и муниципальных районов — 711 мандатов (72,7 %), депутаты и главы сельских поселений — 3900 (78,3 %) и 129 мандатов (65,15 %) соответственно», — приводятся на сайте слова г-на Романенко.

В то же время интересно, что ЕР в Алтайском крае лишь формально вошла в федеральный тренд, «уступив» оппозиции часть постов. По итогам выборов в малых городах Алтайского края результаты «партии власти» существенно отличаются от результатов в других регионах и в Барнауле, где ЕР взяла квалифицированное большинство. Так, в Бийске «Единая Россия» получила ровно половину мандатов (15 из 30-и), а в Рубцовске — и того меньше (по подсчетам «Банкфакса» 13 из 28-и).

В этой связи заявление г-на Романенко выглядит вынужденным — единороссы просто констатировали изменение расклада в парламентах малых городов. При этом далеко не очевидно, что оппозиция, существенно нарастившая представительство, согласится на «подарок» от ЕР — партии могут потребовать большего количества постов, в том числе на освобожденной основе. Исходя из этого можно констатировать, что «Единая Россия» просто решила возглавить неизбежный процесс.


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Комментарий

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Комментариев 40
чиновник

19.09.2017 10:46

В Бийской Думе будет два заместителя председателя?
О, мля, жаргончик...

19.09.2017 10:46

Часть из них решено отдать представителям оппозиции

А как же Конституция РФ, Закон № 95-ФЗ " О политических партиях" Партия большинства. Где отражены её приоритеты юридически? Опять по понятиям ПЖиВ ворочает экс персек комсомольский Павловский?

НАРОД выразил ДОВЕРИМ другим парламентским партиям свою волю.
Отдать...
Доиграитесь педрисня в "наши" и "чужие" получите полный отлуб сзади.
Идеалистка

19.09.2017 10:56

На самом то деле ер молодцы,что делают именно такой расклад. Просто подумайте о том,что оппозиционным партиям будет сложно сразу взять на себя какую-то серьёзную ответственность,ведь до этого они этого не делали. А так будет время во всё вникнуть. Поэтому если они начнут скандалить по этому поводу,то это будет очень глупо.
Макс

19.09.2017 10:59

Романенко грамотный человек,если взял что-то на контроль,то у него безусловно это выйдет.
Шнырь

19.09.2017 11:00

А пошто мгер-школяпуты тут помалкивают?

Оттяфкались стаей тупостями до выборов, наскулили результат ВПП ЕР алтайской)))

Ну-к, Андрюша, взбодри своих дебилёнышей на лай и лайки.
Опоздал)))

19.09.2017 11:02

Макс писал(а):
,то у него безусловно это выйдет.


Пошла мгер - мазута)))
Из погреба в Рубцовске.

19.09.2017 11:04

Чую. проблемы у Едра будут с назначением председателя, т.к. в самой фракции половина "диверсантов", которые при тайном голосовании про партию забудут. А семейка Кравцовых кому угодно мозги запудрит при тайной поддержке Зобнева.
Иные полит ветры задули - вот и "взяли"

19.09.2017 11:08

Рабочая группа высшего совета «Единой России» по государственно-партийному строительству выдвинула план преодоления раскола в российском обществе, пишет в понедельник газета «Известия», ознакомившаяся с тезисами подготовленного группой доклада.

«В документе… отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на «своих» и «чужих». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей», — пересказывают «Известия».

«(Глава высшего совета) Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие». Справедливость — это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность — «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе», — пишет газета.

Педрисята, учите матчасть, а то последний неокрепший мозг окостенеет.
Катюшка

19.09.2017 11:09

Весьма даже хорошо для оппозиции!!!!Всё ровно играть в большую политику у них не выйдет!!!
Шнырю

19.09.2017 11:13

То есть ты хочешь сказать,что здесь пишут только боты политические?Тогда чем ты от них отличаешься?Смысл в том,что ты пишешь про ер,а сам работаешь на кпрф!Или это так у тебя в методичке написано?Мда..Я в шоке.
Выпей, чё нить, от шока. Токо не традиционного пивасика))))

