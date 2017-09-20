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Главная Лента новостей Двоих алтайских сельчан не смогли спасти после «жаркой» вечеринки

Двоих алтайских сельчан не смогли спасти после «жаркой» вечеринки

20.09.2017 11:25

17 сентября двое жителей села Луговое в Каменском районе, которые несколько дней назад серьезно пострадали в пожаре, скончались в больнице. Врачи ЦРБ долго боролись за их жизни, однако все попытки оказались напрасны, сообщают «Каменские известия».

Как стало известно источнику, после взрыва газового баллона в двухэтажке серьезно пострадало пять человек, которые находились на момент происшествия в квартире на первом этаже. Двоих из них сразу госпитализировали в краевой центр термических поражений, еще троих луговчан в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Каменской центральной районной больницы. В результате взрыва и серьезного пожара у сельчан 90 % тела было поражено ожогами. Двоих спасти так и не удалось, за жизнь еще одного погорельца — врачи пока борются. Между тем Каменским межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю по данному факту ведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 9 сентября в одном из многоквартирных домов села Луговое неблагополучная семья, которая давно славилась разгульными вечеринками, устроила очередной алкогольный марафон. В процессе веселья они решили починить газовый баллон. Когда ремонт был закончен, мастера взялись проверить его работоспособность, в результате чего произошел взрыв. Одного из мужчин, находившихся в квартире, взрывной волной выбросило из окна вместе со стеклами. Он получил небольшие ожоги, но, будучи изрядно пьян, вскочил и поспешил скрыться с места происшествия. Остальных участников вечеринки доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Добавим, что ситуация с пожаром в селе Луговое осложнилась долгим ожиданием электриков и отсутствием в селе воды. «Раньше в каждом населенном пункте был дежурный энергетик, но после проведения оптимизации на 3-4 населенных пункта остался один диспетчер. В течение часа пожарные расчеты ждали прибытия бригады электриков. Кроме того, в селе отсутствовала вода. В Луговом есть одна водонапорная башня, но она давно вышла из строя. На заправку одной цистерны водой у нас ушло два часа. Повезло, что не было сильного ветра и огонь не перекинулся на соседние дома. Нам пришлось бы привлекать дополнительные единицы техники из Камня-на-Оби и «оголять» город», - поясняли тогда спасатели.

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