Предполагаемого любителя маленьких девочек из Барнаула заметили в районе Потока

Мужчина «засветился» на записях камер видеонаблюдения

Жители Барнаула утверждают, что еще несколько раз видели мужчину, подходящего под описание предполагаемого преступника, домогавшегося до несовершеннолетней девочки в лифте в доме по улице Попова. Два таких случая имели место 19 сентября, один — утром 20 сентября, сообщают пользователи Сети и источники ИА «Банкфакс».

За прошедшие дни в Барнауле распространили ориентировки на предполагаемого преступника, что, вероятно, возымело эффект. Телеканал «Катунь 24» сообщает, что в 14:30 в районе дома по улице 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что по приметам он похож на того, кто ранее домогался до девочки в лифте. В этот же день около 17:00 похожего мужчину видели по адресу Кутузова, 16. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что 20 сентября человека, также подходящего под описание, видели в районе улиц Аносова и Петра Сухова. В УМВД по Барнаулу «Банкфаксу» не смогли оперативно прокомментировать действия полиции по этим сообщениям.

Напомним, по данным следствия, в середине сентября в кабине лифта барнаульского многоквартирного жилого дома неизвестный мужчина заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, поэтому какого-либо насилия потерпевшей так и не причинил. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело. Кроме того, следствие устанавливает причастность барнаульца к совершению других подобных фактов на территории краевого центра.

В связи с этим правоохранители сообщили приметы разыскиваемого — на вид ему 34-37 лет, а рост его составляет около 160-170 см. Мужчина имеет худощавое телосложение, русые короткие волосы и лобные залысины. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, в день происшествия (по сведениям «Банкфакса», это произошло 17 сентября) он был одет в серый спортивный костюм с вставками белого цвета на плечах и небольшой светлой надписью на груди. На ногах у подозреваемого были кроссовки черного цвета. Однако правоохранители обращают внимание граждан, что также он может быть одет в черную кофту с капюшоном и синие джинсы. При себе подозреваемый носит небольшую темную сумку на ремешке.

Сотрудники полиции обращаются к барнаульцам, которым что-либо известно о личности разыскиваемого или о его возможном местонахождении, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 60-44-83, 29-80-02 или 02.