19.09.2017 11:19

Шнырю писал(а):
?Мда..Я в шоке.
Зато большевички -единороссы начали оглядываться

19.09.2017 11:35

Катюшка писал(а):
Всё ровно играть в большую политику у них не выйдет!!!
Из Рубцовска

19.09.2017 11:42

У нас в Рубцовске пока только подковерные интриги.
Гость

19.09.2017 11:49

"По словам Александра Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию."
Ну и клоун этот Романенко. За свой базар не разу не ответил (льготы, тарифы, надуманные интрижки в АКЗС), а тут за оппозицию взялся отвечать Со своими партийцами сначала бы разобрался, шут карлинский.
Шнырь

19.09.2017 11:53

Гость писал(а):
за все, в том числе и за оппозицию."


... к ней, оппозиции, он прицепил глупых мгер-школяпутов.
«Мы считаем, сказал лидер КПРФ, (18.09.17)

19.09.2017 12:20

- что " партия власти" ушла от серьезной выборной кампании. Многие поручения президента и обещания перед гражданами не выполнены.

Три четверти граждан не участвовали в прошедших выборах, поэтому легитимность такой власти под сомнением.

Мы за то, чтобы выборы были абсолютно полноценными.

А это означает реальную программу, сильную команду, конкретные дебаты в лучшее время и честный подсчет голосов

. По всем этим вопросам мы готовили проекты законов, но «Единая Россия» отказалась их принимать».
Кyм

19.09.2017 12:30

Однозначно,без учёта досрочки,победила КПРФ,партия жуликов и воров, сделала всё,дабы не допустиь к власти коммунистов!
Они сами себе подписали приговор!
За власть народа-только коммунисты!
друг семьи

19.09.2017 12:41

Господа из ЕР, когда вы возьмете ответственность, за высокие тарифы электроэнергии, ЖКХ, бензин, или так и будете, в яйцебол играть?
Если быть логичным

19.09.2017 13:24

Гость писал(а):
По словам Александра Романенко, партия большинства должна брать на себя ответственность за все, в том числе и за оппозицию."


Саша Романенко - как экс первый секретарь Павловского РК ВЛКСМ - взял комсомольское шефство над оппозиционно мыслЮщими гражданами. А наставниками для них учредил тролей из МГЕР-псоломщиков: идеалистку, катюню, макса, льва владимировича, димку из Барнаула, ну и так далее, по полному реестру-поминальнику ников, главного политтехнолога края Андрюши Клюзова.
Александр Ивасишин

19.09.2017 13:47

Сталин Вставай - Россию ПОЧТИ ПРОДАЛИ!!!

Губернатор прикрылся детьми на митинге в Барнауле
https://youtu.be/FPFWiAz3oTY
Здравствуйте Уважаемые Люди, Жители городов, сёл и деревень!
Здравствуйте Братья Ветераны Боевых Действий, Участники различных Операций в зонах Вооружённых Конфликтов, Инвалиды и члены их семей!
Вы только ВДУМАЙТЕСЬ - Губернатор и партия власти прикрылись детьми на митинге в Барнауле!!!
Я тоже там был и могу сказать следующие:
1. Митинг КПРФ был согласован НО, власти в противовес туда вывели детей для срыва проведения митинга!
Почему я об этом так говорю?
На первый мой вопрос - заданный представителю администрации города Барнаула показать (предоставить) регламент проведения мероприятия празднования дня Алтайского края на площади свободы с участием детей, в устной форме мне было отказано, и пояснено что и понятия не имеют о чём я спрашиваю!
На второй мой вопрос - какое время отведено на мероприятие с участием детей - Ответа так же не было!
На третий мой вопрос с просьбой уточнить время - с какого часа и до какого часа будет проходить мероприятие с участием детей ответа опять не было, за исключением ответа с вопросом предложенного мною им - ОТ ЗАКАТА до РАССВЕТА и НАОБОРОТ, на что я получил в ответ ДА!!!
2. Сотрудников на площадь нагнали как минимум человек СТО, а то и больше - ПОЛНЫЕ четыре автобуса и два КАМАЗ за (ОМОН, СОБР, ППС), а так же , много потрулей ДПС!!
В этой связи возникает правомерный Вопрос, а кого они собирались разгонять - Людей в числе которых преимущественно были СТАРИКИ, Женщины с Детьми и ПОДРОСТКИ - или такой мощной "гвардией" кинулись охранять ДЕТИШЕК???
В общем посмотрев на происходящие я пришёл к выводу - Наши представители власти "СЛУГИ НАРОДА" так сильно, очень очень сильно боятся потерять власть - ЧТО ПОШЛИ ДАЖЕ НА ТО, что даже не побрезговали ПРИКРЫТЬСЯ ДЕТЬМИ!!!
К СОТРУДНИКАМ и РУКОВОДСТВУ правоохранительных органов У МЕНЯ ЛИШЬ ОДНИ ВОПРОСЫ:
Александр Ивасишин

