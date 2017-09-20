«Неторопливый» подрядчик продлил перекрытие улицы Матросова в Барнауле до конца октября

Срок перекрытия для движения транспорта по улице Матросова в Барнауле, где московская компания «Кит-лидер» ведет ремонт моста через Пивоварку, продлен до вечера 20 октября, следует из сообщения на сайте администрации Барнаула.

Причина — срыв сроков подрядчиком. По первоначальным планам работы должны были быть завершены до 1 сентября, ситуация уже стала поводом для применения штрафных санкций. Из-за продолжающегося ремонта перекрытие участка улицы Матросова в границах улиц Меланжевая и улицы Юрина продлено до 21:00 20 октября. Возможно, открытие моста состоится раньше, но все зависит от темпов работ.

Сейчас выполнено порядка 60 % запланированного объема. Закончено омоноличевание швов на мостовом полотне, наносится выравнивающий слой бетона. Завершается устройство гидроизоляции, после этого начнется монтаж тротуарных блоков. Продолжается отсыпка щебнем и песком шкафных стенок.

Отметим, что ремонт моста ведется со 2 июля. «За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как улица Матросова является важной городской магистралью», — сообщал ранее начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

Согласно контракту, подрядчику будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер составит не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ. Вместе с тем, если сравнить данные на портале Госзакупок, то в первоначальной версии контракта днем окончания работ действительно значилось 1 сентября, однако позднее эта дата была заменена на 31 декабря. Судя по всему, вопрос санкций к исполнителю со стороны администрации города остается открытым.