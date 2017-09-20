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Главная Лента новостей «Неторопливый» подрядчик продлил перекрытие улицы Матросова в Барнауле до конца октября

«Неторопливый» подрядчик продлил перекрытие улицы Матросова в Барнауле до конца октября

21.09.2017 09:28

Срок перекрытия для движения транспорта по улице Матросова в Барнауле, где московская компания «Кит-лидер» ведет ремонт моста через Пивоварку, продлен до вечера 20 октября, следует из сообщения на сайте администрации Барнаула.

Причина — срыв сроков подрядчиком. По первоначальным планам работы должны были быть завершены до 1 сентября, ситуация уже стала поводом для применения штрафных санкций. Из-за продолжающегося ремонта перекрытие участка улицы Матросова в границах улиц Меланжевая и улицы Юрина продлено до 21:00 20 октября. Возможно, открытие моста состоится раньше, но все зависит от темпов работ.

Сейчас выполнено порядка 60 % запланированного объема. Закончено омоноличевание швов на мостовом полотне, наносится выравнивающий слой бетона. Завершается устройство гидроизоляции, после этого начнется монтаж тротуарных блоков. Продолжается отсыпка щебнем и песком шкафных стенок.

Отметим, что ремонт моста ведется со 2 июля. «За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как улица Матросова является важной городской магистралью», — сообщал ранее начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

Согласно контракту, подрядчику будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер составит не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ. Вместе с тем, если сравнить данные на портале Госзакупок, то в первоначальной версии контракта днем окончания работ действительно значилось 1 сентября, однако позднее эта дата была заменена на 31 декабря. Судя по всему, вопрос санкций к исполнителю со стороны администрации города остается открытым.

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Комментарий

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Комментариев 5
Гость

21.09.2017 09:59

Так сказать поматросил
Гость

21.09.2017 10:25

Выборы прошли можно сидеть на попе ровно да едрята? Вот и весь ваш пиар (
гость

21.09.2017 10:51

А что за графиком работы летом никто не следил? В сентябре спохватились? Ну да, ведь к выборам готовились, досрочку организовывали. Дугин только лицом по телевизору торговал.
Эсер

21.09.2017 15:16

А че делать там с июля то? Два человека работает? Бреееед. Сумму сколько хапнули в студию?
гость

21.09.2017 15:33

Так- то в августе было много дождливых дней. Негоже укладывать асфальт в мокроту.
В прошлом году видел, как в ливень заделывали ямки на Ленинском. В углубление, заполненное водой, сыпали асфальт, он шипел и дымился паром. В этом году снова ямки. Зато в прошлом, видимо, в сроки уложились.