19.09.2017 13:51

К СОТРУДНИКАМ и РУКОВОДСТВУ правоохранительных органов У МЕНЯ ЛИШЬ ОДНИ ВОПРОСЫ:
- ВЫ ЧТО СЛУЖАЩИЕ ЗАКОНУ и НАРОДУ по приказу этих самых кабинетных трусов СТАНЕТЕ СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН с ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКОВ да и ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ДОЛБИТЬ???
- А ЕСЛИ СРЕДИ ПРОТЕСТУЮЩИХ БУДУТ ВАШИ РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ да и просто ЗНАКОМЫЕ - Как вы с этим ЖИТЬ ТО БУДЕТЕ???
Лично моё мнение НЕ СТОИТ, есть сомнения поинтересуйтесь хотя бы у своих РОДИТЕЛЕЙ, РОДНЫХ и БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ и ЗНАКОМЫХ да и вспомните присягу, вы присягали не губернатору и его команде, ВЫ ПРИСЯГАЛИ ЗАКОНУ и НАРОДУ вот слова из присяги - "Служу Закону - Служу Народу"!!!
ХОЧУ ВАМ НАПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО именно администрация Алтайского края во главе с действующим губернатором в период с 2007 по 2009 год и прямым участием депутата от партии ЕР и действующего руководителя РСВА Сергея Завалихина - говоря простым языком КИНУЛА БОЛЕЕ 100 (СТА) Человек из числа ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов, инвалидов и членов семей погибших воинов при поданных заявках на предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства по улицам Ветеранов и Десантников в с. Власиха города Барнаула, не смотря на то, что эти люди понесли финансовые потери при начальном оформлении необходимых документов.
С Уважением,
Председатель Правления Алтайской Краевой Общественной Организации Ветеранов Чечни имени Героя России Д.В. Ерофеева,
Гвардии Старший Сержант Краснознамённого Ордена Суворова III степени Отдельного 345 Парашютно-Десантного Полка имени 70-ти летия Ленинского Комсомола
А.Я. Ивасишин
Праффэсар

19.09.2017 14:05

Переименуй сейчас ЕР в КПСС, никто и не заметит. Те же методы, те же лица. Одна компашка с зюгановцами. Вместе СССР разваливали.
Ты понимаешь хоть то, что с пахмела пукаешь))))

19.09.2017 14:22

Праффэсар писал(а):
Одна компашка с зюгановцами. Вместе СССР разваливали.
Александр Ивасишин

19.09.2017 14:28

В ОТВЕТ (Праффэсар 19.09.2017 14:05 Переименуй сейчас ЕР в КПСС, никто и не заметит. Те же методы, те же лица. Одна компашка с зюгановцами. Вместе СССР разваливали.)
КПСС ди в целом в СССР так как сейчас поступил или допустил губернатор и в целом партия власти ( посмотри это - Губернатор прикрылся детьми на митинге в Барнауле https://youtu.be/FPFWiAz3oTY ) Никто и Никогда не поступал!
Более того, Все, кто сейчас тявкает против коммунистического режима и всего Советского, большинство из них спокойно пользовались благами Советской власти - ели, пили, учились, лечились, работали на хороших должностях и молчали в тряпочку! Носили на всех массовых демонстрациях портреты Ленина и Сталина.
Все эти затаившиеся гады, со сменой власти сняли маски, сменили окраску, поменяли убеждения и.т.д., многие партийные перевертыши такие как Горбачёв и Ельцин, обратите внимание - Зюганова среди них НЕТ!!!
История.

