Полиция раскрыла подробности «праздничной» стрельбы в барнаульском баре

Жителя краевого центра, который 16 сентября во время празднования Дня города открыл огонь по посетителям барнаульского бара, задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Вестям 22» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как установили правоохранители, 16 сентября в баре «Пенное» на улице Титова в Барнауле было очень много посетителей. Они образовали большую очередь, где царила довольно нервная атмосфера. В какой-то момент один из клиентов пивбара достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил из него. В результате беспорядочной стрельбы пострадали три человека, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Насколько известно, сейчас здоровью потерпевших ничего не угрожает. Прибывшая на место происшествия полиция задержала несколько человек. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, 16 сентября днем жильцы дома № 18 по улице Титова стали свидетелями стрельбы в пивном баре «Пенное», который располагается в указанном здании на первом этаже. Во время празднования Дня города там находилось большое количество горожан, желающих выпить пива. В какой-то момент к пивбару подъехал автомобиль Mercedes-Benz, из которого вышел солидно одетый мужчина. Якобы именно он стал зачинщиком конфликта внутри питейного заведения. Барнаульцы заявляют в Сети, что после недолгой перебранки с другими клиентами бара раздались выстрелы, от которых пострадал охранник бара и два клиента.