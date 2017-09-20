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Главная Лента новостей Алтайские журналисты назначили премьеру фильма о выборах 2017 года на 22 сентября

Алтайские журналисты назначили премьеру фильма о выборах 2017 года на 22 сентября

20.09.2017 17:31

Канал «Наши новости» и агентство «ПолитСибРу» 22 сентября представят фильм «10 сентября. День выборов», который рассказывает об избирательной кампании 2017 года на Алтае. Премьера состоится в 19:10 на телеканале «Рен-ТВ».

Съемки проходили в течение трех месяцев и охватили все этапы предвыборной гонки, а также сам единый день голосования. Фильм рассказывает не только о перипетиях прошедших выборов, но и содержит анализ их основных особенностей и отличий от прошлых кампаний, раскрывает некоторые секреты политического закулисья. Кроме того, журналисты хотят ответить на злободневные вопросы: «Где на Алтае прошли выборы без выбора? Кто в Барнауле подкупал избирателей бесплатной едой? Какой партии в Бийске помогал Дональд Трамп?» — и др.

Одна из главных тем, которая, как считают авторы, позволит фильму быть интересным не только в Алтайском крае, но и на федеральном уровне, — это выборное законодательство и его несовершенство. К фильму уже проявляются интерес в Центризбиркоме в Москве и центральных штабах политических партий, сообщают авторы.

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