19.09.2017 14:30

Александр Ивасишин писал(а):
Губернатор и партия власти прикрылись детьми


В историческом периоде века ХХ -го ефрейтор Шикльгрубер -Гебель Гебельс, Борман -Гидлер - Гитлер на Западном фронте впереди атакующих советские оборонительные эсэсэвцев не раз ребятишек гнали.
В ХХ1 веке история фашистских методов повторяется в центре Сибири?
Из Суртайки

19.09.2017 14:36

кум Санька, это ты праффесаром себя нарёк?
Аскатская вспомогательная таких умников и выпускала в большую жизнь
Александр Ивасишин

19.09.2017 14:44

Я НЕ ПРЯЧУСЬ ЗА ПСЕВДОНИМАМИ!!!
Я НАЗЫВАЮ СЕБЯ ТАК, КАК МЕНЯ НАЗВАЛИ МАМА с ПАПОЙ!!!

С Уважением Александр Ярославович Ивасишин
Праффэсар

19.09.2017 16:49

Идиет из Суртайки ищет родственников?
Из Суртайки

19.09.2017 17:55

Праффэсар писал(а):
Идиет из


Защёк Тырышкин, это ты штоли. А чего тебя искать? Ты и не терялся. Любая изощрённо-извращённая кучка дерьма на СССР ... Кпрф, - тобой воняет.
Праффэсар

19.09.2017 18:10

Идиет из Суртайки, ты не там родственников ищещь. Твои родичи в зоопарке у депутата из ЕР с мисок едят.
Из Суртайки

19.09.2017 18:53

Праффэсар писал(а):
у депутата из ЕР

Спасибо, Санёк, за такую инф пазлу.))))
Очевидец

19.09.2017 19:55

Как вообще у этого перца поворачивается язык называть ЕР партией большинства?! Десять процентов населения - это большинство?! Я понимаю, что политик - это человек без совести и чести, но не до такой же степени?!
Праффэсар

19.09.2017 20:00

И хумор у идиета из Суртайки как у его родственников в зоопарке. Не позорь свою Суртайку хуморист от Степаненки.
Из Суртайки

19.09.2017 21:54

Праффэсар писал(а):
Суртайку хуморист от Степаненки


Сань, ты из каких великих соображений таким ником себя нарёк?
Букф много. "кум" -лучче звучало.)))
Праффэсар

19.09.2017 22:00

Ты таблетки не забывай принимать которые тебе ветеринар прописал. Тогда и кум перестанет мерещиться может быть. И в твоей вонючей Суртайке тебе опять будут корм бесплатно давать.
Из Суртайки

19.09.2017 22:24

Праффэсар писал(а):
Тогда и кум перестанет мерещиться может быть.

а Александр Тырышкин?
ССГ

19.09.2017 22:29

Кyм писал(а):
Однозначно,без учёта досрочки,победила КПРФ


– Если у управленца есть иллюзия существования объекта уп­равления (процесса управления),

– то у такого человека (группы) может возникнуть иллюзия того, что он (они) осуществляют управление этим объектом (процессом).

– Однако разочарование, которое неизбежно наступит по исте­чении определённого времени, будет вполне реальным.


Кум, у вас реальное разочарование.
ССГ

19.09.2017 22:43

А единороссы молодцы, под предлогом того, что они решили поделится постами с оппозицией, они реально предложили разделить с ними ответственность за последующие после выборов действия.
Гнутому

19.09.2017 23:31

ССГ писал(а):
они реально предложили разделить с ними ответственность за последующие после выборов действия.


Это твоя выдуманная реальность? Ты в ней живёшь?
"Взяли ответственность" -очередные и традиционные единороссовские прыжки, ужимки, перделки. Их нескончаемый мутный идиотский бред не связанный никак с реальностью.
Какая ответственность и когда она была у ЕР?
Если только по коррупции кто-то из них не зашкалит - тогда они начинают своих ехидно морально трамбовать, получив на это отмашку.
Праффэсар

20.09.2017 00:04

ПНХ навозник суртайкинский. С животными общаюсь только когда мне совсем одиноко. Жужжи дальше в своем навозе представляя себя великим юмористом.